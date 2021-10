Zu eilig…

Germersheim (ots) – Zu eilig hatte es am Montag 04.10.2021 eine 38-jährige Germersheimerin. Nachdem sie mit einem voll bepackten Einkaufswagen mit unbezahlter Ware im Wert von ca. 200 Euro einen Einkaufsmarkt in Germersheim verlassen wollte, wurde sie durch Mitarbeiter gestoppt.

Vermutlich nur noch durch Fluchtgedanken getrieben, ließ die Germersheimerin alles stehen und liegen und rannte davon. Offensichtlich nicht bedacht hatte sie, dass sie am Einkaufswagen auch ihre Tasche mitsamt Ausweisdokumenten zurückließ.

Nachdem sie sich dessen bewusst wurde, kehrte sie zum Einkaufsmarkt zurück und es kam zu Streitigkeiten mit den Mitarbeitern. Durch die Polizeiinspektion Germersheim wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Brände in Neuburg

Neuburg am Rhein (ots) – Am Sonntag 03.10.2021 geriet gegen 16:40 Uhr in der Dammstraße in Neuburg ein Werkstattraum innerhalb einer Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten zunächst Bewohner vergeblich das Feuer zu löschen. Der Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Rest der Scheune und das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Landau hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und untersucht den Brandort gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen.

Während der Löscharbeiten ging eine Meldung zu einem weiteren Feuer in der selben Straße ein. Hier konnte eine Person festgestellt werden, die einen Sessel im Hof eines Mehrfamilienhauses angezündet hatte. Dieses Feuer konnte rasch gelöscht werden, sodass es zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden kam. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht, wird geprüft.

Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim/Bellheim (ots) – Am Samstagmorgen 02.10.2021 führten Germersheimer Polizisten insgesamt 3 Lasermessungen durch. Bei starkem Verkehrsaufkommen kam es in der Hauptstraße in Bellheim zu insgesamt acht Geschwindigkeitsverstößen. Einer davon hatte zudem sein Handy am Ohr. Danach wurde der Verkehr in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim überwacht. Hier hielten sich erfreulicherweise alle Verkehrsteilnehmer an die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h.

Zuletzt wurde die Kontrolle in der Straße “Am Unkenfunk” in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt neun Autofahrer zu schnell. Weiter wurden ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Kind und ein Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.