Wingert beschädigt – Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Im Zeitraum vom 05.09.21,14:00 Uhr und 06.09.21,12:00 Uhr wurden bei Pleisweiler-Oberhofen, 3 Weinbergzeilen beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer kam vom Wirtschaftsweg ab und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Motorrollersturz infolge eines medizinischen Notfalles

Sarnstall (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 fuhr gegen 09:45 Uhr ein 66-jähriger Motorrollerfahrer auf der L 490 in Sarnstall in Richtung Lug, als er in Höhe des Ortsausganges ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Ursache des Sturzes um einen medizinischen Notfall.

Nur einem besonderen Zufall war es zu verdanken, dass der Mann schnellstens lebensrettenden Maßnahmen zugeführt werden konnte. Zwei in der dort angrenzenden Firma anwesende Ersthelfer führten umgehend Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen von Rettungssanitätern durch, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben des Verunfallten retteten. In Folge wurde der Verletzte in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Durch die Rettungsmaßnahmen war es kurzfristig notwendig geworden, die Straße zu sperren.

Unfall beim Überholen

Insheim/A65 (ots) – Am Dienstag 07.09.2021 gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe Insheim. Die 46-jährige BMW-Fahrerin wollte einen LKW überholen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Sprinter-Fahrer, welcher sich seinerseits bereits auf der Überholspur befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf die BMW-Fahrerin wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zukommen.

11 Autofahrer verwarnt

Edesheim (ots) – Weil 11 Autofahrer Montagmorgen 06.09.2021 einen gesperrten Feldweg befuhren, mussten sie gebührenpflichtig verwarnt werden. Aufgrund einer Großbaustelle im Ortsbereich ist die Durchgangsstraße nicht befahrbar, weshalb Autofahrer auf diesen Weg ausweichen. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzen.

Wohnmobilfahrer nimmt Vorfahrt und fährt weiter

Bad Bergzabern (ots) – Der Fahrer eines weiß/hellgrauen Wohnmobils fuhr aus dem Tankstellengelände der HEM-Tankstelle auf die Weinstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines in Richtung Birkenhördt fahrenden Motorradfahrers. Der 62-jährige Zweiradfahrer musste eine Vollbremsung machen und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der Fahrer des Wohnmobils, ein Mann mit grauen Haaren, circa 70 Jahre alt, fuhr in Richtung Bahnhof davon. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Bornheim (ots) – Vermutlich in der Nacht zu Montag 06.09.2021 wurden in der Hornbachstraße und In der Viehweide in Bornheim insgesamt 4 Pkw aufgebrochen. Bislang Unbekannte beschädigten die Fahrzeuge an der Beifahrerseite und konnten mit einem Werkzeug drei der Fahrzeuge entriegeln.

Bei einem Fahrzeug wurde letztlich eine Scheibe eingeschlagen, um an die im Auto zurückgelassenen hochwertigen Werkzeuge zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.