Auseinandersetzung endet tödlich – Tatverdächtiger festgenommen

Altenglan – Kreis Kusel (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermitteln Staatsanwaltschaft und

Polizei gegen einen 15-Jährigen aus dem Kreis Kusel.

Der Jugendliche wird verdächtigt, am späten Samstagabend seinen 44-jährigen

Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser verletzt zu haben.

Das Opfer verstarb noch in der Wohnung.

Der dringend Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Er wurde noch in der

Nacht von Einsatzkräften festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts

Kaiserslautern Haftbefehl gegen des 15-Jährigen wegen der Schwere des

Tatvorwurfs. Dem 15-Jährigen wird in rechtlicher Hinsicht Totschlag vorgeworfen.

Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Der 15-Jährige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Zum Tathergang, dem Motiv und weiteren Einzelheiten des Vorfalls machen

Staatsanwaltschaft und Polizei aktuell keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen

dauern an. |mhm

Parkplatzstreit – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zwischen zwei Männern ist es am Montagvormittag auf dem

Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merkurstraße zu einem handfesten Streit

gekommen. Auslöser der Streitigkeiten war, dass ein 52-jähriger Mann mit seinem

grauen VW Touran verkehrsbehindern geparkt haben soll. Darüber beschwerte sich

ein 46-Jähriger. Dieser Streit endete in einer Schlägerei. Als der 52-Jährige

dann sein Fahrzeug wegfahren wollte, hätte er nach Angaben des 46-Jährigen

diesen angefahren, sodass er Schmerzen im rechten Bein hat. Aufgrund des

verkehrsbehindernd geparkten Fahrzeuges sei es im schon im Voraus zu einer

Beleidigung zum Nachteil einer weiteren unbekannten Person gekommen. Eine Zeugin

des Ganzen rief die Polizei. Zeugen, die den Vorfall kurz nach 11 Uhr beobachtet

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Wegen entlaufenem Pferd Autobahnzufahrt gesperrt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat wegen eines entlaufenen Pferdes am

Sonntag kurzzeitig die Autobahnzufahrt Kaiserslautern-Centrum in Richtung

Saarbrücken gesperrt. Um 11 Uhr rief die Halterin des Tiers bei der Polizei an.

Sie schilderte, dass sich das Pferd losgerissen habe und über die Mainzer Straße

stadtauswärts in Richtung Autobahn laufe. Sofort rückte eine Polizeistreife aus

und sperrte die Autobahnzufahrt. Das Tier machte vor den Einsatzkräften kehrt

und lief seiner Besitzerin entgegen. Die Frau fing ihr Pferd wieder ein. |erf

25-Jähriger geht Passanten an

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Sonntagvormittag in der Mannheimer Straße

versucht, Passanten zu attackieren. Ein 80-Jähriger konnte dem Schlag des

Angreifers ausweichen. Er informierte die Polizei während ein Zeuge den

Verdächtigen verfolgte. Im Bereich der Daennerstraße konnte der 25-Jährige von

der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Offensichtlich stand er unter

Drogeneinfluss. Der Mann wurde in einer Spezialklinik vorgestellt. Die Polizei

ermittelt jetzt gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorfall kurz nach 9 Uhr in der Mannheimer Straße beobachtet

haben oder die von dem Mann angegangen wurden, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Einbrecher erbeuten Zigaretten

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen

Lebensmittelmarkt in der Mennonitenstraße eingedrungen. Im Kassenbereich

hebelten die Täter zwei Zigarettenautomaten auf und entwendeten Tabakwaren im

Wert von mehreren Hundert Euro.

Weil sie auch die Tür eines Tiefkühlfachs geöffnet zurückließen, musste die dort

gelagerte Ware entsorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000

Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

Im Streit mit Messer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagabend mit einem

Messer und einer Schnittwunde am Bein in der Innenstadt aufgefallen.

