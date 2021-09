Brand in Tiefgarage – 2,3 Mio. Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand in einer Tiefgarage in der Knollstraße wurde der Brandort durch Brandgutachter und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht. Es ergaben sich keine Hinweise für eine technische Ursache oder eine vorsätzliche Brandstiftung.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass unachtsamer Umgang mit glimmenden oder brennenden Gegenständen Auslöser für das Feuer gewesen sein könnte. Durch das Feuer entstand am Gebäude und in dem über der Tiefgarage befindlichen Lebensmittelgeschäft ein Schaden von ca.2 Mio.€.

Darüber hinaus wurde wurden ca. 80 Fahrzeuge beschädigt, davon brannten 3 Autos komplett aus. Die übrigen Fahrzeuge wurden durch Ruß beschädigt.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Wahlplakat angezündet – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitagmorgen 24.09.2021 gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Wahlplakat in der Saarlandstraße gemeldet. Das Plakat brannte ab und wurde nahezu vollständig durch das Feuer zerstört.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

19-jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigshafen/Speyer/Wiesloch (ots) – Ein 19-jähriger Opel-Fahrer flüchtete am Donnerstagabend 23.09.2021 auf der A61 bei Hockenheim vor einer Polizeikontrolle.

Einem Verkehrsteilnehmer war das Fahrzeug gegen 21 Uhr an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg aufgefallen, da es aus dem Fahrzeuginneren heraus qualmte und

stark nach Marihuana roch und verständigte die Polizei.

Das Fahrzeug konnte schließlich von einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Walldorf auf der A61 in Richtung Speyer fahrend ausgemacht werden und sollte kontrolliert werden. Anhaltesignale ignorierte der junge Mann und versuchte das Streifenfahrzeug mehrfach durch unvorhergesehene und abrupte Fahrmanöver abzuhängen. Am Autobahnkreuz Speyer verließ er die Autobahn auf die B 9 in Richtung Ludwigshafen.

Die weitere Flucht führte durch mehrere Ortschaften um Speyer und endete schließlich

auf einem Feldweg nahe Oggersheim, wo der junge Mann schließlich durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gestoppt und festgenommen wurde. Während der Flucht wurden mehrere Verkehrsteilnehmer durch die riskante Fahrweise des Mannes gefährdet, wobei es mehrfach zu Beinahe-Zusammenstößen kam.

Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 0,0 Promille. Ein Drogentest dagegen reagierte positiv auf Cannabis-Produkte. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Seine 15-jährige Beifahrerin wurde in die Obhut eines Erziehungsbeauftragten übergeben.

Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss, Straßenverkehrsgefährdungen sowie wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des Mannes geben können sowie Geschädigte, die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei

der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Wohnungsbrand

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am Freitag 24.09.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 14:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand nach Ludwigshafen-Oggersheim in die Speyerer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoß eines 2 1/2 geschossigen Wohnhauses sichtbar. Aufgrund der Brandintensität beim Eintreffen wurde die Brandbekämpfung mittels 2 Drehleitern und mehrerer Atemschutztrupps eingeleitet. Der Brand konnte durch zügiges Eingreifen, rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Die Nachlöscharbeiten gestalten sich aufgrund zahlreicher Glutnester als zeitintensiv. Für die Dauer der Löscharbeiten wird der Stadtschutz durch die Freiwilligen Feuerwehreinheiten Oppau, Maudach und Ruchheim sichergestellt.

Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner werden im privaten Umfeld aufgenommen. Es gab keine verletzten Personen.

Im Einsatz sind 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die Polizei und die TWL. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Speyerer Straße voll gesperrt werden.

Versuchter Raub eines Fahrrades – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 23.09.2021 gegen 15:30 Uhr, wurde ein 53-Jähriger von 3 jungen Männern auf dem Rathausplatz angesprochen. Diese versuchten den Mann in ein Gespräch zu verwickeln. Einer der Täter sagte, dass das Fahrrad des 53-Jährigen ihm gehöre. Der 53-Jährige schöpfte Verdacht, dass die 3 jungen Männer sein Fahrrad stehlen wollen und flüchtet mit Rad. Ein Täter rannte hinter ihm her trat ihn, wobei er den 53-Jährigen unter drohen aufgeforderte stehen zu bleiben. Der Mann wurde durch den Tritt leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, jugendlich, bräunliche Haare mit Zopf. Trug Sportbekleidung.

Täter 2: männlich, jugendlich, kurze schwarze Haare, dunkel bekleidet (Jeans und Pulli), klein und schmächtig.

Täter 3: männlich, jugendlich, keine weitere Beschreibung möglich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mann mit Messer gemeldet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstag 23.09.2021 gegen 18 Uhr wurde der Polizei eine aggressive Person gemeldet, die mit einem Messer in der Hand durch die

Adolf-Kolping-Straße laufen und herumschreien würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Streifenwagen angefahren und der Mann auf Höhe der Hausnummer 35 ausfindig gemacht. Der 42-Jährige stand mit leeren Händen vorm Haus und reagierte nicht auf die Ansprache der Beamten.

Da diese davon ausgehen mussten, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurde vorsorglich das DEIG vorgehalten. Durch gutes Zureden konnte er widerstandslos gefesselt werden. Bei einer Personendurchsuchung wurde ein schwarzes Taschenmesser gefunden.

Zeugen gaben an, dass der 42-Jährige niemanden mit einem Messer konkret bedroht habe. Kurz zuvor habe er jedoch einen Gegenstand weggeworfen. Bei einer Absuche konnte ein Aluminiumrohr gefunden werden, bei dem es sich um den Gegenstand handeln könnte.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 42-Jährige wurde in eine Fachklinik verbracht.

80-Jähriger lässt sich nicht täuschen

Ludwigshafen (ots) – Ein Trickdieb versuchte am Donnerstag 23.09.2021 gegen 11:20 Uhr, im Eppsteiner Weg einen 80-Jährigen aus Ludwigshafen um dessen Bargeld zu bringen.

Er behauptete, Geld zum Telefonieren wechseln zu wollen. Nachdem der Rentner seinen Geldbeutel hervorgeholt hatte, um dieser Bitte nachzukommen, griff der bislang unbekannte Mann ins Portemonnaie und tat so, als wolle er Münzgeld hineinstecken. Gleichzeitig griff er dabei auch nach den im Geldbeutel vorhandenen Geldscheinen.

Nicht gerechnet hatte der Trickdieb dabei allerdings mit der schnellen Auffassungsgabe seines vermeintlichen Opfers. Der 80-Jährige bemerkte den Versuch sofort und konnte einen Diebstahl verhindern. Der Unbekannte flüchtete.

Er konnte als etwa 50-55 Jahre alt, etwa 1,80 m groß mit kurzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine helle Stoffhose und ein Hemd.

Auto gestohlen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) Am 23.09.2021, zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr, wurde der Hyundai eines 79-Jährigen im Londoner Ring gestohlen.

Das Fahrzeug war auf Höhe der Hausnummer 19 abgestellt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet in dieser Sache um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.