Großkarlbach, Kirchheim, Hettenleidelheim: Mehrere Schockanarufe: „Mama – ich habe jemanden überfahren!“

Großkarlbach, Kirchheim, Hettenleidelheim – 04.10.2021 (ots) – Gestern wurden mehrere Geschädigte im Leiningerland Opfer eines versuchten Betruges. Unter der bekannten Masche: „Mama (Oma), ich habe jemanden überfahren“ schocken die vermeintlichen Kinder (Enkel) die Opfer und fordern Bargeldbeträge zwischen 30.000 und 60.000EUR, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Angerufenen im Leiningerland hatten die Masche durchschaut und ließen sich nicht reinlegen.

Dirmstein: Vermehrte Einbrüche und Einbruchsversuche in Dirmstein

Dirmstein / Leiningerland (ots) – Seit dem Mittwoch, 29.09.2021, bis einschließlich Montag, 04.10.2021, wurde insgesamt achtmal versucht in Wohnanwesen in Dirmstein einzubrechen. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich und entwendeten Bargeld in Höhe von insgesamt knapp 5.000,- Euro. Der durch das Aufhebeln der angegangenen Fenster und Türen entstandene Sachschaden bei diesen Einbrüchen und Einbruchsversuchen dürfte deutlich höher sein. In vielen Fällen wurde den Einbrechern der Zugang zu den Wohnanwesen, z.B. durch gekippte Fenster im Erdgeschoss, erleichtert. Tipp Ihrer Polizei: Schließen Sie Ihre Fenster und verschließen Sie Ihre Zugangstüren! Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt/Wstr. unter der Tel.-Nr. 06321/854-4680.

Lambrecht: Ladendiebstahl mit anschließender Verfolgung

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 06.10.2021 um 13:40 Uhr konnte ein Detektiv eines Supermarktes in Lambrecht eine männliche Person beim Diebstahl von diversen Artikeln beobachten. Als der Detektiv den Mann auf seine Handlungen ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Der Täter konnte die Örtlichkeit mit diversem Diebesgut verlassen. Der Ladendetektiv verfolgte den Täter fußläufig durch den gesamten Ortsbereich Lambrecht. Der Flüchtende konnte letztlich unerkannt entkommen. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgslos. Aufgrund der vor Ort durchgeführten Ermittlungen konnte jedoch ein Tatverdacht gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht begründet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Elmstein: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Elmstein (ots) – Am 05.10.2021 gegen 19:00 Uhr kam es in Elmstein in der Talstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 25-jähriger Autofahrer bemerkte den Bremsvorgang des Vorausfahrenden nicht und fuhr auf. Hierbei erlitten die drei Fahrzeuginsassen des vorderen Fahrzeugs Schmerzen im Brust-/Rücken- und HWS-Bereich und wurden durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt.

