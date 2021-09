Ehrenmal in Karlsaue plakatiert – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – In der Nacht zu Sonntag 19.09.2021 wurden zahlreiche Plakate mit Kleister an den Sandsteinmauern und den Gedenktafeln des Kasseler Ehrenmals in der Karlsaue angebracht. Insgesamt handelte es sich um 47 Plakate mit den Schriftzügen “SoldatInnen sind MörderInnen”, “Kassel 2021: Täter ehren, Opfer verschweigen”, “Nazidenkmal? Hier pass ich hin!”, die eine aufwändige Entfernung erforderlich machten.

Weitere Schriftzüge wie folgt: “SS-Bode darf kein Ehrenbürger sein”, “Zu Antifaschismus & Antimilitarismus”, “Damals Henschel & Sohn heute Rheinmetall Mordmaschinen Made.in.Kassel”. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ein Mitarbeiter der Museumslandschaft Hessen Kassel hatte die Plakate am Sonntagmorgen 19.09.2021 gegen 8:40 Uhr, entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Kleister noch etwas feucht, was auf eine Anbringung in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden hinweist.

Dennoch ließen sich die Plakate, die die unbekannten Täter auf allen Ebenen des Ehrenmals angebracht hatten, nicht mehr ohne Weiteres rückstandslos entfernen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der erst kürzlich sanierten Anlage kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ehrenmals an der Schönen Aussicht gemacht haben und den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall am August-Bebel-Platz – Drei Verletzte

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Wie die am Unfallort am August-Bebel-Platz eingesetzten Streifen berichten, sind bei dem Unfall neben dem Fahrer des VW Mini-SUV zwei Passanten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen für keinen der Verletzten. Alle 3 sind von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden.

Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang war der 83-Jährige aus Kassel gegen 16:40 Uhr rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dabei zunächst gegen einen anderen Pkw gestoßen. Unmittelbar danach setzte er mit seinem Wagen wieder vor und fuhr offenbar unkontrolliert die beiden Passanten an, die im Bereich des Gehwegs auf Stühlen vor einem dortigen Restaurant gesessen hatten.

Die eingesetzten Beamten haben den Führerschein des Fahrers vorläufig sichergestellt. Der VW wurde abgeschleppt. Inzwischen sind die Sperrungen an der Unfallstelle aufgehoben worden, der Verkehr läuft wieder. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Küchenbrand in Hegelsbergstraße mit 2 leicht Verletzten

Kassel-Nord (ots) – In der Hegelsbergstraße in Kassel ist es am Sonntag 19.09.2021 in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand gekommen. Zwei Bewohner, eine 37-Jährige und ein 39-Jähriger, waren dabei durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und anschließend vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt worden.

Wie die Befragung beider Bewohner und die ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst (KDD) ergaben, war gegen 10:20 Uhr auf dem Herd offenbar versehentlich Fett in einem Topf in Brand geraten. Das Feuer hatte sich im weiteren Verlauf auf die Dunstabzugshaube ausgebreitet. Löschversuche der beiden Bewohner blieben erfolglos, wobei sie jedoch die Rauchgase eingeatmet hatten.

Das Feuer wurde anschließend von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden in der Wohnung wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Nächtliche Fahrraddiebe 2x auf frischer Tat ertappt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Vorderer Westen (ots) – Gleich 2x nahmen Beamte der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Montag unabhängig voneinander mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Während zwei 14 und 17 Jahre alte Jugendliche bei zwei Taten kurz hintereinander scheiterten und bei ihrer Flucht gestellt werden konnten, wurden an anderer Stelle ein 14 und ein 19-Jähriger bei der Fahndung der Polizei auf einem hochwertigen Pedelec gestoppt. Dieses hatten sie nach bisherigen Erkenntnissen kurz zuvor gestohlen. Den Eigentümer des schwarzen Pedelecs der Marke Winora, Modell B 380 C, sucht die Polizei nun.

Anwohnerin ertappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Zunächst hatte eine Anwohnerin der Julie-von-Kästner-Straße um 1:20 Uhr über den Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass sie soeben zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie war zuvor durch Geräusche wach geworden und hatte daraufhin nach dem Rechten gesehen. So erwischte sie die jungen Täter im Hinterhof, wobei sich einer an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte, während sein Komplize an der Straße “Schmiere stand”. Nachdem sie die Fahrraddiebe angesprochen hatte, nahmen beide die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht. Sofort nach dem Hinweis leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern mit mehreren Streifen ein, die zunächst erfolglos verliefen.

Weitere Tat am Gerichtsgebäude

Eine halbe Stunde später ging die Mitteilung eines Sicherheitsmitarbeiters am Graf-Bernadotte-Platz bei der Polizei ein, der offenbar genau die gleichen Täter am dortigen Gerichtsgebäudes beim Knacken eines Fahrradschlosses mit einer Sattelstange erwischt hatte. Auch er sprach die beiden Jugendlichen an, woraufhin sie von dem hochwertigen Fahrrad abließen und davonrannten. Nur wenige Minuten später entdeckten die Streifen bei ihrer Fahndung die beiden 14 und 17 Jahre alten Verdächtigen in der Goethestraße und nahmen sie fest. Beide sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Die Jugendlichen aus Kassel wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahndung führt zu weiterer Festnahme

Nahezu zeitgleich erblickte eine andere Streife, die an der Fahndung beteiligt war, in der Druseltalstraße den anderen 14-Jährigen auf dem Pedelec mit dem auf dem Gepäckträger sitzenden 19-Jährigen. Bei der anschließenden Kontrolle gaben beide wenig glaubhaft an, das hochwertige Rad im Bereich der Haltestelle “Marbachshöhe” gefunden zu haben. Da die Polizisten dieser Geschichte keinen Glauben schenkten, stellte sie das Fahrrad sicher. Der 14-Jährige wurde anschließend von den Beamten in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen aus Kassel wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls werden von den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt. Hierbei wird auch geprüft, ob die beide Täter-Duos möglicherweise im Zusammenhang miteinander stehen.

Der Eigentümer des mutmaßlich gestohlenen Pedelecs wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

