A6, Autobahnkreuz Walldorf, Gemarkung St. Leon-Rot: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss versucht vor Polizei zu flüchten und gefährdet Andere -weitere Geschädigte gesucht

A6, Autobahnkreuz Walldorf, Gemarkung St. Leon-Rot – Am Dienstagvormittag

gegen 10 Uhr sollte ein 32-jähriger Opel-Fahrer durch Beamte der

Autobahn-Fahndung Walldorf am Autobahnkreuz Walldorf einer Personen- und

Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Der Mann folgte dem Streifenwagen zunächst,

entschied sich jedoch kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf eine Vollbremsung

einzulegen, um vor den Beamten zu flüchten. Dabei gefährdete er einen

LKW-Fahrer, welcher zur Vermeidung eines Unfalls ebenfalls stark abbremsen

musste. Inwiefern weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist derzeit nicht

bekannt. Nachdem der Mann die Ausweglosigkeit seines Fluchtversuchs erkannt

hatte, stellte er sich der Kontrolle. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er

Angst vor den Konsequenzen gehabt hätte, da er über keinen Führerschein verfügt.

Bei der Kontrolle konnten die Beamten nicht nur feststellen, dass der Mann noch

nie einen Führerschein besaß, sondern auch, dass dieser unter dem Einfluss von

Amphetaminen stand und eine geringe Menge davon in einem Glasbehältnis mit sich

führte. Darüber hinaus hatte der Mann an seinem Opel Kennzeichen angebracht,

welche ursprünglich auf einen Ford ausgegeben waren. Für den 32-Jährigen war

daher die Weiterfahrt mit dem Opel beendet. Aufgrund der Drogenbeeinflussung

musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes,

Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Drogenbeeinflussung, Urkundenfälschung

und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer

durch das Bremsmanöver des 32-Jährigen gefährdet worden sein, werden diese

gebeten, sich mit der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf unter 06227/35826-0 in

Verbindung zu setzen.

Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Öltanks auf Feldweg abgestellt – Zeugen gesucht

Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und

Sonntagmorgen, 8 Uhr haben bisher unbekannte Täter insgesamt elf Öltanks auf

einem Feldweg zwischen Leimen und Sandhausen abgestellt. Inwiefern es zu einem

Austritt von Ölresten kam, wird nun im Rahmen der Ermittlungen wegen des

unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen des Fachbereichs Gewerbe und

Umwelt der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim geklärt.

Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

A5, Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Autobahnzubringer – zwei Schwerverletzte

A5, Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr war

eine 57-jährige KIA-Fahrerin im Begriff, auf die A5 an der Anschlussstelle

Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Karlsruhe aufzufahren. Ein auf der A5 aus

Richtung Heidelberg kommender 54-jähriger Seat-Fahrer hatte fälschlicherweise

die Ausfahrt an derselben Anschlussstelle genommen und wendete daher auf dem

Autobahnzubringer um direkt wieder auf die A5 auffahren zu können. Dabei übersah

der Mann die herannahende 57-jährige Frau im Gegenverkehr. Die KIA-Fahrerin

konnte einen Unfall nicht mehr vermeiden und fuhr frontal in die Beifahrerseite

des Seats. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen die Leitplanke gestoßen.

Sowohl die KIA-Fahrerin, als auch der Seat-Fahrer erlitten durch den Unfall

schwere Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Anschlussstelle war zur Unfallaufnahme

und Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe für zwei Stunden gesperrt. Der

Gesamtsachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Tür unachtsam geöffnet – Fahrradfahrer schwer verletzt

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis – Das unachtsame Öffnen einer Fahrzeugtüre

verursachte am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall in der

Neckarsteinacher Straße. Ein 32-Jähriger öffnete gegen 16.30 Uhr die Fahrertüre

am rechten Fahrbahnrand, übersah dabei aber einen heranfahrenden 44-jährigen

Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer prallte gegen die Türe und stürzte schwer

verletzt auf die Straße. Anwohner versorgten den Mann bis zum Eintreffen der

alarmierten Rettungskräfte und der Polizei. Anschließend kam der 44-Jährige, der

Schürfwunden, Prellungen und eine Fraktur erlitt, in ein Krankenhaus. Gegen den

32-jährigen Unfallverursacher ermittelt nun das Polizeirevier Neckargemünd wegen

fahrlässiger Körperverletzung.

Polizeipräsidium Pforzheim bittet weiterhin um Mithilfe bei der Identifizierung einer bei Freudenstadt aufgefundenen Frauenleiche – Veröffentlichung eines weiteren Tattoobildes

Freudenstadt – emeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil

und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach dem Leichenfund am Samstag, den 11.09.2021, konnte der teilweise verbrannte

Leichnam der Frau noch nicht identifiziert werden. Bisher wurden ein Tattoo und

ein Phantombild veröffentlicht.

Mit der Veröffentlichung eines weiteren Tattoos erhoffen sich die Ermittler

weitere Hinweise, um die tote Frau identifizieren zu können.

Die Ermittler der Soko Pfad bitten um folgende Hinweise:

Wer kennt weibliche Personen, mit einer solchen Blumentätowierung auf dem

Rücken, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist?

Rücken, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist? Wer kennt eine Person, die eine unvollständige Blumentätowierung am rechten

Hüftbereich hatte?

Hüftbereich hatte? Wer hat eine solche Tätowierungen begonnen, erstellt und/oder gestochen?

Wer kennt die im Phantombild abgebildete Frau?

Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Leichenfund mit keinem bekannten

Vermisstenfall in Verbindung.

Link zu den Bildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fds-leichenfund/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.

07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter geht auf Mann los und verletzt ihn am Auge – Polizei sucht dringend Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: – Am Samstagmorgen, gegen 4:30 Uhr, griff

eine bislang unbekannte männliche Person am Karlsplatz in Höhe eines großen

Bekleidungsgeschäftes einen 54-jährigen Mann an und brachte ihm erhebliche

Verletzungen am Auge bei. Durch die Verletzung verlor der Mann das Sehvermögen.

Der Unbekannte, der sich in Begleitung einer weiteren männlichen Person befand,

trat dem Mann, der in der Fußgängerzone Leergut sammelte, im Vorbeigehen mit dem

Fuß an das Bein. Der 54-jährige Mann reagierte, indem er den Unbekannten

beleidigte. Daraufhin kam der Unbekannte, der zunächst weitergelaufen war,

zurück und schlug dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht, so dass dessen

Brille zu Boden fiel. Der 54-Jährige suchte daraufhin Hilfe beim Polizeirevier

und ließ sich von einem verständigten Rettungswagen die blutende Wunde am linken

Auge notärztlich erstversorgen.

Eine sofort ausgelöste polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten, der wie folgt

beschrieben wurde, und seinem Begleiter blieb erfolglos:

ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einer

Jeans und einer kurzen Jacke, handeln, sprach sehr gut deutsch.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Tathergang und insbesondere zu dem unbekannten Angreifer machen

können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 / 174-4444, zu melden.