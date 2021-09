Darmstadt

Unsittliche Berührungen – Täter festgenommen

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag 09.09.2021 zwischen 16:05-16:15 Uhr lief ein Mann durch die Fußgängerzone und berührte hierbei mehrere Frauen an den Armen, sowie laut Zeugenaussagen teilweise auch im Bereich der Brüste. Der mutmaßliche Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden.

Da sich bisher nur wenige Frauen bei der Polizei gemeldet haben, sucht die Polizei nach weiteren Frauen, die evtl. unsittlich berührt wurden, sowie nach Zeugen, die entsprechende Vorfälle beobachtet haben. Der Mann war ca. 35-40 Jahre alt, vermutlich Deutscher. Ungepflegte Erscheinung, bekleidet mit kurzer dunkler Hose und hellem Oberteil.

Geschädigte und Zeugen wenden sich bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt,

Telefon 06151/969 41110.

Kreis Bergstraße

Frontalzusammenstoß mit 5 verletzten Personen

B26/Gemarkung Riedstadtt (ots) – 5 verletzte Personen und etwa 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag (11.09.) um 16.55 Uhr auf der B 26 zwischen Griesheim und Riedstadt-Wolfskehlen. Ein 18-jähriger polnischer Autofahrer geriet noch aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der mit 4 Personen besetzte VW Caddy überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 26 in beide Richtungen für zwei Stunden komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, auch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 11.09.2021 um 15:10 Uhr, ereignete sich in der Aschaffenburger Straße in Raunheim ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 19-Jähriger PKW-Fahrer den Kreisverkehrsplatz in der Aschaffenburger Straße und wollte diesen in Richtung Haßlocher Straße verlassen.

Hierbei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte im Anschluss mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 19-jährige Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Aschaffenburger Straße zeitweilig gesperrt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 11.09.2021 um 10:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des EKZ Mainspitze in der Flörsheimer Straße in Raunheim ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, bei dem auch ein 30 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 53-Jähriger Rüsselsheimer mit seinem PKW in eine Parklücke einzufahren.

Hierbei übersah er jedoch den dort stehenden 30-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Dieser wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Streife der Polizeistation Rüsselsheim starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich noch vor Ort einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Trunkenheit im Verkehr

Rüsselsheim (ots) – Einen 47-jährigen Autofahrer stoppten 2 Streifen der Polizeistation Rüsselsheim am Samstag 11.09.2021 gegen 14:00 Uhr auf der BAB 67 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, nachdem dieser aufgrund unsicherer Fahrweise gemeldet wurde. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Odenwaldkreis

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz – Polizei bittet um Hinweise

Michelstadt (ots) – Am Freitag 10.09.2021 in der Zeit von 19-20:15 Uhr, ereignete sich auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Ein 51-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße stellte seinen Pkw auf dem genannten Parkplatz ab, als er zu seinem Fahrzeug, einem blauen Ford Mondeo Kombi, zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden im Bereich des Seitenschwellers auf der Beifahrerseite fest.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen