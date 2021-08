Täter lässt sein Mobiltelefon zurück

Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht (11.-12. August 2021) erwischte ein 33-jähriger Mann einen 26-jährigen Autoknacker auf frischer Tat. Für den Tatverdächtigen klickten wenig später die Handschellen. Gegen 00.45 Uhr staunte der 33-Jährige nicht schlecht, als er sah, wie ein fremder Mann es sich in seinem VW Golf gemütlich gemacht hatte.

Als er den Unbekannten ansprach, suchte dieser unmittelbar das Weite. Sofort wählte der 33-jährige Pkw-Eigentümer den Notruf und informierte die Polizei über den Vorfall. Noch während er telefonierte, kehrte der Täter zurück, da er wohl sein Mobiltelefon in dem VW vergessen hatte. Das Opfer hielt den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Der 26-jährige Tatverdächtige führte bei der Festnahme eine Damenhandtasche mit sich, welche er mutmaßlich zuvor entwendet hatte, so dass die Beamten diese sicherstellten.

Der 26-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird zeitnah dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Küchenbrand in Altenwohnanlage

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(dr) – Mittwochabend 11.08.2021 kam es in Eckenheim zu einem Brand. In einer Wohnung brannten mehrere Küchengeräte. Eine 46-Jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Brand ereignete sich gegen 18:40 Uhr in einer in der Dörpfeldstraße gelegenen Altenwohnanlage.

Zu diesem Zeitpunkt betätige eine 86-jährige Bewohnerin den Hausnotruf.

Als sich eine 46-jährige Pflegerin ins 14.Obergeschoss zu der betreffenden Wohnung der Seniorin begab, sah sie, dass diese gestürzt war und es in der Küche brannte.

Sie brachte die alte Dame aus der Wohnung.

Die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich mehrere in Brand geratene Küchengeräte löschen, bevor sich der Brand weiter ausbreiten konnte.

Die 86-jährige Bewohnerin erlitt leichte Hautabschürfungen, die 46-jährige Pflegerin wurde aufgrund der eingeatmeten Rauchgase stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte im unteren viertstelligen Bereich liegen. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Brand in Lagerhalle

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(dr) – Am Mittwochnachmittag 11.08.2021 geriet in Fechenheim ein Teil einer Lagerhalle in Brand. 4 Mitarbeiter eines in der Orber Straße befindlichen Unternehmens wurden leicht verletzt. Sie atmeten Rauchgase ein, als sie vor Ort befindliche Feuerlöscher einsetzten und kamen später zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Die Ursache für die Entstehung des Brandes ist bislang noch unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

16.August 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

17.August 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

18.August 2021: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

19.August 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

20.August 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Feuerwehr Frankfurt

Rauchwarnmelder als Lebensretter bei Bränden in Fechenheim und Eckenheim

Frankfurt am Main (ots) – Gleich zweimal haben Rauchwarnmelder am Mittwoch 11.08.202 Leben gerettet und größeren Schaden verhindert.

In der Lauterbacher Straße (Fechenheim) löste gegen 16:45 Uhr ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung im 5. Stock eines mehrgeschossigen Gebäudes aus. Die Einsatzkräfte fanden brennende Speisen auf dem Herd vor und löschten das Brandgut noch in der Wohnung ab. Die Bewohnerin wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht, die Wohnung anschließend belüftet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Um 18:46 Uhr wurde der Feuerwehr ein ausgelöster Rauchwarnmelder mit Brandgeruch aus einer Wohnung im 14. Stock eines Wohnhauses in der Dörpfeldstraße (Eckenheim) gemeldet.

Auch hier konnten die Einsatzkräfte ein Feuer in der Küche lokalisieren und eine ältere Bewohnerin aus der Brandwohnung retten. Das Feuer wurde schnell gelöscht, der Schaden nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert.

In beiden Fällen wurden die Bewohnerinnen zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben. Über die Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Gartenhütten in Schwanheim brannten

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim brannten am frühen Donnerstagmorgen (12.08.2021) zwei Gartenhütten. Das Feuer in der Kleingartenanlage Westend an der Straße “Zur Frankenfurt”, wurde der Leitstelle gegen viertel nach fünf gemeldet. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 07 Uhr an. Um die Wasserversorgung über Schläuche aufzubauen, musste die Straße “Zur Frankenfurt” zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Über die Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

