Unterstützung Polizeipräsidium Pforzheim – Soko Pfad: Weitere Veröffentlichung eines Tattoos – Frauenleiche noch nicht identifiziert

Freudenstadt (ots) – Weitergeleitete, gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach dem Leichenfund am Samstag, den 11.09.2021, konnte der teilweise verbrannte

Leichnam der Frau noch nicht identifiziert werden. Bisher wurden ein Tattoo und

ein Phantombild veröffentlicht.

Mit der Veröffentlichung eines weiteren Tattoos erhoffen sich die Ermittler

weitere Hinweise, um die tote Frau identifizieren zu können.

Die Ermittler der Soko Pfad bitten um folgende Hinweise:

Wer kennt weibliche Personen, mit einer solchen Blumentätowierung auf dem

Rücken, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist?

Wer kennt eine Person, die eine unvollständige Blumentätowierung am rechten

Hüftbereich hatte?

Hüftbereich hatte?

Wer hat eine solche Tätowierungen begonnen, erstellt und/oder gestochen? Wer kennt die im Phantombild abgebildete Frau?



Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Leichenfund mit keinem bekannten

Vermisstenfall in Verbindung.

Link zum Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fds-leichenfund/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.

07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen- 56-Jähriger prallt in Unfallstelle

Karlsruhe – Drei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Dienstagmorgen auf der

Bundesstraße 36, Höhe der Ausfahrt zur Landesstraße 559 ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 54 Jahre alter Alfa-Romeo-Fahrer gegen

05:10 auf der B 36 in Richtung Mannheim. In Höhe der Ausfahrt Forschungszentrum

wollte er die Bundesstraße verlassen, reagierte jedoch zu spät und verpasste die

Ausfahrt. In der Folge fuhr er über den dortigen Grünstreifen und prallte

letztendlich gegen einen Baum und kam querstehend und unbeleuchtet auf der

Abfahrt zum Stehen. Eine nachfolgende 43-jährige Hyundai-Fahrerin, erkannte die

Situation und leistete dem 54-Jährigen Erste Hilfe. Zwischenzeitlich hatten sich

weitere Helfer eingefunden, und begannen die Unfallstelle mittels Warndreieck

und Warnblinkanlage zusätzlich zu sichern. Dies erkannte ein 56-jährige

Autofahrer aber offensichtlich nicht, fuhr an den beiden rechts abgestellten

Helferfahrzeugen vorbei und prallte gegen den querstehenden Alfa-Romeo. Dabei

wurde die 43-jährige Ersthelferin erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau

sowie der Fahrer des Alfa-Romeos mittelschwer verletzt und mussten stationär in

einer Klinik aufgenommen werden. Der 56-jährige Unfallverursacher selbst wurde

beim Aufprall leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Abfahrt der B

36 bis ca. 9 Uhr voll gesperrt bleiben.

Bruchsal – Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Bruchsal – Ein 36-jähriger Autofahrer touchierte am Sonntag gegen 17 Uhr

beim Ausfahren aus dem an der Kreuzung Hans-Thoma-Straße/Württemberger Straße

befindlichen Parkplatz einen 15-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche stürzte

in der Folge, erlitt glücklicherweise aber wohl nur leichte Verletzungen. Nach

eigenen Angaben des Pkw-Fahrers hatte er den Jugendlichen offenbar übersehen.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Geldbeutels in Supermarkt

Bruchsal – Einen Geldbeutel mit über 600 Euro Bargeld erbeutete ein

bislang unbekannter Täter am Dienstagvormittag von einer Geschädigten beim

Einkauf im LIDL-Supermarkt in der Bruchsaler Eisenbahnstraße. Wenig später wurde

die leere Geldbörse von einem Zeugen im Grünstreifen der Landesstraße 560 bei

Friedrichstal gefunden.

Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.35 Uhr vor

diesem Hintergrund etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter 07251 7260 zu melden.

Karlsruhe – 15-Jähriger bei Autoaufbruch erwischt

Karlsruhe-Südweststadt – Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte

das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz am Montag gegen 23.40 Uhr ein 15-jährigen

Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung bezüglich eines Pkw-Aufbruchs vorläufig

festnehmen.

Der Jugendliche hatte sich zuvor in der Boeckhstraße durch Einschlagen einer

Fahrzeugscheibe Zugang zu einem dort geparkten Pkw verschafft. Bei dem

15-Jährigen fanden die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie einen

Teleskopschlagstock. Zudem wies der junge Mann eine Atemalkoholkonzentration von

etwa einem Promille auf. Zum aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts aus dem

Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt führt hierzu die

weiteren Ermittlungen.

