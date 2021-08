Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Nordost, Unter den Eichen, Mittwoch, 04.08.2021, 17:30 Uhr bis

Donnerstag, 05.08.2021, 03:00 Uhr

(jn)In Wiesbaden Nordost ist in der Nacht zum Donnerstag ein VW Crafter

gewaltsam geöffnet und aus dem Innenraum Werkzeug von noch unbekanntem Wert

entwendet worden. Der weiße Wagen parkte ab 17:30 Uhr in der Straße „Unter den

Eichen“, als der oder die Unbekannten die Heckscheibe einschlugen und mit

Werkzeugkoffern und Baumaschinen flüchteten. Gegen 03:00 Uhr wurde der Einbruch,

bei dem ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand, dann festgestellt und der

Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611

/ 345 – 0

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring,

Höhe Breitenbachstraße, Donnerstag, 05.08.2021, gegen 18:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist auf dem Theodor-Heuss-Ring ein 50-jähriger Fußgänger

von einem Pkw angefahren worden. Er musste anschließend in einem Krankenhaus

behandelt werden. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 56 Jahre

alte Nissan-Fahrerin um 18:00 Uhr den Theodor-Heuss-Ring von der Biebricher

Allee kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße, als der 50-Jährige auf Höhe der

Breitenbachstraße die mehrspurige Fahrbahn querte. Trotz einer Gefahrenbremsung

von der 56-Jährigen, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger,

wobei dieser verletzt wurde und Sachschaden an dem Fahrzeug entstand.

Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei – 28-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, seit Donnerstag, 29.07.2021

(fh)Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet im Zusammenhang mit einer

Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Donnerstag, 29.07.2021,

wird die 28-jährige Jurate Butaviciute aus Wiesbaden vermisst. Die Vermisste

hielt sich bis zum 25.07.2021 in Siegen-Weidenau auf und hatte zuletzt am

29.07.2021 Kontakt mit einer Familienangehörigen. Es ist wahrscheinlich, dass

sie sich im Bereich in und um Wiesbaden aufhalten könnte. Aufgrund der

Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass von der 28-Jährigen eine Gefahr

für sich selbst ausgeht. Alle bisherigen Maßnahmen der Wiesbadener

Kriminalpolizei erbrachten keinen Erfolg.

Frau Butaviciute ist circa 165 cm

groß, schlank, hat lange blonde Haare und Sommersprossen im Gesicht.

Konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrskontrollen der Autobahnpolizei,

Bundesautobahn 3, Donnerstag, 05.08.2021

(fh)Am Donnerstag haben Beamte der Polizeiautobahnstation anlässlich von „Safe

Holiday“ mehrere Kontrollen mit unterschiedlichen Zielrichtungen durchgeführt.

Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde auf der Tank- und Rastanlage

Medenbach West eine Kontrollstelle eingerichtet, bei der eine Radlastwaage zum

Einsatz kam. Ziel war hierbei die Gewichtsüberprüfung von Wohnmobilen und Pkw

mit angehängten Wohnwagen. Es wurden 15 geringfügige Gewichtsüberschreitungen

festgestellt. Nach entsprechenden Gewichtsreduzierungen konnten alle Fahrzeuge

ihre Fahrten fortsetzen.

Zeitgleich wurde ein ProViDa-Team im Umfeld der Kontrollstelle eingesetzt.

Dieses ist mit Kamera- und Messtechnik ausgestattet, um entsprechende

Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße feststellen und ahnden zu können. Hier

wurden 12 Fahrzeuge kontrolliert und sieben Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.

Ferner wurde eine Geschwindigkeitsmessstelle auf der A3 in Fahrtrichtung

Frankfurt eingerichtet. Hierbei konnten unter den 8667 gemessenen Fahrzeugen 91

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, bei denen in 60 Fällen Bußgelder

drohen. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 120 km/h mit 160 km/h gemessen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann augenscheinlich durch Luftgewehr verletzt,

Idstein, Nassauer Straße / Hertastraße Donnerstag, 05.08.2021, 13:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag wurde in Idstein ein 52-Jähriger mutmaßlich mit einem

Luftgewehr beschossen und dabei leicht verletzt. Der Idsteiner war gegen 13:40

Uhr im Bereich der Nassauer Straße und der Hertastraße mit dem Beschnitt einer

Hecke beschäftigt, als er plötzlich ein zischendes Geräusch wahrnahm und einen

Schmerz im Bereich der Brust verspürte. Als er daraufhin ein Hämatom auf seiner

Brust entdeckte, verständigte ein Arbeitskollege des 52-Jährigen die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge wird von einem Schuss mittels Luftgewehr

ausgegangen. Dieser könnte aus Richtung der Hertastraße abgesetzt worden sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizei in Idstein in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht, Taunusstein-Wehen,

Weiherstraße, Mittwoch, 04.08.2021, 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag kam es in Taunusstein-Wehen auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Weiherstraße zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht nun

Zeugen. Gegen 11:00 Uhr parkte eine 54-Jährige ihren schwarzen Mini Clubman in

einer Parkreihe in Höhe eines Modegeschäftes. Als die Dame gegen 11:20 Uhr zu

ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen erheblichen Schaden an der linken

Seite ihres Fahrzeuges fest. Im Anschluss erstatte die Dame Anzeige. Die

Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Ersten Ermittlungen der

Polizei zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen

Transporter gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfall verursacht und davongefahren, Idstein, Black-und-Deckerstraße,

Donnerstag, 05.08.2021, 06:50 Uhr und 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Vormittages wurde in der Black-und-Deckerstraße in

Idstein ein geparkter Pkw stark beschädigt, woraufhin der Unfallverursacher oder

die Unfallverursacherin die Unfallstelle verließ. Im Zeitraum von 06:50 Uhr bis

12:00 Uhr wurde der schwarze Renault Megane ersten Ermittlungen zufolge bei

einem Rangiervorgang im Frontbereich beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden

rund um die Motorhaube, welcher auf etwa 4.000 Euro beziffert wird. Den

Unfallspuren zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw

gehandelt haben.

Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher nimmt die Polizei in Idstein

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.