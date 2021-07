Gießen: Mit Trick in die Wohnung gekommen und nach Wertsachen gesucht

Offenbar ohne Beute verschwanden zwei Trickdiebe am Dienstagmittag aus einer Wohnung in der Karlsbader Straße. Die beiden Männer hatten bei einer 87 – Jährigen geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Sie gaukelten der Frau vor, dass das Wasser verunreinigt sei. Sie forderten von der Gießenerin, dass sie in der Küche und im Bad das Wasser laufen lässt. Offenbar suchte in diesem Zeitraum, in dem die Frau abgelenkt war, einer der beiden „falschen Handwerker“ in der Wohnung nach Wertsachen. Offenbar verließen sie dann ohne Beute das Haus. Beide Täter sollen deutsch mit einem italienischen Akzent gesprochen haben. Der erste Täter wird auf etwa 160 Zentimeter Größe und auf ein Alter von etwa 37 Jahren geschätzt. Er soll einen schwarzen Bart haben und schwarze Kleidung getragen haben. Die zweite Person soll größer und kräftiger und auch mit ca. 45 Jahren etwas älter sein. Auch er soll schwarze Kleidung getragen haben. Er soll sich auffallend aggressiv verhalten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Mann mit großem Messer festgenommen

Einer aufmerksamen Zeugin ist offenbar zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagnachmittag im Bahnhofsgebiet schnell reagieren konnte und einen offenbar verwirrten Mann wenig später festnehmen konnte. Gegen 16.00 Uhr hatte die Frau der Bundespolizei gemeldet, dass ein Mann mit einem großen langen Messer vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt unterwegs sei. Mehrere Streifen fahndeten danach nach dem Unbekannten. Tatsächlich trafen die Beamten knapp 20 Minuten nach diesem Hinweis in der Nähe auf einen 22 – jährigen Deutschen. Er hielt ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimeter in der Hand und hatte ein weiteres Messer in einer mitgeführten Umhängetasche dabei. Der Mann machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Aufgrund seines Zustandes wurde er in eine Psychiatrie gebracht. Die Hintergründe für sein Verhalten bzw. das Mitführen der beiden Messer sind bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in der Hardtallee

Zu einem Diebstahl in der Hardtallee wurden Polizeibeamte am Dienstagmittag gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass Unbekannte offenbar ein in den Boden eingelassenes Trampolin entwenden wollen. Als die Beamten eintrafen, stellte es sich heraus, dass sich Vögel unter das Trampolin verirrt hatten. Zeugen hatten versucht, die „eingesperrten“ Tiere zu befreien.

Fernwald: 73 – Lasterfahrer auf A 5 mit gesundheitlichen Problemen

Möglicherweise Schlimmeres verhindert haben Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen am späten Dienstagvormittag auf der A 5 bei Fernwald. Ihnen war ein Laster, der in Richtung Süden mit ca. 40 km / h und in Schlangenlinien unterwegs war, aufgefallen. Zunächst ignorierte der Brummifahrer die Anhaltezeichen der Streifen. Nachdem es fast zum Zusammenstoß mit einem auf dem Standstreifen stehenden Auto kam, gelang es mehreren Streifenwagen den Laster in Höhe des Gambacher Kreuzes zum Stehen zu bringen. Der Fahrer, ein 73 – Jähriger aus dem Landkreis Kusel, machte auf die Beamten einen gesundheitlich geschwächten Eindruck. Er wurde, nachdem er von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht wurde, in eine Klinik gebracht.

Gießen: Einer geschnappt, zwei flüchten

Im Seltersweg wollte ein Trio am Montagnachmittag in einem Geschäft so richtig Beute machen. Ein 31 – Jähriger hatte den Einkaufsmarkt offenbar mit zwei weiteren Personen betreten und Parfum-Artikel im Wert von etwa 1.300 Euro in den Rucksack gesteckt. Ein Detektiv hatte das Ganze mitbekommen und das Trio aufgefordert, stehen zu bleiben. Als sie wegrannten, konnte er einen davon festhalten. In der Folge kam es zu einem Gerangel. Offenbar wurde aber niemand verletzt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31 – Jährigen algerischen Asylbewerber. Er hatte den Rucksack noch dabei. Die beiden anderen Personen konnten entkommen. Es soll sich um Personen aus Nordafrika handeln. Einer von ihnen soll ein weißes Oberteil und eine „runde“ Mütze getragen haben. Er soll eine Tragetasche mitgeführt haben. Die dritte Person soll ein weißes Oberteil und eine graue Sporthose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

Im Krofdorfer Weg haben Unbekannte am Dienstag, zwischen 06.00 und 17.00 Uhr, die beiden Kennzeichen GI-KM1810 entwendet. Die Schilder befanden sich an einem VW Polo. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Staufenberg: Farbschmierereien am Vereinsheim

Vandalen waren in den letzten Tagen in Staufenberg, Am Hasengarten, unterwegs. Dabei beschmierten sie die Fassade eines Vereinsheimes mit Parolen. Zeugen entdeckten den Schaden am Dienstagmittag. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren im Asterweg VW gestreift

Zwischen Montag (26.Juli) 21.00 Uhr und Dienstag (27.Juli) 06.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den Asterweg und streifte offenbar im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Lupo zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auf Parkplatz Nissan beschädigt

1200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Nissan nach einer Unfallflucht am Dienstag (27.Juli) auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Bänningerstraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den braunen Primera an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Rangieren Mini beschädigt

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Dienstag (27.Juli) gegen 15.55 Uhr auf einen Innenhof in der Straße „Am Alten Posthof“. Offenbar beim Rangieren beschädigte der Unbekannte einen geparkten weißen Mini Cooper. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Dienstagabend (27.Juli) gegen 21.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann in einem BMW die Wolfstraße in Richtung Grünberger Straße und hielt an der roten Ampel. Als sich die Ampel nach einiger Zeit ausschaltete, bog der BMW-Fahrer in die Grünberger Straße ab. Dabei missachtete der 19-Jährige die Vorfahrt eines 58-Jährigen aus Gießen, der auf der Grünberger Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Gegen Hauswand gefahren

Am Montag (26.Juli) gegen 11.20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Ford den Parkplatz eines Fachmarktes in der Straße „Pfingstweide“. Beim Rückwärtseinparken fuhr der Ford-Fahrer gegen die Hauswand des Geschäftes. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Fußgänger übersehen

Eine 64-jährige Frau aus Heuchelheim befuhr am Dienstag (27.Juli) gegen 17.10 Uhr die Rodheimer Straße. Dabei übersah die Heuchelheimerin offenbar aufgrund von starkem Regen eine 46-jährige Fußgängerin, die in Höhe der Hausnummer 59 die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin leicht verletzte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 59-jähriger Mann aus Lahnau, eine 23-jährige Frau aus Gießen und ein 63-jähriger Gießener befuhren hintereinander den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Westanlage. An der Einmündung zur Steinstraße hielten der Lahnauer und die Gießenerin an einer roten Ampel. Vermutlich aus Unachtsamkeit sowie zu geringem Sicherheitsabstand, fuhr der 63-Jährige auf das Fahrzeug der Gießenerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 23-Jährigen auf den PKW des Lahnauers geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.