Eine Anruferin informierte die Polizei, weil ein junger Mann blutete. Außerdem

hatte sie ein Messer bei ihm gesehen. In der Schneiderstraße traf eine

Polizeistreife den Verletzten an. Er hatte eine oberflächliche Wunde an einem

Bein. Der Mann schilderte, dass er Streit mit seiner Ex-Freundin hatte. Sie habe

ihn auf dem Willy-Brandt-Platz mit einem Messer attackiert. Das Messer habe er

ihr abgenommen, dann sei er weggegangen. In der Bauchtasche des 17-Jährigen

fanden die Beamten ein Messer. Die Klinge wurde sichergestellt. Sanitäter

brachten den Mann vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer hat am Sonntagabend eine

Auseinandersetzung im Bereich des Willy-Brandt-Platzes beobachtet? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Graffiti-Sprayer in flagranti erwischt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntag auf einem alten Militärgelände

im Bereich der Eselsfürth drei mutmaßliche Sprayer vorübergehend festgenommen.

Einer Frau und zwei Männern wird vorgeworfen, unerlaubt das Gelände betreten und

Wände der alten Kaserne mit Graffiti besprüht zu haben. Eine Polizeistreife traf

das Trio am Nachmittag quasi in flagranti an. Die Beamten stellten bei den

Verdächtigen im Alter von 25 bis 32 Jahren zahlreiche Farbspraydosen und andere

Utensilien sicher. Die Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie

blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs

und der Sachbeschädigung entgegen. |erf

Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen einen

Unfall verursacht. Auf der Straße von Siegelbach in Richtung Kaiserslautern

missachtete er das Rechtsfahrgebot. Er stieß mit dem Außenspiegel an den

Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab bei

den 25-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 1,76 Promille. Er musste mit zu

Dienststelle kommen und bekam eine Blutprobe abgenommen. | elz

Platzverweis nicht befolgt

Kaiserslautern (ots) – Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Montag mit der

Polizei angelegt. Weil der betrunkene Mann einen Platzverweis nicht befolgte,

nahmen die Beamten den 29-Jährigen in Gewahrsam. Zuvor hatte er ein Lokal in der

Richard-Wagner-Straße besucht. Weil er das Lokal nicht verlassen wollte und sich

aggressiv gegenüber den Angestellten verhielt, riefen diese die Polizei. Auch

bei der Aufforderung der Beamten das Lokal zu verlassen weigerte sich der stark

alkoholisierte 29-Jährige. Auch den Platzverweis befolgte er nicht und verhielt

sich sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte nahmen den

Mann daraufhin in Gewahrsam. |elz

Aggressive 19-Jährige

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich aggressiv verhielt und gegen das

Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, ermittelt die Polizei gegen eine jungen

Frau aus dem Stadtgebiet. Eine Streife rückte am späten Sonntagabend zu der

Wohnung der Familie aus, weil vermutet wurde, dass sich eine vermisst gemeldete

Jugendliche dort bei ihrer Freundin aufhalten würde. Mit dem Einverständnis der

19-Jährigen betraten die Beamten ihr Zimmer. Die Gesuchte konnte nicht

angetroffen werden, aber bei Betreten des Zimmers fiel starker Cannabisgeruch

auf und es wurden angeraucht Joints gefunden. Die Polizeibeamten belehrten die

junge Frau hinsichtlich des möglichen Verstoßes gegen das BTMG und erklärten ihr

die Durchsuchung des Zimmers hinsichtlich möglichen Betäubungsmittel. Den

Beamten schlug daraufhin ein bunter Strauß an Beleidigungen entgegen.

Letztendlich musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden, hierbei

versuchte sie die Beamten zu treten. Die 19-Jährige wurde auf die nächste

Dienststelle gebracht, wo ihr nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe

entnommen wurde. Bei der Durchsuchung wurden eine größere Anzahl an

szenetypischen Einzelverpackungen mit Restanhaftungen gefunden. Sie wurden

zusammen mit einem Grinder, der zum Zerkleinern von Rauschmitteln benutzt wird,

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Etliche Autos mutwillig beschädigt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Vandalen haben im Stadtgebiet mehrere Autos beschädigt.

