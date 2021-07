Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Quotshausen – Sandsteinpoller beschädigt

Vermutlich beim Rangieren an der Einmündung Brückenstraße/Lahnstraße kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem massiven Sandsteinpoller. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der Unfall war zwischen Mittwoch, 14. und Freitag, 23. Juli. Wer hat während dieser Zeit ein Wende- oder Rangiermanöver beobachtet, bei dem das Fahrzeug gegen den Poller gefahren sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rauschenberg – Lastwagen kollidiert beim Wendemanöver

Nach Zeugenaussagen kollidierte ein weißer Lastwagen mit blauem Planenauflieger bei einem Wendemanöver mit einem vor dem Anwesen Albshäusertorstraße 1 geparkten Reisebus. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Fahndung nach dem Lkw, von dem kein Kennzeichen bekannt ist, blieb erfolglos. An dem Bus entstand durch die Beschädigung der Frontscheibe und des rechten Außenspiegels ein Schaden von schätzungsweise mehreren Tausend Euro. Der Unfall passierte am Mittwoch, 28. Juli, gegen 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Cölbe – Einbruch in der Heidestraße – Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg bittet nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heidestraße um Hinweise. Der oder die Täter machten Beute im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro.

Der Einbruch passierte am Dienstag, 27. Juli, zwischen 10 und 22.30 Uhr. Das Eindringen erfolgte durch aufgebrochene Türen zum Wintergarten und von dort ins Wohnhaus. Sämtliche Schränke auf allen drei Wohnebenen des Hauses standen offen und der Inhalt war auf dem Boden verteilt. Nach ersten Sichtungen fehlen drei hochwertige Rado-Herrenarmbanduhren, zwei noch original verpackte Samsung A 380 Handys, Goldschmuck, Parfümflaschen und Bargeld. Wo wurden die Uhren oder Handys angeboten? Wer hat zur Tatzeit in der Heidestraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? „Jede Beobachtung, jeder Hinweis auf ungewöhnliche Vorkommnisse, Feststellungen oder Begegnungen könnte hilfreich sein und letztlich zur Aufklärung des Einbruchs beitragen. Hier gilt das Motto: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen. Die Kripo geht den Hinweisen nach und kann dann einen Zusammenhang ausschließen oder aber er trägt zur Aufklärung bei.“ Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Marburg

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Afföllerstraße stellte die Polizei fest, dass der 31 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Nachdem sich diverse Verdachtsmomente ergaben, verliefen die anschließenden Tests positiv. Die Fahrt endete damit in der Nacht zum Dienstag, um 02 Uhr. Die Polizei veranlasste zudem die notwendige Blutentnahme.

Münchhausen

Als die herbeigerufene Polizei in der Marburger Straße eintraf, lag der Fahrer schlafend auf den Sitzen seines Kleinlastwagens. Aufgrund von Zeugenaussagen steht der Mann unter dem Verdacht, mit dem Fahrzeug zumindest über eine kurze Strecke gefahren zu sein. Da der Alkotest des Mannes am Mittwoch, 28. Juli, um 04.35 Uhr, einen Wert von 1,93 Promille anzeigte, beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 36-Jährigen und veranlasste auch bei ihm die Blutentnahme.

Marburg

Die Polizei Marburg beendete am Mittwoch, 28. Juli, um 06.20 Uhr in Cappel die Autofahrt einer 34 Jahre alten Frau. Ihr Alkotest zeigte einen Wert von 0,52 Promille, der Drogentest reagierte auf gleich vier verschiedene Betäubungsmittel und sie gab zudem an, unter dem Einfluss hochwirksamer Medikamente zu stehen. Außerdem stellte die Polizei bei ihr noch eine Tüte mit einer geringen Menge von Amphetaminen sicher.

Marburg – Kennzeichendiebe in der Wolffstraße

In der Nacht zum Mittwoch, 28. Juli, waren Diebe in der Wolffstraße unterwegs. Sie stahlen von einem grünen Opel Corsa das hintere Kennzeichen und versuchten es erfolglos am vorderen Kennzeichen. Durch die Manipulation verursachte der Täter sowohl vorne als auch hinten einen geringen Sachschaden. Möglicherweise gab der Täter sein Vorhaben auch durch das Auftauchen potentieller Zeugen auf. Die Polizei weiß von noch mindestens einem weiteren versuchten und gescheiterten Diebstahl eines Kennzeichens in der Wolffstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 und 00.50 Uhr. Das gestohlene Opelkennzeichen lautet KB-VN 262. Bei Feststellung eins Fahrzeugs mit diesem Kennzeichen an einem anderen Fahrzeug als einem grünen Opel Corsa bittet die Polizei um sofortige Nachricht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.