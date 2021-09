Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt

Frankfurt-Gutleutviertel/Fechenheim (ots)-(hol) – Seit Freitag 10.09.2021 kam es in mehreren Stadtteilen zu Sachbeschädigungen an Wahlplakaten verschiedener Parteien. Teilweise wurden die Plakate durch Anzünden beschädigt oder zerstört. Sowohl in Fechenheim, als auch im Gutleutviertel beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien.

So fielen in Fechenheim Plakate der Parteien CDU, Bündnis 90 Die Grünen und Partei Die Linke unbekannten Vandalen zum Opfer. Teilweise wurden die Plakate einfach nur heruntergerissen, zum Teil aber auch angezündet. Ein brennendes Plakat wurde durch einen Anwohner gelöscht.

Im Gutleutviertel zündeten Unbekannte ein Wahlplakat der SPD an und zerstörten es so. Die Ermittlungen dauern an.

28-Jähriger springt in den Main – Absuche bisher erfolglos

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Am Freitagabend 10.09.2021 gegen 23:20 Uhr, sprang ein 28-jähriger Mann in Höhe der Untermainbrücke in den Main, um sein Handy zu retten. Dieses war ihm zuvor in den Fluss gefallen. Der Mann wurde von der Strömung erfasst und zügig in Richtung Flussmitte abgetrieben, wo er schließlich unterging.

Zwei Begleiter versuchten noch, ihm zur Hilfe zu eilen, mussten ihr Vorhaben aufgrund der Wasserkräfte jedoch abbrechen. Eine großangelegte Suchaktion von Feuerwehr und Polizei noch in der Nacht zum Samstag blieb erfolglos. Bis zum jetzigen Zeitpunkt fehlt von dem 28-Jährigen, der seinen Wohnsitz im mittelhessischen Neustadt hat, noch immer jede Spur.

Vermeintliche Möbelkäufer entpuppen sich als Trickdiebe

Frankfurt-Ostend (ots)-(hol) – Am Freitag 10.09.21 erbeutete ein Diebespaar Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Euro aus der Wohnung einer 86-jährigen Frau. Das Pärchen war aufgrund von inserierten Möbelstücken erschienen und hatte so Zutritt zu der Wohnung erlangt. Gegen 15:00 Uhr erschien das Paar bei der 86-Jährigen in der Scheidswaldstraße, nachdem es sich telefonisch aufgrund einer Verkaufsanzeige angekündigt hatte.

Die Seniorin hatte nämlich Möbelstücke inseriert. Während das Duo in der Wohnung die zum Verkauf stehenden Einrichtungsgegenstände begutachtete, bat die Frau die Rentnerin um ein Glas Wasser. Zu diesem Zweck gingen beide in die Küche, wo die Frau ihre Gastgeberin in ein Gespräch verwickelte.

Diese Zeit nutzte der Mann, um unbemerkt das Wohnzimmer zu durchsuchen und Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer zehntausend Euro zu stehlen. Anschließen verließen beide die Wohnung der bis dato ahnungslosen Seniorin. Sie stellte den Diebstahl erst danach fest und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare. Bekleidet mit langer dunkler Hose und blauen Einweghandschuhen. Sprach gebrochen Deutsch.

Weiblich, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkle schulterlange Haare. Dunkel gekleidet, sprach ebenfalls gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 – 53110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbrecherduo ertappt

Frankfurt-Oberrad (ots)-(hol) – Am Samstagabend 11.09.2021 beobachtete ein Zeuge

2 Männer in Oberrad, von denen einer über den Balkon in eine Wohnung einstieg. Die hinzugerufene Polizei nahm anschließend einen Tatverdächtigen fest. Gegen 22:00 Uhr nahm der Zeuge die beiden Männer im Grazer Weg wahr. Während einer Schmiere stand, stieg der andere über den Balkon in eine Wohnung ein.

Anschließend reichte er seinem Komplizen Diebesgut herunter. Der Zeuge verständigte die Polizei. Derweil entfernten sich die beiden Täter wieder von dem Haus. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei die beiden Tatverdächtigen an, die daraufhin sofort die Beine unter die Arme nahmen.

Während die Beamten einen der Flüchtenden einholen und festnehmen konnten, gelang dem zweiten die Flucht. Bei der Absuche des Fluchtwegs fand die Polizei zudem die zuvor aus dem Haus entwendete Beute. Der 22-jährige festgenommene Tatverdächtige wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Umgestürzter LKW blockiert Autobahnzufahrt

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Freitagnachmittag 10.09.2021 kam ein LKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kippte anschließend auf die Seite. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallstelle blieb fast 12 Stunden gesperrt. Gegen 15:30 Uhr nahm der

54-jährige Fahrer des LKW, bei dem es sich um ein Betonpumpenfahrzeug handelte, die Ausfahrt “Niedereschbach” der BAB 661 aus Oberursel kommend.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Boliden nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den unbefestigten Grünstreifen, kippte anschließend nach links und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Dabei wurde der Dieseltank abgerissen, so dass erhebliche Mengen des Kraftstoffs austraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Anschlussstelle “Niedereschbach” bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

