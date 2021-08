Frau am Bahnhof belästigt,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Bahnhof, Donnerstag, 05.08.2021, 21:00 Uhr

(jn)Eine 30-jährige Frau aus Kelkheim ist am Donnerstagabend in Hattersheim von mehreren bislang unbekannten Männern bedrängt worden. Die Polizei sucht nun nach einem Mann, der den Vorfall beobachtet und der Geschädigten geholfen hat.

Den Angaben der 30-Jährigen folgend, kam sie um 21:00 Uhr am Eddersheimer Bahnhof an, als sie von fünf Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren angesprochen wurde. Das Quintett soll sich in diesem Zusammenhang kreisförmig um die Frau aufgestellt und diese belästigt haben. Ein Mann mittleren Alters, der auf die Situation aufmerksam geworden war, habe daraufhin die Männer angesprochen. Dies hatte die Tatverdächtigen dazu veranlasst, zu flüchten. Auch der Zeuge sei dann weitergelaufen. Nach dem Vorfall meldete sich die 30-Jährige bei der Polizei. Den Angaben der Geschädigten zufolge sprachen alle fünf eine ausländische Sprache, wobei zwei Männer dunkelhäutig gewesen sein sollen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber sowie den bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Betrunkener Autofahrer gibt sich als Polizist aus, Eschborn, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.08.2021, 19:30 Uhr

(jn)Mehrere Ermittlungsverfahren und eine Blutentnahme hat das Verhalten eines 47-jährigen Autofahrers aus Frankfurt am Donnerstagabend in Eschborn nach sich gezogen. Gegen 19:30 Uhr soll der 47-Jährige zunächst andere Autofahrer in der Frankfurter Straße ausgebremst und sich damit gerechtfertigt haben, dass er Polizeibeamter sei. Ein 20-jähriger Autofahrer, der ebenfalls genötigt worden und dem der Alkoholisierungsgrad des Unbekannten aufgefallen war, hatte sich daraufhin den Fahrzeugschlüssel des 47-Jährigen geschnappt, in der Hoffnung dessen Weiterfahrt verhindern zu können. Aufgrund der neumodischen Technik des Pkw (Keyless-Go) konnte dieser seine Fahrt jedoch fortsetzen und erst von alarmierten Polizeibeamten im Nahbereich angehalten werden. Diese nahmen den Delinquenten mit zur Wache, wo Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Amtsanmaßung sowie Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurden. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von knapp drei Promille ergeben.

Taxifahrer bedroht und weggerannt,

Hattersheim am Main, Okriftel, Langgasse, Freitag, 06.08.2021, 01:55 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Ortsteil Okriftel ist in der Nacht zum Freitag ein 49 Jahre alter Taxifahrer aus Flörsheim von einem bislang unbekannten Fahrgast mit einem Messer bedroht worden. Um kurz vor 01:55 Uhr war der etwa 20-jährige Mann in Rüsselsheim in das Taxi gestiegen, um sich nach Okriftel fahren zu lassen. Dort angekommen sei der Gast mit dem 49-jährigen Fahrer in Streit geraten, wobei er ein Messer hervorgeholt und dieses bedrohlich gezeigt haben soll. Während der Täter hiernach im Bereich der Langgasse wegrannte, ohne zuvor bezahlt zu haben, setzte der Geschädigte seine Fahrt fort und erstattete Strafanzeige bei der Flörsheimer Polizei. Er beschrieb den Unbekannten als etwa 1,75 Meter großen Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, der graue Kleidung und eine Bauchtasche trug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Einbrecher nehmen technische Geräte mit, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Nußbaumstraße, Freitag, 06.08.2021, 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht waren Einbrecher im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen am Werk und haben einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Während der Bewohner des in der Nußbaumstraße gelegenen Einfamilienhauses schlief, gelangten die Täter gewaltsam über einen Balkon an der Gebäuderückseite in die Wohnräume. Dort entwendeten die Gauner einen Fernseher, mehrere Laptops sowie Bargeld und einen Geldbeutel und flüchteten unerkannt. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Fensterscheibe von Wohnhaus eingeworfen, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Stoltze-Straße, Donnerstag, 05.08.2021, 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der zweiten Tageshälfte des gestrigen Donnerstages die Fensterscheibe eines Schwalbacher Einfamilienhauses zerstört. Zwischen 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr warfen der oder die Täter einen Stein gegen das Fenster in der Friedrich-Stoltze-Straße und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor, weshalb Zeuginnen oder Zeugen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 bei der Eschborner Polizei zu melden.

Radfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Hattersheim am Main, Voltastraße, Untertorstraße, Donnerstag, 05.08.2021, 12:10 Uhr

(jn)Ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Hattersheim ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht worden. Um 12:10 Uhr hatte ein 51 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Hattersheim eine an dem Fußgängerüberweg Voltastraße / Untertorstraße bremsende Peugeot-Fahrerin übersehen und war mit dem Heck ihres Wagens kollidiert. Infolge der Kollision wurde der Peugeot auf den Zebrastreifen geschoben, auf dem in diesem Augenblick der 59-Jährige unterwegs war. Dieser wurde von dem Auto erfasst und aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Auch die 43 Jahre alte Fahrerin des Peugeot musste an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht werden. Da der Volvo erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Motorradfahrer kollidiert mit Pkw,

Eppstein, Bundesstraße 455, Donnerstag, 05.08.2021, 12:30 Uhr

(jn)In Eppstein kam es am Donnerstagmittag auf der B 455 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Eppstein verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr war der Zweiradfahrer auf der Bundesstraße in Richtung Fischbach unterwegs und beabsichtigte kurz vor der Staufenstraße, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Zeitgleich bog eine 41 Jahre alte Autofahrerin von der Staufenstraße auf die B 455 ein, wobei dann der Zusammenstoß der zwei Verkehrsteilnehmer erfolgte. Der gestürzte Motorradfahrer musste nach einer Untersuchung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an Motorrad und Pkw wird auf lediglich knapp 2.000 Euro beziffert.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: Bad Soden, Bereich Fuchshohl

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.