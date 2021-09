Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Traktor umgekippt, Betriebsstoffe ausgelaufen

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 11.09.2021, gegen 12:25 Uhr befuhr ein 57-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Traktor samt Anhänger den Krähhöhlenweg in Bad Dürkheim. Als er sein Gespann wenden wollte, fuhr er mit dem Vorderreifen des Traktors in die Böschung, wodurch dieser in Schräglage geriet und umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn und in das Erdreich, welche durch eine Reinigungsfirma entfernt werden mussten. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme einseitig passierbar.

Weisenheim am Sand: Versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten

Weisenheim am Sand (ots) – Am Freitag, 10.09.2021, um 11:46 Uhr, wurde eine 81-jährige Frau aus Weisenheim am Sand von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der angab, die Schwiegertochter der Frau sei an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, bei dem eine Radfahrerin verstorben sei. Die angerufene Frau wurde aufgefordert 20.000,- Euro zu bezahlen, damit die Schwiegertochter nicht in Haft käme. Das Telefonat wurde dann von einem angeblichen Staatsanwalt fortgesetzt, der die Summe auf 40.000,- Euro erhöhte. Ein zufällig anwesender Zeuge erkannte den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Bei einem zweiten Anruf durch die o. g. Täter kurze Zeit später brachen die Täter das Telefonat ab. Es kam zu keinen weiteren Forderungen, Geld wurde nicht bezahlt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei folgendes:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

