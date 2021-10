Diebstähle aus drei Autos – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden aus 3 Autos in Ludwigshafen verschiedene Gegenstände gestohlen:

In der Zeit vom 02.10., 18:00 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:15 Uhr brachen Unbekannte einen VW Caddy in der Benckiser Straße auf und stahlen Werkzeug aus dem Auto.

In der Zeit vom 02.10., 18:00 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Mercedes Vito in der Bgm.-Kutterer-Straße ein Navigationsgerät und ein Geldbeutel gestohlen.

In der Ferdinand-Freiligrath-Straße stahlen Unbekannte in der Zeit vom 01.10., 19:30 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:00 Uhr einen Geldbeutel aus einem geparkten Audi S8. An dem Audi S8 konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Wie der/die unbekannten Täter in das Auto gelangen konnten und ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht auf Montag 04.10.2021 gegen 00:50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße leicht verletzt. Der Fußgänger soll bei Rot zeigender Ampel die Fahrbahn überquert haben und wurde von einem Auto erfasst. Der 31-Jährige war bei der Unfallaufnahme deutlich alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wer hat den Unfall beobachtet?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 03.10.2021 gegen 21:30 Uhr, verletzte sich eine 21-jährige Fahrradfahrerin leicht bei einem Verkehrsunfall in der Maudacher Straße. Die Radfahrerin streifte eine Laterne und stürzte dadurch. Sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Oktober 2021

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch (13.10.2021) im Bereich Altrip

Dienstag (19.10.2021) im Bereich Birkenheide

Freitag (29.10.2021) im Bereich Ludwigshafen.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag (05.10.2021) im Bereich Bad Bergzabern

Freitag (15.10.2021) im Bereich Altdorf

Montag (18.10.2021) im Bereich Billigheim-Ingenheim

Mittwoch (27.10.2021) im Bereich Berg.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.