Sachbeschädigung

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 30.07.2021, 16.00 Uhr, bis 02.08.2021, 11.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Außenbereich des Congress-Forums am Stephan-Cosacchi-Platz zwei Stühle und einen Tisch, zudem wurde ein Zeltdach aufgeschlitzt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de. entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren Pkw in der Straße Am Kirschbaum, Höhe Hausnummer 10. Als sie am 01.08.2021, gegen 10.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de. entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankenthal (ots) – Durch einen Zeugen wurde am 01.08.2021, gegen 11 Uhr gemeldet, dass er am alten Pumpwerk in der Eppsteiner Straße eine Spraydose mit grüner Farbe aufgefunden habe, des Weiteren sei das Pumpwerk, sowie drei in der Nähe befindliche Stromkästen mit grüner Farbe besprüht. Dies konnte durch die Streife vor Ort so festgestellt werden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.