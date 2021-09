Falschgeld im Supermarkt

Speyer (ots) Am Montag 06.09.2021 um 15:26 Uhr bezahlte ein junger Mann in einem Supermarkt im Weißdornweg seine Einkäufe mit einem 50 Euro-Schein und verließ den Markt, bevor der Kassiererin auffiel, dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Gegen 16:30 Uhr erschien der Mann erneut und versuchte wieder, mit einem 50 Euro-Schein zu bezahlen. Noch vor Verständigung der Polizei entfernte sich der junge Mann aus dem Markt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, kurze blonde Haare, blonder mittellanger Bart, spricht akzentfreies Deutsch.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich Falschgeld erhalten habe?

Informieren Sie, auch bei Verdacht auf Falschgeld, umgehend die Polizei.

Geben Sie das Falschgeld nicht an den Vorbesitzer zurück und geben Sie das Falschgeld auch nicht anderweitig weiter.

Versuchen Sie Spuren zu sichern und stecken Sie das Falschgeld in einen Briefumschlag. Fingerabdrücke sind wichtige Spuren!

Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei und geben Sie sachdienliche Hinweise.

Unternehmen Sie nichts, wodurch Sie sich selbst oder andere Personen in Gefahr bringen!

Polizei und Bundesbank warnen: Oft gelingt der Betrug sogar mit sehr schlecht gemachtem Falschgeld, welches nur einem flüchtigen Blick aus der Distanz standhält. Die Bundesbank hat im ersten Halbjahr 2021 rund 21.400 falsche Euro-Banknoten im Nennwert von 1 Million Euro registriert. Da Falschgeld nicht ersetzt wird, sollten Banknoten die man bekommt, nach dem Prinzip “Fühlen-Sehen-Kippen” geprüft werden. Dabei empfiehlt es sich, eine verdächtige Banknote mit einer zweifelsfrei echten Banknote zu vergleichen und stets mehrere Sicherheitsmerkmale zu betrachten.

Achtung: Wer Falschgeld erhält, erkennt und wissentlich weiterreicht, macht sich strafbar!

Hoher Krafteinsatz und wenig Beute bei Kellereinbruch

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 05.09.2021, 18 Uhr auf den 06.09.2021, 09:30 Uhr, rissen unbekannte Täter im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Remlingstraße eine Tür samt Metallrahmen aus der Mauer und verschafften sich dadurch Zutritt zum Kellerraum eines Bewohners. Es wurde dabei ein alter Computer im Wert von etwa 150 Euro entwendet, aber ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro angerichtet.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall auf der B9

Speyer/B9 (ots) – Am 07.09.2021 um 05:29 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann in seinem PKW die B9 in nördlicher Richtung und überfuhr in Höhe der Abfahrt Speyer-West einen auf der linken Spur liegenden Plastikeimer, welcher Sachschaden am PKW verursachte.

Der Urheber des Ladungsverlustes ist unbekannt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Dienstagnachmittag 07.09.21 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus Speyer den Radweg entlang der Wormser Landstraße in Speyer stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung zum Alten Postweg wollte der Radfahrer dem Radweg weiterhin geradeaus folgen. In diesem Moment bog ein in gleicher Richtung fahrender LKW nach rechts in den Alten Postweg ab und übersah den Radfahrer.

Dieser fuhr mittig gegen die Seite des LKW und stürzte hierdurch. Er wurde kurzzeitig samt dem Fahrrad von den Zwillingsrädern des LKW mitgeschleift und erlitt hierdurch Verletzungen. Der Radfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde stark beschädigt.

Am LKW entstand kein Sachschaden.