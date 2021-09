Zaun beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 43-Jährige steht im Verdacht, am

Montagnachmittag in der Clara-Immerwahr-Straße mit seinem Auto die Umzäunung

eines Firmengeländes beschädigt zu haben. Anschließend ging er zu Fuß davon; das

Fahrzeug ließ er vor Ort zurück.

Zeugen meldeten kurz nach halb 5, dass ein Auto gegen einen Stahlzaun gestoßen

sei und dadurch etwa zehn Meter der Umzäunung aus der Halterung gerissen wurden.

Der Schaden liege bei etwa 2.000 Euro.

Das Unfallfahrzeug stehe noch vor Ort; offenbar war es nicht mehr fahrbereit.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer nach der Kollision noch versuchte, den

Wagen wegzufahren, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin stellte er ihn einfach

ab, stieg aus und lief weg.

Nach dem Mann wurde in der Umgebung gesucht, er konnte aber nirgends mehr

gesichtet werden. Auch an der Adresse des Fahrzeughalters öffnete niemand die

Tür. Die weiteren Ermittlungen laufen; das Unfallauto wurde sichergestellt. |cri

Schulwegüberwachung: Eltern zum richtigen Verhalten ermahnt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montagmorgen an der Luitpoldschule in

der Albrechtstraße den Schulweg überwacht. Die sichtbare Präsenz der Beamten

hielt einige Eltern nicht davon ab, verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg zu

halten, um ihre Kinder vor der Schule aussteigen zu lassen. Sie wurden von den

Beamten auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren für andere

Kinder und Verkehrsteilnehmer angesprochen und ermahnt. Die Polizei wird die

Kontrollen wiederholen. |erf

Elfjährigem auf den Fuß gefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Montag in der Straße Im

Stadtwald einen Schüler angefahren. Die 42-Jährige bog zur Mittagszeit von der

Kantstraße zum Schulzentrum Süd hin ab. In diesem Moment überquerte ein

Elfjähriger zwischen zwei stehenden Autos hindurch die Straße. Die Fahrerin sah

den Jungen nicht und fuhr ihm auf einen Fuß. Mit einem Vorderrad auf dem Fuß des

Kindes kam der Wagen zum Stehen. Der Junge konnte sich erst aus seiner

misslichen Lage befreien, als ihm die 42-Jährige und ein Zeuge zur Hilfe eilten.

Die Helfer entlasteten das Vorderrad, so dass der Elfjährige seinen Fuß unter

dem Reifen herausziehen konnte. Vom Rettungsdienst wurde der verletzte Schüler

versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Schläger wiedererkannt und gestellt

Kaiserslautern (ots) – Über eine verletzte Person am Guimaraes-Platz ist die

Polizei am Montagnachmittag informiert worden. Als eine Streife vor Ort ankam,

wurde ein Mann bereits im Rettungswagen behandelt. Die Kleidungsstücke des

52-Jährigen waren voller Blut und er hatte eine sichtbare Wunde im Gesicht.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mann an, dass er sich zusammen mit zwei

Kumpels in der Zollamtstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes aufhielt, als

drei unbekannte Männer zu ihnen kamen. Einer habe nach Geld gefragt, und als er

angab, keines zu besitzen, habe ihn ein Zweiter niedergeschlagen. Anschließend

seien alle drei in unbekannte Richtung weggegangen.

Anhand der Personenbeschreibung des Schlägers kamen die Beamten einem

36-Jährigen auf die Spur, konnten ihn aber zunächst nicht ausfindig machen.

Allerdings erkannte der 52-Jährige den Mann drei Stunden später im

Bahnhofsbereich wieder und verständigte die Polizei.

Diesmal konnte die Streife den Tatverdächtigen zusammen mit vier Begleitern

stellen. Mit den Vorwürfen zur Tat am Nachmittag konfrontiert, machte der

36-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihm wurde fürs Erste

ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung

dauern an. |cri

Wer hat den schwarzen Lkw gesehen?

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen schwarzen

Lkw, der am Montagnachmittag auf der L369 zwischen Schwedelbach und Kollweiler

unterwegs war. Dessen Fahrverhalten soll einen Unfall ausgelöst haben, bei dem

ein entgegenkommender VW Caddy beschädigt wurde.

Wie der 19-jährige VW-Fahrer später der Polizei meldete, war er kurz vor 15 Uhr

auf dem Weg von Kollweiler in Richtung Schwedelbach, als ihm der Lkw in einer

Kurve auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog

der VW-Fahrer seinen Wagen nach rechts – dabei streifte er die Schutzplanke.

Der VW Caddy wurde auf der Beifahrerseite beschädigt, zu einer Berührung mit dem

Lkw kam es nicht. Der Laster mit der schwarzen Zugmaschine fuhr einfach weiter.

Hinweise auf das Kennzeichen und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Beim Bremsen Kontrolle verloren

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen mit einem „blauen Auge“

ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B48 am Sonntagabend

davongekommen. Der 36-jährige Mann war mit einem entgegenkommenden Pkw

zusammengestoßen. Dessen Fahrerin erlitt einen Schock. Beide wurden ins

Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 19 Uhr, als die 47-jährige Autofahrerin auf ihrem

Weg von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz unmittelbar von der Einmündung zur

L504 einen vor ihr fahrenden Fahrradfahrer überholte. Ein entgegenkommender

Motorradfahrer bremste aufgrund der Situation seine Maschine ab – dabei verlor

der 36-Jährige allerdings die Kontrolle über seine Yamaha. Die Folge: Die

Maschine geriet über die Mittellinie und prallte gegen die linke Frontpartie des

VW Caddy. Dadurch wurde der Biker von seinem Motorrad geschleudert und blieb

rund 20 Meter weiter liegen. Er kam nach derzeitigen Erkenntnissen mit leichte

Verletzungen davon, wurde aber – ebenso wie die VW-Fahrerin – ins Krankenhaus

gebracht.

