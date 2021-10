Mannheim-Käfertal: Pedelec Training der Jugendverkehrsschule

Mannheim-Käfertal – E-Bikes (Pedelecs) haben, bedingt durch den Antrieb

und das höhere Gewicht, gegenüber einem normalen Fahrrad ein anderes

Fahrverhalten. Das Fahren mit einem Pedelec sollte man daher üben. Damit Sie

Spaß und Freude mit Ihrem E-Bike haben, bietet die Jugendverkehrsschule Mannheim

zusammen mit der Kreisverkehrswacht Mannheim ein kostenloses Training zum

sicheren Umgang mit dem Rad an. Der Kurs besteht aus zwei Teilen. Im

Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im

Straßenverkehr und Allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt. Im Praxis-Teil

werden Ihre Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach

werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren,

Slalomfahren usw. geübt.

Termin: Samstag, den 16. Oktober 2021 Uhr von 10:00-14:00 Uhr

Veranstaltungsort ist die Jugendverkehrsschule in Mannheim-Käfertal,

Oskar-von-Miller-Straße 5

Da die Teilnahme begrenzt ist, sollten sich Interessierte schnellstmöglich bei

der „Verkehrsprävention“ des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621 415700

anmelden.

Bringen Sie, wenn möglich, Ihr E-Bike, der Witterung angepasste Kleidung und

einen Fahrradhelm mit. Leihhelme sowie zwei E-Bikes sind vor Ort.

Das Tragen einer medizinischen oder FFP 2 Maske innerhalb des Gebäudes ist

erforderlich.

Mannheim-Neckarau: Unfall verursacht und abgehauen – Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Mannheim-Neckarau – Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagabend ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neckarau und flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. Eine 44-jährige Frau war kurz vor 20 Uhr mit ihrem Toyota Yaris

auf der linken Fahrspur der Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. Im

Baustellenbereich in Höhe der Auffahrt zur B 38a fuhr der Unbekannte mit seinem

Fahrzeug zwischen den dort aufgestellten Warnbaken hindurch von der Auffahrt

zurück auf die B 36. Dabei stieß er gegen den Toyota der 44-Jährigen und

verursachte Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Anschließend fuhr er

einfach weiter.

Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs und dessen Fahrer liegt derzeit nicht

vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Einbrecher entwenden Starkstromkabel auf Baustelle – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Am Wochenende brachen unbekannte Täter auf eine

Baustelle im Stadtteil Käfertal ein und entwendeten eine größere Menge

Starkstromkabel. In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr

überwanden die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise den Zaun der Baustelle in

der Waldstraße. Hier durchtrennten sie mittels eines scharfen Werkzeugs ein dort

verlegtes Starkstromkabel und ließen rund 150 Meter des Kabels mitgehen. Der

Wert des Kabels wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit unklarem Ablauf – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt – Noch unklar ist der Ablauf eines Verkehrsunfalls,

der sich am Montagnachmittag im Stadtteil Innenstadt ereignet hat. Eine

27-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Mercedes in der Straße zwischen N

7 und O 7 in Richtung Wasserturm unterwegs. Zunächst war sie auf der rechten

Fahrspur unterwegs. Kurz vor der Einfahrt des dortigen Parkhauses zog die Frau

ihr Fahrzeug nach links, um in eine dortige Grundstückseinfahrt einzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter eines 41-jährigen Mannes,

der auf der linken Fahrspur versetzt neben der 27-Jährigen in gleicher Richtung

fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde

niemand.

Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Schilderungen des Hergangs abgaben,

sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche

Hinweise zu dessen Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Türsprechanlagen auf Großbaustelle gestohlen

Mannheim-Schwetzingerstadt – Bei einem Einbruch auf einer Großbaustelle im

Stadtteil Schwetzingerstadt erbeuteten unbekannte Täter 15 fertig montierte

Türsprechanlagen. Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Freitagabend, 17

Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr unberechtigt in den Rohbau einer Großbaustelle

in der Reichskanzler-Müller-Straße ein und demontierten dort die bereits

installierten Gegensprechanlagen. Dabei entstand ein Schaden von rund 6.000

Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Auto aufgebrochen und Notebook gestohlen – Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Neuostheim – Am Montagnachmittag brachen Unbekannte im Stadtteil

Neuostheim in einen geparkten VW-Golf ein. Die Täter schlugen zwischen 17.45 Uhr

und 18.45 Uhr die Seitenscheibe an der Beifahrertür des Fahrzeugs ein und

entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Aktentasche mit einem Laptop samt

Zubehör und externer Festplatte. Zudem lieben sie Bargeld, Kreditkarten sowie

weitere persönliche Dokumente des Fahrzeugnutzers mitgehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Radfahrerin kollidiert mit Auto und verletzt sich leicht

Mannheim – Am Montag gegen 14 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich

Rhenaniastraße / Lüderitzstraße eine Radfahrerin mit einem Mazda und verletzte

sich leicht. Der 44-jährige Mazdafahrer wollte von der Lüderitzsztaße nach

rechts in die Rhenaniastraße abbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte

Radfahrerin, die auf dem Radweg der Rhenaniastraße in Richtung Edinger Weg

unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gelang es der 31-jährigen

Radlerin nicht, eine Kollision zu verhindern. Sie stieß mit der Beifahrertür des

Mazdas zusammen und wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert.

Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen und musste in einem

nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden

in Höhe von mehr als 1000 Euro.