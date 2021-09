Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 06.09.2021 gegen 23.10 Uhr, fiel einer Streife hiesiger Inspektion auf der L 523 von Frankenthal in Richtung Bobenheim-Roxheim ein Pkw auf, welcher deutlich zu langsam und ausgeprägte Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle konnte bei dem 42-jährigen Mann aus Worms deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Ihm wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sowie der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit Sachschaden auf der B9 im Berufsverkehr

Römerberg/B9 (ots) – Am Montag 06.09.2021 um 06:14 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Speyer in seinem PKW die B9 in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem auffahrenden LKW Platz zu machen.

Dabei übersah er einen bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW, mit dem es in der Folge zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Beide PKW wurden beschädigt, niemand wurde verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro.

Diebstahl eines GPS-Geräts

Harthausen (ots) – Zwischen dem 05.09.2021, 9 Uhr und dem 06.09.2021, 07:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein GPS-Modul von einer Landmaschine eines Gemüsebetriebs am Weidenseehof in Harthausen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 8.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.