Rollerfahrt unter Drogeneinfluss

Altrip (ots) – Am 03.10.2021, gegen 19 Uhr, sind Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Rheinstraße auf einen Rollerfahrer aufmerksam geworden. Der 41-jährige Fahrer stellte kurz darauf seinen Roller ab und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass dem Fahrer auf der Dienststelle durch einen Arzt Blut entnommen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24 a StVG eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am 02.10.2021, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hasengasse beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.