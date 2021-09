A63 AS Saulheim Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heidesheim (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es auf der A63 Fahrtrichtung

Kaiserslautern kurz hinter der Anschlussstelle Saulheim zu einem Verkehrsunfall

mit zwei Leichtverletzten. Zwei Pkw befuhren die BAB 63 in Fahrtrichtung

Kaiserslautern. Kurz nach der Anschlussstelle Saulheim überholte der PKW auf dem

rechten von zwei Fahrstreifen den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW,

blinkte nach links und scherte vor dem PKW unvermittelt auf den linken

Fahrstreifen ein. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Im Rahmen der Kollision und erfolgten Lenkbewegungen prallte der eine PKW gegen

die Mittelleitplanke und der andere PKW gegen die rechte Leitplanke. Es entstand

Sachschaden an beiden Fahrzeugen und Leitplanken. Sowohl der Fahrer als auch

seine Beifahrerin des unfallverursachenden PKW werden vorsorglich in

Krankenhäuser verbracht, da die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst hatten.

Hat´s geklickt? – LKW-Kontrolltage der Autobahnpolizei

Gau-Bickelheim

Gau-Bickelheim (ots) – „Hat´s geklickt?“ – diese Frage stellen Polizisten der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim den Brummifahrern auf der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms. An insgesamt drei Tagen, vom 07.09. bis zum

09.09.2021, werden hier nicht angegurtete LKW-Fahrer von Motorradfahrern der

Polizei angehalten. Vor Ort erwartet die Gurtmuffel dann ein Parcours des

Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), der von ehemaligen LKW-Fahrern und

heutigen Angestellten des DVR betreut wird. Der Parcours soll dazu dienen, den

gewünschten „Klick“ in Kopf und Gurtschloss auszulösen. Dafür hat der DVR

spezielle Technik: Neben einem Aufprallsimulator, der einen Aufprall auf ein

stehendes Hindernis mit 10 km/h simuliert, ist auch ein LKW-Überschlagssimulator

aufgebaut. Die vorher so frei sitzenden Fahrer kontrollieren hier nicht ohne

Grund mehrfach, ob der Gurt nun richtig sitz. Kaum sind sie angeschnallt, drehen

sie sich in der LKW-Fahrerkabine mehrfach um die eigene Achse. Dass hier ein

Abstützen mit den Armen zwecklos ist, wird schnell klar. Der Parcours wurde

bereits am ersten Tag super angenommen: Von den insgesamt 80 LKW-Fahrern ohne

Gurt nahmen 73 am Parcours teil. Ein LKW musste aufgrund eines durchgerosteten

Aufliegers seine Fahrt beenden. Insgesamt erhofft sich die Polizei,

Verkehrsunfälle durch LKW, welche nicht selten tödlich enden, zu verhindern und

zu verdeutlichen, wie wichtig das Anlegen des Sicherheitsgurtes ist.

Mainz – Saarstraße; Höhe Arbeitsagentur Mainz, Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mainz – Saarstraße (ots)

Am Morgen des 06.09. kam es auf dem Fahrradweg vor der Arbeitsagentur Mainz zu einem Unfall zwischen einer 46-jährigen Fußgängerin und einem 51-jährigen Radfahrer.

Die 45-Jährige überquerte die Saarstraße seitens der Tankstelle in Richtung des Arbeitsamtes. Dabei lief sie durch die im stockenden Verkehr stehenden Fahrzeuge und trat anschließend auf den Fahrradweg, den der 51-Jährige zeitgleich befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt nicht unerhebliche Verletzungen, die Frau klagte über Schmerzen. Beide wurden medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Mainz – Hartenberg-Münchfeld, Trickdiebstahl durch falschen Mobilfunkmitarbeiter

Mainz – Hartenberg-Münchfeld (ots)

Bereits am Sonntag, den 03.09. meldete sich eine 82-jährige Mainzerin bei der hiesigen Polizei und gibt an, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls wurde.

Die Frau gab an, dass gegen 11:30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens bei ihr geklingelt habe, woraufhin sie diesen ins Haus lies. Der Mann bat die 82-Jährige darum, den Fernseher zu beobachten, während er angeblich einen Verteiler prüfte. Vermutlich durchsuchte der Täter in diesem unbeachteten Moment sämtliche Schränke des Schlafzimmers und entwendete diverse Wertgegenstände.

Die 82-jährige Mainzerin konnte den Mann wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 178cm groß, helle Haut, hochdeutsche Aussprache, „sehr sehr freundlich und nett“, kurze Haare, eher kein Bart, „normale“ Statur, möglicherweise eine Mappe unter dem Arm gehalten, „normal“ gekleidet mit Hemd und Hose, keine Maske.

Trunkenheit am Steuer

Mainz – Finthen (ots) – Bereits am 04.09., gegen 17 Uhr, meldete eine 33-jährige

Frau der Polizei Mainz, dass sie sich auf einem Supermarkt in Finthen mit einem

58-jährigen Mercedes-Fahrer über dessen Fahrweise ausgetauscht habe. Daraufhin

hatte dieser sie beleidigt.

Die 33-Jährige gab zusätzlich an, dass der Mercedes-Fahrer ihrer Meinung nach

deutlich nach Alkohol gerochen habe.

Da das Kennzeichens des Fahrers bekannt war, konnte er im Nachgang bei sich

zuhause angetroffen werden. Auf Rückfrage gab er an keinen Alkohol getrunken zu

haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2

Promille. Zwecks Blutprobe wurde der 58-Jährige für eine Blutentnahme mit zur

Dienststelle genommen.