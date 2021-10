Brühl: 23. Brühler Gesundheitsforum am 28. Oktober 2021 – „Humor hilft heilen“

Brühl – Am 28. Oktober 2021 um 19:00 Uhr präsentiert das Brühler Gesundheitsforum im 12. Jahr seines Bestehens in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brühl Dr. med. Axel Sutter mit karindrawings im Gespräch mit dem Thema: Humor hilft heilen – Eine ärztlich begleitete Reise in das Land des Humors.

Dr. med. Axel Sutter wirkt seit 32 Jahren als Brühler Internist, ist zusammen mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck der Initiator und Motor des Brühler Gesundheitsforums. Im Zweitberuf ist er Gesundheit!Clown, integrativer Naturcoach und Direktor der Gesundheitsakademie Placebo. Als Arzt erfährt er Humor als eine ganz wesentliche Quelle für Gesundheit und Gesundung nach Krankheit. Er wird ganz erstaunliche wissenschaftliche Beweise preisgeben, dass Humor heilen hilft. Und es bleibt nicht bei der Theorie an diesem Abend: Humor wird mit allen Gästen eingeübt werden. Freuen Sie sich darauf!

Und was hat die Zeichnerin karindrawings alias Karin Clauß mit Gesundheit zu tun? So bombastisch viel! Lassen Sie sich überraschen während eines sehr amüsanten und gesundheitsfördernden Abends in der Brühler Festhalle.

Karin Clauß und Dr. Axel Sutter reden über das Leben, über die Heilkraft des über-sich-selbst lachen-könnens, über die reine Freude, hier zu sein, und aber auch die Stolpersteine über die man eben so fällt, wenn man durch dieses Leben läuft. Das Gute ist, wir stehen wieder auf, schütteln den Staub ab, und lassen die Wunden zu Wundern werden.

Geht doch ganz einfach. An diesem Abend jedenfalls mit Live zeichnen, mindestens einem Lied, und Seifenblasen.

Die Illustratorin und Texterin Karin Clauß zeichnet und schreibt seit 20 Jahren über das Vertrauen in dieses Leben und wieso es einfacher ist, über das Leben zu lachen, als darüber zu lange zu weinen, weil weinen einfach zu einseitig wäre, und dann gibt es Überschwemmungen, das wäre fatal. Sie lebt und liebt in Berlin, schwimmt aber am liebsten im Starnberger See, oder wirft gelbe Bälle über ein Netz mit einem Tennisschläger. Sie pflanzt jedes Jahr Tomaten an, und ist Linkshänderin.

Wenn Sie an diesem Abend beschwingt nach Hause gehen und ihre gesundheitsfördernden Glückshormone in ihren Zellen tanzen, werden wir alles richtig gemacht haben.

Eintritt: € 12,- (TK + € 3,-)

Einzelplatznummerierung

Kartenvorverkauf an der Rathauspforte, Hauptstraße 1, 68782 Brühl, unter 06202-2003-0 oder

www.bruehl-baden.reservix.de

Bei Onlinekauf fallen Vorverkaufsgebühren an

Mehr unter: www.bruehler-gesundheitsforum.de