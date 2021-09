Schwimmerin die abgelegte Handtasche gestohlen

Borken-Kleinenglis (ots) – 18.09.2021, 13:45 Uhr Eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten stahlen zwei unbekannte Täter am Samstagmittag einer Schwimmerin am Badesee Stockelache. Als die Schwimmerin im See war, sah sie einen Mann und eine Frau, wie diese ihre abgelegte Handtasche aufnahmen und sich anschließend entfernten.

Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um einen ca. 30-jährigen Mann und eine ca. 20-jährige Frau. Beide Personen waren tätowiert und führten Metallsuchgeräte mit sich. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus – Täter stehlen Schmuck und Uhren

Guxhagen (ots) – 18.09.2021, 15:00 Uhr bis 21:40 Uhr – Schmuck und Uhren stahlen unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Südring. Die Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf den dortigen Balkon des Erdgeschosses und hebelte mit einem unbekannten Werkzeug die verschlossene Balkontür auf.

Anschließend betraten sie das Haus. Sie durchsuchten das Obergeschoss und stahlen vorgefundenen Schmuck und Uhren. Mit der Beute flüchteten die Täter durch die aufgebrochene Balkontür in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus

Melsungen-Obermelsungen (ots) – 18.09.2021, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr – In ein Wohnhaus am Oberen Weinberg brachen unbekannte Täter am frühen Samstagabend ein und stahlen Schmuck und eine Spiegelreflexkamera.

Die Täter brachen ein Fenster des Wohnhauses auf und begaben sich anschließend in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Erdgeschoss sowie den Keller und stahlen eine Canon-Spiegelreflexkamera und Schmuck. Der angerichtete Sachschaden beträgt 700 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Schule – Hoher Sachschaden

Gudensberg (ots) – 17.09.2021, 23:46 Uhr – In die Gesamtschule im Schwimmbadweg brachen unbekannte Täter am Freitagabend ein und richteten dort einen Sachschaden in Höhe von 100.000,- Euro an. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten anschließend in das Schulgebäude. Hier brachen sie weitere verschlossene Türen auf und beschädigten oder zerstörten eine größere Anzahl an Elektrogeräten sie den zentralen Serverschrank. Zudem verunreinigten die Täter Wände und Möbel der Schule.

Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Pkw, welcher kurz nach der Alarmauslösung von der Schule wegfuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Sachbeschädigung an Sportlerheim

Gudensberg-Deute (ots) – 10.09.2021, 18:00 Uhr bis 17.09.2021, 18:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter in der vergangenen Woche an dem Sportlerheim des Sportplatzes an der Bundesstraße B 254.

Die Täter beschädigten die heruntergelassenen Rollläden der Zugangstüren zum Sportlerheim des Waldsportplatzes in Deute durch Tritte oder Stöße mit einem Gegenstand. Zudem wurde der Holzrahmen einer dieser Türen ebenfalls beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

