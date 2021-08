Geklauter Tresor im Wald gefunden – Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots) – Folgemeldung – Unbekannte Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Betrieb für Landmaschinen im Steinweg in Bischhausen eingebrochen. Aus den dortigen Räumlichkeiten hatten die Täter einen größeren Standtresor geklaut und mit einem weißer Sprinter vom Tatort weggeschafft. Das benutzte Fahrzeug ließen die Täter später in Bischhausen in der Straße Lehmkaute (Ortsausgang in Richtung Kirchhosbach) zurück.

Am Mittwochnachmittag meldeten Spaziergänger der Polizei den Fund eines aufgebrochenen Tresors auf einem Waldweg an der Grenze Stölzinger Höhe (WMK)/Dankeröder Höhe (LK Hersfeld/Rotenburg).

Beamte der Polizei in Eschwege suchten dann den beschriebenen Fundort auf, der sich von der Ortschaft Waldkappel-Gehau kommend in Richtung Dankerode ziemlich genau auf der Kuppe etwa 200 Meter in einem rechtsseitig gelegenen Waldweg (nahe der Landesstraßen L 3226 / L 3249) befindet.

Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei dem aufgefundenen Behältnis um den bei dem Einbruch geklauten Tresor der Landmaschinenfirma aus Bischhausen. Die Beamten nahmen den Tresor vor Ort in Verwahrung und mussten aufgrund der Größe auch einen Abschleppdienst zwecks Abtransport anfordern.

Die Kriminalpolizei in Eschwege, die hinsichtlich des Einbruchs in Bischhausen die weiteren Ermittlungen übernommen hat, erhofft sich nach wie vor Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Falls beitragen können.

Von Bedeutung sind in dem relevanten Tatzeitraum des Einbruchs (Dienstag, 18.30 Uhr bis Mittwoch 06.50 Uhr) zum einen Beobachtungen und verdächtiger Fahrzeugverkehr im Bereich der Tatörtlichkeit im Steinweg in Bischhausen bzw. am späteren Auffindeort des Sprinters in der Lehmkaute.

Darüber hinaus kommt nun auch dem Auffindeort des Tresors an der oben beschriebenen Örtlichkeit eine maßgebliche Bedeutung zu, so dass verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich für die Ermittler ebenfalls wichtig wären. Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Lindenbaum im Kurpark beschädigt

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Wie erst zu Beginn der Woche seitens der Stadt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter im Kurpark einen alten Lindenbaum mutwillig beschädigt und dadurch einen größeren Schaden angerichtet. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 29.06. und dem 13.07.2021 und damit allerdings schon etwas länger zurück. Trotzdem erhofft sich die Polizei Hinweise in der Sache und sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter haben im besagten Zeitraum im Kurpark nahe des Schwanenteichs den Stamm einer alten Linde (1 Meter im Durchmesser) etwa 20 cm vom Boden entfernt rundherum so stark eingeschnitten, dass nach Angaben der Stadt nun die Gefahr besteht, dass der Baum dadurch in Gänze eingeht. Der entstehende Schaden würde dann bei schätzungsweise 5.000 Euro liegen.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Heute Mittag wurde eine Sachbeschädigung an einem blauen Renault Clio bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebracht. Das Auto stand zur Tatzeit im Werner-Eisenberg-Weg auf einem Parkplatz geparkt. Die unbekannten Täter zerkratzten zwischen dem 01.08.2021 (18.00 Uhr) und dem 12.08.2021 (09.00 Uhr) die hintere Tür der Beifahrerseite.

Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Klein-Lkw streift VW Transporter im Vorbeifahren

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr hat ein 65-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Klein-Lkw einen parkenden VW Transporter gestreift und dadurch einen Schaden von 350 Euro verursacht. Der Mann war mit seinem Kleintransporter auf der Wartebergstraße aus Richtung der Straße “Am Frauenmarkt” kommend in Richtung Wolfshecke unterwegs, als er den am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Transporter im Bereich des linken Außenspiegels aus Unachtsamkeit touchierte.

Bei dem Verursacher entstand dadurch ein Schaden von 50 Euro am Kofferaufbau, der Schaden an dem VW Transporter wird auf 300 Euro beziffert.

