Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Florstadt: Kunde rastet aus

Zu einer heftigen Reaktion eines Kunden führte am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt der Hinweis des Personals, die vorgeschriebene Mundnasenbedeckung richtig aufzusetzen.

Der als etwa 45 Jahre alter Mann mit kurzen, graublonden Haaren und auffälligen Tränensäcken unter den Augen beschriebene Unbekannte soll einem Angestellten daraufhin Schläge angedroht haben, weshalb man ihn des Geschäftes verwies. Auf dem Supermarktparkplatz beleidigte er eine Zeugin, schlug ihr das Handy aus der Hand und warf ihren Einkaufswagen um. Auch ein Werbeschild schleuderte er in die Luft, welches durch den folgenden Aufprall beschädigt wurde. Schließlich stieg der Unbekannte, der schwarze Motorradkleidung getragen haben soll, auf ein Kraftrad und fuhr davon.

Nun ermittelt die Polizei und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Schautafel beschädigt

Zwischen Dienstag (27.7.21) und Mittwoch (28.7.21) beschädigten Unbekannte die Schautafel eines Cafés am Johannisberg. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Schnapsdieb flüchtet mit Vodkaflaschen

Mit zwei Vodaflaschen in der Hand flüchte ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr aus einem Getränkemarkt in der Straße „Über der Seeme“. Beim Wegrennen soll der etwa 175 cm große Unbekannte mit kurzen, hellbraunen Haaren und Dreitagebart sich umgedreht und einem Angestellten den Mittelfinger gezeigt haben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Shirt und Jeans. Er türmte in Richtung Bahnhof / Berliner Straße. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

Büdingen: Platter Reifen führt zu Sturz

Aufgrund eines platten Reifens geriet am Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Rinderbügen und Büdingen ein mit zwei Personen besetzter Motorroller ins Schleudern und verunfallte. Die 47-jährige Rollerfahrerin sowie ihre 14-jährige Sozia verletzten sich durch den Sturz. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Büdingen: Unfallflucht in der Beundegasse

Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rohrbacher Beundegasse. Der im Bereich der einstelligen Hausnummern parkende weiße Dacia wurde in diesem Zeitraum an der linken Fahrzeugseite beschädigt, Sachschaden etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.