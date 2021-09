2x Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Mercedes am 23.09.2021, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.40 Uhr, am Bahnhofsplatz, Höhe Hausnummer 1, als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Seite beschädigt wurde.

Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Volvo V 40 in der Nacht zum 23.09.2021 in der Franz-Voll-Straße, Höhe Hausnummer 10. Als er am 23.10.2021, gegen 10.00 Uhr zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren linken Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Beindersheim (ots) – In der Zeit vom 22.09., 22:30 Uhr bis zum 23.09.2021, 06:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Schenkelstraße ein. Vermutlichen verschafften sich der oder die Täter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Aus der Wohnung wurden ca. 300,- Euro Bargeld gestohlen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schenkelstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Jetzt wo es abends früher dunkel, muss leider mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden.

Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen: