Heidelberg-Boxberg: Von Bremspedal abgerutscht

Heidelberg-Boxberg – Mehr als 3.000 Euro Sachschaden verursachte eine

23-Jährige am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Jellinekstraße.

Die junge Frau hatte gegen 10.45 Uhr gerade ihren Pkw geparkt, rutschte dabei

aber vom Bremspedal ab und fuhr auf ein vor ihr geparkten VW auf. Dieser wurde

wiederum auf einen davor geparkten Seat geschoben. Offenbar war das

witterungsbedingte nasse Schuhwerk ursächlich für das Abrutschen. Die 23-Jährige

blieb jedoch unverletzt.

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wieder ergaunern Betrüger Bargeld von älterer Dame – die Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis – Aufgrund von aktuellen

Betrugstaten in den letzten beiden Wochen warnt die Polizei vor sogenannten

Schockanrufen und falschen Polizeibeamten am Telefon. Wie schnell es zu so einem

Fall kommen kann, zeigt ein aktueller Fall aus Mannheim:

Am Dienstag um 11:30 Uhr wurde eine 68-jährige Frau aus Mannheim von einer

weiblichen Person angerufen. Laut schluchzend gab die Person vor, die Tochter

der 68-Jährigen zu sein und einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem

eine Frau tödlich verletzt wurde. Danach leitete die Betrügerin das

Telefongespräch an eine Komplizin weiter, welche vortäuschte, von der Polizei zu

sein. Die angebliche Polizistin erklärte, dass die Tochter, die festgenommen

worden sei erst dann wieder auf freien Fuß käme, wenn umgehend ein bestimmter

Geldbetrag geleistet wird. Im vorliegenden Fall wurde die 68-jährige

aufgefordert, sich mit dem Witwer der tödlich verletzten Frau zu treffen und ihm

ihre vollständigen Ersparnisse zu übergeben. Von der Situation völlig

überrumpelt, folgte die 68-Jährige den Anweisungen und übergab dem angeblichen

Witwer an dem vereinbarten Treffpunkt in der Uhlandstraße rund 12.000 Euro in

bar. Danach flüchtete der unbekannte Mann mit dem Bargeld in Richtung

Clignetplatz.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 35-40 Jahre, männlich, 163-165cm groß,

stämmige Figur, südosteuropäischer Phänotyp.

Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Betrügern, insbesondre zu dem

angeblichen Witwer geben können oder möglicherweise selbst Opfer solcher

Betrügereien wurden, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen. Die Aufmerksamkeit der Ermittlungsgruppe

„Cash Down“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg richtet sich aktuell auf

mehrere ähnlich gelagerte Straftaten im Raum Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis.

Bereits Ende September kam es in Dossenheim zu einem Vorfall, bei dem unbekannte

Anrufer einen älteren Mann durch eine geschickte Gesprächsführung veranlassten,

Bargeld sowie Goldmünzen an einen unbekannten Abholer zu übergeben. In Eberbach

und Hockenheim konnten die Täter unter Vortäuschung eines schweren Unfalls

ebenfalls zwei arglose Personen zu Geldübergaben bewegen.

Tipps Ihrer Polizei:

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn sie einen merkwürdigen Anruf erhalten:

Fragen Sie kritisch nach! Wer ist wirklich am Telefon? Fragen

Sie nach Namen, ggf. Anschrift oder persönlichen Details, welche

nur sie und ihre Verwandte wissen können.

Sie nach Namen, ggf. Anschrift oder persönlichen Details, welche nur sie und ihre Verwandte wissen können. Lassen Sie sich nach so einem Anruf nicht weiterleiten. Suchen

Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie

sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Seitens der

Polizei werden keine „Geldübergaben“ vermittelt.

Polizei werden keine „Geldübergaben“ vermittelt. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

Weitere Verhaltenshinweise finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug