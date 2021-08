250 Corona-Schnelltests gestohlen

Felsberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.-11.08.2021) brachen unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt in die Vereinsgebäude des Fußballclub 1968 Felsberg in der Niedervorschützer Straße ein. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld in geringer Höhe, aber auch 250 Corona-Schnelltests, da ein Teil der Vereinsräumlichkeiten z. Zt. als Corona-Testzentrum genutzt werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Hotel – Täter erbeuten Bargeld aus Geldkassette

Fritzlar (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.-12.08.2021) drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Hotelbetrieb in der Bahnhofstraße in Fritzlar-Ungedanken ein. Im Innenbereich wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Auch eine Geldkassette wurde aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld (im dreistelligen Bereich) wurde entwendet.

Anschließend gelang es den unbekannten Tätern unerkannt vom Tatort zu flüchten. Der Tatzeitraum konnte auf 00:30 Uhr bis 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Bargeld aus Spielautomaten gestohlen

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (10.-11.08.2021), zwischen 23:00 Uhr und 22:13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Gaststätte in der Freiheiter Straße in Homberg/Efze.

Zwei in der Gaststätte befindliche Spielautomaten wurden durch die unbekannten Täter aufgebrochen und das darin vorgefundene Bargeld (dreistelliger Bereich) entwendet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B254

(ots) Auf der B254 ist es zwischen den Ortslagen Felsberg-Niedervorschütz und Wabern-Niedermöllrich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, handelt es sich um einen Alleinunfall, bei dem eine 67 Jahre alte Pkw-Führerin aus Wabern mit ihrem Fahrzeug gegen 18:15 Uhr aus derzeit noch ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt ist.

Hierbei erlitt sie multiple Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus geflogen.

Zum Zwecke der Klärung des Unfallhergangs sowie der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Kassel die Erstellung eines Unfallgutachtens angeordnet, ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle entsandt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen