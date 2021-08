Drogen und Schlagstock bei PKW-Fahrer aufgefunden

Speyer (ots) – Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet sowie einer Kontrollstelle auf der B 39 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Zentrum ergaben sich am Montag zwischen 17-20:30 Uhr mehrere Verkehrsverstöße. Es wurden vier Gurtverstöße geahndet, drei Verwarnungen wegen der Benutzung des falschen Radweges ausgesprochen sowie fünf Mängelberichte ausgestellt.

Zwei Strafanzeigen wurden zudem gegen einen 31-jährigen PKW-Fahrer sowie dessen Beifahrer eingeleitet, da sie eine geringe Menge an Marihuana und Amfetamin mit sich führten. Der Fahrer hat nicht nur gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, sondern muss sich auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da die Beamten bei einer Durchsuchung des BMW, einen Teleskop-Schlagstock fanden.

Fahrer von E-Scooter verletzt sich bei Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montag um 09:15 Uhr in der Jahnstraße, als ein 56-Jähriger mit seinem PKW zurücksetzte, um in die Möhringstraße einzubiegen.

Beim Anfahren kam es zur Kollision mit dem E-Scooter eines 72-Jährigen, der zeitgleich in selber Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Unfall zog sich der 72-Jährige leichte Verletzungen zu.

Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Samstagabend wurden bis in die Nacht hinein drei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im verkehrsberuhigten Martinskirchweg kam es im Zeitraum von 20:20 Uhr bis 21:30 Uhr erfreulicherweise zu keinen Verstößen. Auch in der Landauer Straße hielten sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zwischen 00:15 Uhr und 01:45 Uhr an die vorgeschriebenen 30 km/h.

Einzig in der Kurt-Schumacher-Straße wurden im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 00:00 Uhr vier Verstöße geahndet. Ein Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 50 km/h, abzüglich der Toleranz mit 102 km/h unterwegs. Neben einem Bußgeld in Höhe von 680 Euro, erwartet den PKW-Fahrer ein dreimonatiger Führerscheinentzug sowie zwei Punkte in Flensburg.