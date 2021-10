Waldangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Waldangelloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bisher unbekannte Täter versuchten

zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr die Haustür zu einem

Einfamilienhaus in der Dammbergstraße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch

nicht, in das Wohnhaus einzudringen. Ein nennenswerter Schaden entstand hierbei

ebenfalls nicht. Anwohner hatten im Vorfeld zur Tat vermehrt einen weißen

Transporter mit Ludwigsburger Kennzeichen in der Nähe des Anwesens festgestellt.

Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, Oberlippenbart und

osteuropäisches Erscheinungsbild. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unklar.

Die Person könnte auch als wichtiger Zeuge in Frage kommen. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter

Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen versuchten

Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem weißen

Transporter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrer fährt Fußgängerin über den Fuß und flüchtet – Unfallörtlichkeit und Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagvormittag gegen 8 Uhr kam es in

Hockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer einer 11-jährigen

Schülerin an einem Fußgängerüberweg über den Fuß fuhr. Da bisherige

Zeugenaussagen zur Unfallörtlichkeit auseinandergehen, ist dies Gegenstand der

derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim wegen unerlaubten

Entfernens vom Unfallort. Die Schülerin erschien nach dem Vorfall auf dem

Polizeirevier und teilte mit, dass sich der Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg

in der Arndtstraße im Bereich der Realschule zugetragen hat. Dagegen hatten zwei

Zeuginnen der Polizei den gleichen Unfallhergang an einem Fußgängerüberweg in

der Eisenbahnstraße auf Höhe des Bahnhofs gemeldet. Der PKW-Führer, bei dem es

sich um einen älteren Mann in einem silbernen Opel gehandelt haben soll,

erkundigte sich nach dem Unfall kurz nach dem Befinden des Mädchens und verließ

dann die Unfallstelle ohne seine Personalien preiszugeben. Zeugen, welche den

Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem PKW-Führer bzw. der

Unfallörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang zwischen PKW und Sattelzug noch unklar – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang zwischen PKW und Sattelzug noch

unklar – Zeugen gesucht – Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ereignete sich in

Sinsheim auf der B292 auf Höhe der Anschlussstelle Sinsheim ein Verkehrsunfall

zwischen einem Sattelzug und einem weißen VW. Beide Fahrzeuge kamen von der A6

aus Fahrtrichtung Mannheim und warteten nebeneinander an der roten Ampel auf der

Linksabbiegerspur. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bogen beide

Fahrzeugführer gleichzeitig ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der

Sattelzug beim Ausholen leicht auf die Fahrspur des VWs geraten sein und diesen

am Kotflügel touchiert haben. Der Gesamtsachschaden liegt bei 1.500 Euro. Das

Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da es

bei den Schilderungen zum Unfallhergang noch Unstimmigkeiten gibt, werden

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich beim Polizeirevier

Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

St. Leon-Rot/BAB 5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen – erheblicher Sachschaden entstanden

St. Leon-Rot/BAB 5 – Erheblicher Sachschaden und zwei nicht mehr

fahrbereite Lastwagen sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf

der A 5 in Höhe St. Leon-Rot. Ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer war kurz nach 7

Uhr auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes

Walldorf musste er staubedingt stark abbremsen. Ein ihm nachfolgender

42-jähriger Mann konnte seinen Lkw noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Ein

dahinter fahrender 29-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr dem

42-Jährigen auf und schob diesen auf den Sattelzug des 53-jährigen Mannes auf.

Die Lastwagen des 29-Jährige und des 42-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 120.000

Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie Abschlepp- und Aufräumarbeiten war der rechte

Fahrstreifen und der Standstreifen der A 5 in Richtung Frankfurt blockiert. Es

ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Lkw – hoher Sachschaden entstanden – Wer hat den Unfall beobachtet?

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Montagmorgen bei Plankstadt. Ein

53-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Oftersheimer

Landstraße in Richtung Oftersheim unterwegs. An der Kreuzung in Höhe der

Auffahrt zur B 535 will er nach links auf die B 535 abbiegen und muss zunächst

an der roten Ampel anhalten. Beim Umschalten auf Grün fuhr er in die Kreuzung

ein. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Chrysler-Fahrer, der

auf der linken Fahrspur der Oftersheimer Landstraße in Richtung Plankstadt

unterwegs war. Der Chrysler des 44-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern,

jedoch ist von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen. Am Lastwagen des

53-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Da beide Beteiligten angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen

Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen,

Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Person bei Autounfall // Pressemitteilung Nr.2

Plankstadt – Nach dem Unfall am Dienstagmorgen, bei dem ein 72-jähriger

Mercedesfahrer schwer verletzt wurde, ist die Grenzhöfer Straße nun wieder für

den Verkehr freigegeben. Der 72-Jährige wollte aus der Straße Jungholz auf die

Grenzhöfer Straße auffahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines vom

Grenzhof kommenden weiteren Mercedes-Fahrer. Bei dem Unfall wurde der 72-Jährige

in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierten Einsatzkräfte

befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der weitere

Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt

und mussten mit einem Kran geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch

nicht geklärt.

Walldorf / A5: Zwei schwer verletzte Autofahrer nach Kollision in Auffahrt auf A5 // Pressemitteilung Nr.2

Walldorf – Nach dem Unfall auf der Auffahrt zur A5 in Fahrtrichtung

Karlsruhe ist die Sperrung wieder aufgehoben und die Bergungsarbeiten

abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein Seat-Fahrer an

der Ausfahrt auf die B291 abgefahren, wollte dann aber im Ausfahrtsbereich

drehen, um wieder auf die A5 zu gelangen, wo er seitlich von dem Kia erfasst

wurde. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Person bei Autounfall

Plankstadt – Am Montagmorgen gegen 09:10 Uhr kollidierten im

Kreuzungsbereich der Straße Jungholz und der Grenzhöfer Straße (K4146) zwei

Autos miteinander, wobei einer der Unfallbeteiligten schwer verletzt wurde. Der

Unfallverursacher fuhr ohne auf den bevorrechtigten Verkehr der Grenzhöfer

Straße zu achten, aus der Straße Jungholz auf die Grenzhöfer Straße auf wobei er

von einem aus Grenzhof kommenden Autofahrer im Bereich der Fahrertür erfasst

wurde. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher schwer. Die Grenzhöfer

Straße ist derzeit zwischen Grenzhof und Plankstadt voll gesperrt. Ortskundige

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Walldorf / A5: Zwei schwer verletzte Autofahrer nach Kollision in Auffahrt auf A5 // Pressemitteilung Nr.1

Walldorf – Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr verletzten sich ein

Seat-Fahrer und ein Kia-Fahrer nach einer Kollision in der Auffahrt von der B291

zur A5 schwer. Ersten Ermittlungen zufolge ist einer der beiden

Unfallbeteiligten im Kurvenbereich der Auffahrt in den Gegenverkehr geraten. Die

beiden Autofahrer mussten durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden. Derzeit ist für die Unfallaufnahme die Auffahrt zur

A5 in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Wiesenbach/RNK: Wohnungsbrand – eine verletzte Person – Ortsdurchfahrt wieder freigegeben PM Nr. 2

Wiesenbach/RNK – Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Abend, gg.

18.27 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im Bereich der Hauptstraße in Wiesenbach, bei

dem eine 88-jährige Anwohnerin durch Rauchgas verletzt wurde. Für die Dauer des

Feuerwehr- und Rettungseinsatzes war die Hauptstraße im Bereich der

Brandörtlichkeit von 18.45 – 20.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der

Verkehr wurde innerorts umgeleitet. Die Dame wurde anschließend durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Heidelberg

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist noch nicht bekannt.