Das Motorrad und der Caddy wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Überholmanöver führt zu Unfall

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei einem Überholmanöver ist es am

Sonntagmittag auf der B48 zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde

leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren kurz nach halb 1 zwei Pkw und ein

Motorrad hintereinander von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als

das Unglück seinen Lauf nahm. Demnach setzte der Motorradfahrer ausgangs einer

Rechtskurve zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge an und

beschleunigte stark. Er hatte bereits mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn

ausgeschert, als auch der Fahrer des Hyundai PDE ausscherte, um seinerseits den

vor ihm fahrenden Wagen zu überholen.

Der 48-jährige Hyundai-Fahrer hatte den von hinten überholenden Motorradfahrer

offenbar nicht gesehen, so dass er nun mit dem linken Heckbereich gegen ihn

stieß. Dadurch geriet der Biker ins Schleudern – er kam nach links von der

Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich im Straßengraben

liegen.

Glück im Unglück: Der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde

dennoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht; sein Motorrad musste

abgeschleppt werden. An der Maschine ist vermutlich ein Totalschaden entstanden.

Der Hyundai wurde lediglich auf der Fahrerseite leicht beschädigt. Dem Fahrer

passierte nichts. |cri

Wer hat den Streit am Willy-Brandt-Platz beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am vergangenen Samstag

(4. September) abends am Willy-Brandt-Platz aufgehalten und etwas beobachtet

haben. Konkret geht es um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen jungen

Männern und einer größeren Personengruppe gegen 22.15 Uhr. Hinweise hierzu nimmt

das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2050 entgegen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer

mit der anderen Gruppe – die aus etwa 50 Personen bestand – in Streit geraten.

Nach Angabe der Männer wurden sie von der Gruppe attackiert und verletzt.

Außerdem wurde einem der beiden das Smartphone gewaltsam weggenommen.

Anschließend flüchtete die Gruppe und konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Raub. Um die Täter

identifizieren zu können, sind die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung

angewiesen. |cri

Diebstahl: Wertsachen im Auto gelassen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Montag haben Diebe in der Dornenstraße

einen Pkw ausgeräumt. Das Fahrzeug parkte auf der Straße. Am Morgen stellte der

Fahrer des Wagens fest, dass sich Langfinger über Nacht daran zu schaffen

machten: der Kofferraumdeckel stand offen, das Handschuhfach war durchwühlt. Aus

dem Wagen ließen die Täter einen Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarte und

Ausweisdokumenten, eine Halskette und das Pkw-Handbuch mitgehen. Möglicherweise

war das Fahrzeug nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verlorenes nicht einfach behalten!

Kaiserslautern (ots) – Ein verlorenes Mäppchen mit Bargeld hat sich ein Mann aus

dem Stadtgebiet am Montag unter den Nagel gerissen – und sich dadurch eine

Strafanzeige eingehandelt. Der 62-Jährige konnte mit Hilfe einer

Videoüberwachung überführt werden.

Am Vormittag meldete ein 54-jähriger Mann der Polizei, dass er vor wenigen

Minuten in der Fackelstraße eine Mappe mit Bargeld verloren hat, diese aber nun

nicht mehr aufzufinden ist. Demnach hatte er an einer Bankfiliale am Automaten

Bargeld eingezahlt. Das Gerät akzeptierte jedoch nur einen bestimmten Betrag,

danach wurde die Einzahlung gestoppt. Der 54-Jährige packte deshalb die

restlichen Scheine zurück in seine Geldmappe und wollte es in einer anderen

Bankfiliale an einem anderen Automat versuchen.

Dort angekommen, stellte der Mann allerdings fest, dass er unterwegs die

Geldmappe verloren hatte. Er lief das kurze Stück des Weges zurück, konnte die

Mappe aber nirgends finden. Auch eine Nachfrage bei der Bank, bei der er zuerst

war, brachte keinen Erfolg. Deshalb verständigte der 54-Jährige die Polizei.

Bei den Ermittlungen halfen die Aufnahmen der automatischen Videoüberwachung der

Bank weiter. Darauf war zu erkennen, wie der 54-Jährige beim Verlassen der Bank

die Geldmappe verlor, und wie ein Mann, der sich gerade in der Nähe aufhielt,

die Mappe an sich nahm und hineinschaute. Er rief dem 54-Jährigen allerdings

nicht hinterher, sondern behielt das Mäppchen für sich und steckte es ein.

Als die Streife sich vor Ort umschaute, konnte sie den Mann, der das

Geldmäppchen genommen hatte, in der Nähe ausfindig machen. Nachdem er mit dem

Vorwurf konfrontiert wurde, rückte er die Mappe samt Geld heraus. Eine Zählung

ergab, dass noch alles vorhanden war. Der 62-Jährige behauptete, er hätte die

Mappe noch bei der Bank abgeben wollen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri