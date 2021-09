Korbach: Die Polizei-News

Aufbruch von Zigarettenautomaten

Korbach (ots) – Am Sonntagabend 19.09.2021 beobachtet eine aufmerksame Zeugin einen ihr unbekannten Mann, der offensichtlich versuchte einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen.

Gegen 19.45 Uhr teilte die Zeugin bei der Polizei mit, dass sie eben gesehen habe, wie ein Mann mit verschiedenen Gegenständen auf einen Zigarettenautomaten in der Sudetenstraße eingeschlagen habe, um diesen aufzubrechen. Sie konnte den Tatverdächtigen gut beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Korbacher Polizisten kurze Zeit später in der Nähe der Stadthalle einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Der 36-Jährige führte zudem eine Eisenstange und ein geschweißtes Eisenkreuz mit, was den Tatverdacht erhärtete.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher. Bei der ersten Befragung gab der 36-Jährige Korbacher zu, dass er versucht hatte, den Automaten aufzubrechen. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er wird sich wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten müssen.

Nach Ladendiebstahl in die U-Haft

Korbach (ots) – Am Samstagnachmittag 18.09.2021 nahm die Polizei Bad Wildungen einen 48-Jährigen fest, der im Verdacht steht, mindestens 2 Ladendiebstähle begangen zu haben. Da er außerdem mit Haftbefehl gesucht wurde, brachten ihn die Polizisten in eine JVA.

Gegen 15.00 Uhr meldete ein Drogeriegeschäft in der Itzelstraße in Bad Wildungen, dass ein Mann Kosmetikartikel gestohlen hat. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Polizisten gegen 15.40 Uhr den 48-jährigen Mann festnehmen. Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes fanden die Beamten neben dem Diebesgut aus dem Drogeriegeschäft weitere Gegenstände. Diese konnte später einem Diebstahl aus einem Bad Wildunger Baumarkt zugeordnet werden.

Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen stellten die Polizeibeamten weiterhin fest, dass der 48-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er die noch zu bezahlende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde der wohnsitzlose Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gartenhütte abgebrannt

Bad Arolsen (ots) – Am Samstagabend 18.09.2021 brannte eine Gartenhütte in der Dresdener Straße in Bad Arolsen-Helsen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Gegen 19.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einem Nachbargrundstück eine Gartenhütte brennt.

Durch die alarmierten Feuerwehren aus Bad Arolsen und Helsen konnte der Brand der Hütte, in der Gartengeräte aufbewahrt wurden, abgelöscht werden, die Hütte wurde aber stark beschädigt. Aufgrund der Entfernung bestand keine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf das Wohnhaus des Geschädigten.

Nach ersten Erkenntnisse der Polizeibeamten aus Bad Arolsen besteht der Verdacht, dass der Brand durch das Abflämmen von Unkraut mit einem Gasbrenner verursacht worden sein könnte. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden noch geführt.

Katalysator von Auto gestohlen, Zeugen gesucht

Bad Arolsen-Mengeringhausen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 18.09.2021 entwendeten Unbekannte einen Katalysator von einem Auto in Bad Arolsen-Mengeringhausen. Die Autohalterin hatte ihren roten Polo am Freitagnachmittag in der St.-Georg-Straße geparkt. Als sie ihr Auto Samstagmorgen startete hört sie sofort laute Geräusche.

Sie fuhr daraufhin in ihre Werkstatt, wo man ihr mitteilte, dass der Katalysator offensichtlich abgetrennt und gestohlen wurde. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizeistation in Bad Arolsen, die den Sachschaden auf etwa 500 Euro schätzte und unter der Tel. 05691-9799-0 um Hinweise bittet.