Malsch – Tageswohnungseinbruch in der Adlerstraße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Opfer von Einbrechern wurde ein Paar in Malsch in der

Adlerstraße am Montag um die Mittagszeit. Die Diebe erbeuteten Schmuck im Wert

von mehreren tausend Euro.

Ein Nachbarjunge sah gegen 12.15 Uhr beim Verlassen der elterlichen Wohnung zwei

Personen, einen Mann und eine Frau, auf der Außentreppe vor dem Nachbarhaus

stehen. Bei diesem Pärchen könnte es sich um die Täter gehandelt haben, zumal

diese zuvor an dem Anwesen geläutet hatten.

Die Hauseingangstür wurde wohl mit einem Schraubendreher aufgehebelt und

anschließend wurden sämtliche Räume der Wohnung durchsucht. Nach ersten

Ermittlungen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Außerdem fehlte ein

Kaffeevollautomat, der eventuell zur Tarnung mitgenommen wurde.

Der Nachbarsjunge, der die beiden mutmaßlichen Täter gesehen hat, konnte diese

beschreiben. Der Mann war ungefähr 45 Jahre alt und auffallend dick. Außerdem

war er fast 190 cm groß und hatte eine Glatze. Er war bekleidet mit einer

schwarzen Reißverschlussjacke und hatte einen hellen Teint. Die Frau war

ungefähr 40 Jahre alt und hatte lange, braune Haare. Sie trug eine pinkfarbene

Jacke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit der

Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung

setzen.

Ettlingen – Vermutlich aufgrund von körperlichen Mängel Unfall verursacht

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-Jahre alter Autofahrer

einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro anrichtete, kam es am Montagmittag

im Einmündungsbereich Pforzheimer Straße Ecke Luisenstraße. Glücklicherweise

blieb der Unfallverursacher dabei unverletzt.

Der Rentner war kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Pforzheimer Straße

in Richtung Stadtzentrum unterwegs und bog mit seinem Opel im Einmündungsbereich

zur Luisenstraße nach links ab. Hierbei kollidierte er frontal mit einem

Laternenmast, welcher sich auf der dortigen Verkehrsinsel befand. Durch die

Wucht des Aufpralls wurden beide Airbags des Opels ausgelöst. Trotz der starken

Unfallbeschädigungen setzte der Rentner seine Fahrt noch ca. 100 m fort und

versuchte im Anschluss die heraushängenden Airbags wieder in die Öffnung

zudrücken. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machte der 82-Jährige einen

stark verwirrten und desorientierten Eindruck, weshalb sein Führerschein vorerst

einbehalten wurde.

Karlsruhe – Nachbar überrascht Einbrecher auf frischer Tat

Karlsruhe – Ein aufmerksamer Nachbar störte Einbrecher beim Aufhebeln der

Nachbarwohnung am Montagvormittag in der Steinstraße. Diese flüchteten zunächst

zu Fuß und fuhren gleich danach mit einem Pkw davon.

Ein 66-jähriger Anwohner der Steinstraße wurde gegen 10.15 Uhr auf seltsame

Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Beim Öffnen seiner

Wohnungstür sah er zwei Personen an der benachbarten Wohnungstür hantieren.

Diese ergriffen sofort zu Fuß die Flucht. Der Zeuge konnte beobachten, wie die

beiden Täter in ein wartendes Auto stiegen und wegfuhren.

Der Zeuge konnte die beiden Einbrecher beschreiben. Es handelte sich um einen

Mann und eine Frau, beide Personen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Der Mann war wohl ungefähr 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte eine eher

kräftige Figur. Er trug einen Dreitagebart und war bekleidet mit einer grauen

Jogginghose und einer schwarzen Weste. Die Frau war jünger, zwischen 35 und 40

Jahre alt, 160 cm groß und auch sie war eher kräftig. Die Frau war komplett

dunkel gekleidet. . Die Beiden flüchteten mit einem grauen Auto, einer

Limousine. Näheres hierzu konnte der Nachbar nicht angeben.

Die Polizei sucht nun noch Zeugen, die eventuell weitere Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Östringen-Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Wohnwagen

Karlsruhe – Einen kompletten Wohnwagen haben Unbekannte in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße in

Östringen entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

Der Wohnanhänger der Marke FENDT Caravan, Farbe weiß, mit dem amtliches

Kennzeichen MO-JP 2019 wurde zuletzt kurz vor Mitternacht durch die Eigentümerin

gesehen.

Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Theodor-Heuss-Straße

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 in Verbindung zu

setzten.