Am Wochenenden nahmen die Beamten des Altstadtreviers 20 Anzeigen wegen

Sachbeschädigung auf.

Alleine in der Wormser Straße und in der Huberstraße wurden am Freitag 13 Autos

zerkratzt. Am Gottesacker traf es in der Nacht zum Freitag ein weiteres Auto. In

der Augustastraße stachen Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitagmorgen an

einem Opel alle vier Reifen platt. Zwei Reifen eines Mazda fielen den Vandalen

zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Spitalstraße zum Opfer. Auch

sie wurden platt gestochen. In der Mannheimer Straße zerkratzen die Täter

zwischen Samstag und Sonntag mindestens vier geparkte Fahrzeuge. Den

entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Die Beamten

ermitteln und bitten um Hinweise. Wem sind seit Donnerstag und am Wochenende

Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.

Geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten, sich unter der genannten

Telefonnummer mit den Beamten in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. |erf

Brand eines Mehrfamilienhauses

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es in Kaiserslautern zum

Brand eines Mehrfamilienhauses.

Das Feuer brach im Geranienweg aus. Die Feuerwehr musste das Anwesen und zwei

angrenzende Häuser evakuieren. Letztendlich konnte das Übergreifen des Brandes

auf die Nachbaranwesen verhindert und das Feuer gelöscht werden.

Personenschaden entstand nicht. Drei Bewohner, die vorsorglich in ein

Krankenhaus verbracht wurden, konnten dieses glücklicherweise bereits schon

wieder verlassen.

Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Die Stadtverwaltung Kaiserslautern

sorgte für die Unterbringung der Bewohner. Der Sachschaden dürfte im unteren

sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Sechs Sanitäter

des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Anwohner.

Scooter-Fahrer versucht zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen versuchte in der Kaiserslauterer

Innenstadt ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer vor den Maßnahmen der Polizei

zu flüchten.

Der 20-Jährige fiel auf, weil er mit seinem E-Scooter die

Rudolf-Breitscheid-Straße in Schlangenlinien befuhr. Deswegen wurde er vor einer

Diskothek kontrolliert. Der Scooter-Fahrer hatte 2,05 Promille Atemalkohol,

weshalb die Polizeibeamten ihm die Entnahme einer Blutprobe ankündigen. Dies

bewegte den Verkehrsteilnehmer offensichtlich zum Wegrennen. Nach kurzer

Verfolgung konnten die Polizeibeamten den Flüchtigen in der Königstraße einholen

und trotz massiver Gegenwehr zur Polizeidienststelle verbringen. Dort wurde dem

Mann mit Unterstützung der US-Militärpolizei eine Blutprobe entnommen. Ihm droht

jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und zusätzlich wegen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Freitag erlitten in der Kaiserslauterer

Innenstadt mehrere Autobesitzer Sachschäden durch Vandalismus.

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten offensichtlich mutwillig in der Wormser

Straße und in der anliegenden Huberstraße insgesamt 13 geparkte

Personenkraftwagen. Es entstanden Sachschäden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Die

sachbearbeitende Dienststelle ist unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder per

Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu erreichen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag erlitt eine

44-jährige Verkehrsteilnehmerin bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer

Straße leichte Verletzungen. Ihr Unfallgegner war alkoholisiert.

Die Frau aus Kaiserslautern befuhr mit ihrem Auto die Mannheimer Straße

stadteinwärts und wollte beim Daenner Platz nach links abbiegen. Hierbei übersah

sie den entgegenkommenden PKW eines 20-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von einem

Abschleppdienst geborgen werden.

Nach den ersten Feststellungen der Polizei war der 20-Jährige erheblich zu

schnell unterwegs. Außerdem ergab bei ihm ein Atemalkoholtest 0,87 Promille. Dem

Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Sportwagen

sicher und leitet ein Strafverfahren ein. Ein Sachverständiger wird mit

Ermittlung der gefahrenen Geschwindigkeit beauftragt.