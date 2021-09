Diebstahl von zwei Pkw und zwei Kennzeichenpaaren

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 22.09.2021, 18.30 Uhr, bis 23.09.2021, 08.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei neuwertige Opel Insignia, sowie zwei amtliche Kennzeichenpaare vom Parkplatz eines Autohauses in der Heßheimer Straße. Der Schaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW am 23.09.2021, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.15 Uhr, in der Edigheimer Straße, Höhe Hausnummer 7a. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Skoda Superb am Mittwoch 22.09.2021 im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 9, ab. Durch eine Zeugin wurde ihm zugetragen, dass sie gegen 21.15 Uhr gesehen hätte, wie eine männliche Person, etwa 60-70 Jahre alt, etwa 170 cm groß, Brille, kurze braune Haare, hätte einen braunen Pullover getragen und braune Schuhe, seinen Pkw beschädigt hätte.

Bei der Anzeigenaufnahme konnten dann Kratzer auf der Fahrerseite festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

