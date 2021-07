Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Suche nach einer hilflosen Person – Unglücksfall

Oberotterbach – Am Montag, 05.07.2021, gegen 11.00 Uhr, teilte ein Zeuge der PI Bad Bergzabern mit, dass er aus dem Bereich Hasenberg Hilferufe und Pfeifen (Trillerpfeife) gehört hat. Eine Überprüfung durch eine Funkstreifenbesatzung der PI Bad Bergzabern verlief negativ. Vor Ort waren keine weiteren Hilferufe zu hören. Da sich die zuvor von einem Zeugen gehörten Hilferufe nicht genau lokalisieren ließen und die Gefahr bestand, dass in dem angrenzenden Waldgebiet/ Weinbergen, eine hilflose oder verunglücke Person liegt, wurde über die Integrierte Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr und das DRK verständigt. Auch war der Polizeihubschrauber zur Unterstützung aus der Luft im Einsatz. Die Suche verlief negativ. Es konnten keine weiteren Hinweise auf eine hilflose Person / Unglücksfall erlangt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Edenkoben – „Smombie“ unterwegs

„Smombies“ sind Personen, die mit ihrem Handy so stark abgelenkt sind, dass sie kaum noch ihre Umwelt wahrnehmen. So wurde am späten Freitagabend (02.07.2021, 22.20 Uhr) ein 55 Jahre alter Mann aus Niedersachsen gemeldet, der auf sein Handy starrend durch die Weinstraße wandelte und einen festverankerten Poller nicht wahrgenommen hatte. Dabei stürzte der Mann, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Unfallforschung ist jeder 6. Fußgänger durch sein mitgeführtes Mobiltelefon abgelenkt. Die Polizei appelliert: Im Straßenverkehr ist das Starren auf sein Handy auch als Fußgänger ein gefährlicher Umstand. Man verstößt dabei gegen die Sorgfaltspflicht und kann gebührenpflichtig verwarnt werden.

Gommersheim – Radfahrerin zeigt Autofahrer den Mittelfinger

Ein Ehepaar aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr gestern (04.07.2021, 12.25 Uhr) auf Fahrrädern die L 538 bei Gommersheim. Dabei wurden sie von einem 37 Jahre alten Autofahrer überholt. Da angeblich der Seitenabstand zu gering gewesen sein soll, zeigte die 55 Jahre alte Radfahrerin dem Autofahrer den Mittelfinger. Der Mann hielt an, stellte die Frau zur Rede und verständigte die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Zeuginnen und Reifenplatzer verhindern Trunkenheitsfahrt

Am 03.07.2021 gegen 22:00 Uhr meldeten sich zwei aufmerksame Zeuginnen (34 und 59 Jahre aus dem Bereich der Stadt Schönau) bei der Polizei und teilten mit, dass sie gerade einen augenscheinlich betrunkenen Mann beobachtet haben, wie er in seinen Pkw stieg. Anschließend sei der Mann über die L507 von Freimersheim in Richtung Altdorf gefahren. Die beiden Frauen nahmen daraufhin die Verfolgung auf und informierten die entsandte Streife fortlaufend über ihren Standort. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Altdorf teilten die beiden Damen mit, dass dem vermeintlich alkoholisierten Fahrer ein Reifen geplatzt sei und er seinen Pkw nun auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn abstellen musste. Hier konnte ihn die Streife kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Zeuginnen. Ein Atemalkoholtest beim 51-Jährigen aus dem Bereich Mannheim ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem betrunkenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeuginnen für ihre Mithilfe.

Einbruch in Schrebergarten

Am Morgen des 03.07.2021 meldete sich ein 71-jähriger Schrebergartenbesitzer bei der Polizei und gab an, dass in seine Parzelle eingebrochen wurde (genauer Tatzeitraum unbekannt). Wie die Beamten vor Ort feststellten, brachen unbekannte Täter das Gartenhaus des Geschädigten auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 700EUR. Das Gartengrundstück des Geschädigten liegt im Feld nahe der BAB 65.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw 76863 Herxheim, Holzgasse 22, 02.07.2021, 18.40 Uhr bis 03.07.2021, 05.00 Uhr

Der Geschädigte stellte seinen PKW der Marke BMW am 02.07.2021 gegen 18:40 Uhr an der Tatörtlichkeit ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Am nächsten Morgen konnte er feststellen, dass sein Fahrzeug durch Kratzer auf der Motorhaube und der rechten hinteren Tür durch unbekannte Täter beschädigte wurde. Die Gesamtschadenshöhe dürfte etwa 2000 Euro betragen.

Ehestreit eskaliert

Am 02.07.2021 gegen 23:00 Uhr informierte eine 43-Jährige die Polizei darüber, dass sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Als die Beamten in der Wohnung des Paares ankamen, konnten sie feststellen, dass sich die Eheleute nach einem vorangegangenen Streit gegenseitig geschlagen hatten. Laut der Beteiligten habe der 44-Jährige Ehemann zunächst seiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin diese sich wehrte und ihrem Mann ebenfalls ins Gesicht schlug. Der Schlag des Mannes war so hart, dass seiner Frau die Lippen aufplatzten und die Schneidezähne wackelten. Beide waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme alkoholisiert. Die Geschädigte kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Ehemann wurde durch die Beamten der Wohnung verwiesen. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Unfall mit verletzter Person

Am 02.07.2021 gegen 16:30 Uhr kam es auf der L507 zwischen Burrweiler und Hainfeld zu einem schweren Unfall. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich der VG Hauenstein kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Stamm des Baumes brach. Wie durch ein Wunder wurde die junge Frau nur leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Sie kam zur Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Kontrollstelle

Am 02.07.2021 wurde durch die Beamten der PI Edenkoben eine Kontrollstelle an der Kreuzung L507/L542 zur Überwachung der dortigen Vorfahrtsregelung eingerichtet. In ca. eineinhalb Stunden konnten die Beamten neun Verstöße gegen die Stoppschildregelung feststellen und ahnden. Drei weitere Fahrzeugführer wurden verwarnt, weil sie ihren Führerschein nicht dabeihatten.

Gleiszellen Gleishorbach – Dach beschädigt und weitergefahren

Am 02.07.2021, gegen 18:00 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die Bergstraße in Gleiszellen-Gleishorbach. Hierbei streifte er mit dem gelben LKW den Dachvorsprung, wobei eine Dachziegel herunterfiel. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de