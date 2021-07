Kreis Bergstraße

Unfallflucht auf dem Rathausparkplatz – Zeugen gesucht!

Viernheim (ots) – Am Montag, den 05.07.2021, kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:15

Uhr in 68519 Viernheim, Am Neuen Markt (dortiger Parkplatz hinter dem Rathaus),

zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom

Unfallort entfernte.

Der Unfallverursacher wollte vermutlich in eine Parklücke des Parkplatzes

einfahren und stieß hierbei gegen den in der Parklücke rechts nebenan geparkten

gelben Smart eines Altenpflegedienstes und beschädigte diesen.

Die Fahrzeugführerin des durch das Parkmanöver beschädigten Fahrzeuges bemerkte

den Schaden bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug sofort, konnte aber keinen

Unfallverursacher mehr an der Unfallstelle antreffen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sich im genannten Zeitraum auf dem

Parkplatz aufgehalten haben und Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen

Fahrzeug geben können.

Hinweise bitte an die PSt. Lampertheim-Viernheim unter der 06206/ 9440-0.

Lautertal: Autofahrerin unter Alkoholeinwirkung am Steuer/Polizei zieht Führerschein ein

Lautertal (ots) – Eine 65 Jahre alte Autofahrerin, die Zeugen zuvor auf der

Bundesstraße 47 wegen ihrer unsicheren Fahrweise auffiel, stoppten Beamte der

Polizeistation Bensheim am Freitagabend (02.07.), gegen 23.20 Uhr.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Frau offenbar unter

Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte

anschließend 1,35 Promille an. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen

und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde

von der Polizei eingezogen.

Die 65-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bensheim: Mit zwei Promille vom Fahrrad gestürzt

Bensheim (ots) – Mit seinem Fahrrad prallte ein 26 Jahre alter Mann am

Samstagmittag (03.07.), gegen 13.00 Uhr, in der Heidelberger Straße gegen ein

Auto und kam zu Fall.

Der 26-Jährige rappelte sich auf und fuhr zunächst weiter. Er konnte nach

Zeugenhinweisen im Bereich eines nahegelegenen Einkaufsmarktes von der Polizei

gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über zwei Promille an.

Der Radfahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch, den 30.06.2021 gegen 07:45 kam es in der

Schwalbenstraße in Lampertheim in der Nähe einer Schule zu einem Verkehrsunfall.

Ein 15- jähriger Radfahrer wurde vor dem Abbiegen von einem weißen PKW

touchiert, welcher rechts am Radfahrer vorbeifahren wollte. Der rechte

Fahrzeugspiegel verklemmte sich im Lenker des Radfahrers, sodass dieser stürzte

und nachträglich nun Verletzungen geltend macht. Die bisher unbekannte PKW-

Fahrerin hielt laut Aussage des Geschädigten zunächst an der Unfallstelle an, um

nach ihm zu sehen. Vor Ort gab der Geschädigte an, dass er wohl auf wäre. Sie

entfernte sich daher mit ihrem PKW wieder von der Unfallstelle, ohne ihre

Personalien zu übergeben. Die PKW-Fahrerin selbst und Zeugen, die Hinweise zum

Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Lampertheim unter der Tel.-Nr. 06206 / 94400 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fürth (ots) – Am Samstag (03.07.2021) kam es gegen 08.30 Uhr auf der B 460 im

Bereich des Ortsteiles Leberbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und

einem Motorrad. Nach ersten Ermittlungen übersah der 60-jährige PKW-Fahrer beim

Einbiegen aus der Straße Leberbach auf die B 460, den auf der B 460 fahrenden

49-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt, Die B 460 war für die Zeit der

Unfallaufnahme kurzfristig vollgesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Viernheim: Am Samstag (03.07.) zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa, der auf dem Parkplatz P5 des Rhein-Neckar-Zentrums abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/ 9440 – 0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrolle im Herrngarten mündet in Wohnungsdurchsuchung

Darmstadt (ots) – Vier junge Männer, darunter ein 23-Jähriger aus Mörfelden,

sind am Samstag (3.7.) von Zivilbeamten des K33 gegen 12.45 Uhr gestoppt und

kontrolliert worden. Zuvor hatten sie aufgrund ihrer starken Alkoholisierung die

Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Im Rahmen der Überprüfung stellten

die Ordnungshüter rund 3,8 Gramm Amphetamin, aufgeteilt in vier Plomben sowie

Scheingeld bei dem 23- Jährigen sicher, was den Verdacht des möglichen Handelns

mit Betäubungsmittel begründete. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erfolgte im

Anschluss die Durchsuchung seiner Wohnung. Für diese Maßnahme lag das

Einverständnis des Kontrollierten vor. Unterstützt von einem Rauschgiftspürhund

stießen die Polizisten in seinen Räumen auf weitere Mengen Drogen, darunter rund

5,3 Gramm Amphetamine und Utensilien, die für das Wiegen und Verpacken der

Stoffe geeignet sind. Zudem stellten die Polizisten eine durchgeladene PTB Waffe

sicher. Der junge Mann wird sich nun unter anderem wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. Nach

Abschluss aller Maßnahmen wurde er entlassen.

Darmstadt: Nach Wechselgeld gefragt und Messer gezückt / Zeugen nach versuchtem Raub auf Taxifahrerin gesucht / Wer kann Angaben zum kriminellen Duo geben?

Darmstadt (ots) – Nach dem versuchten Raubüberfall auf eine Taxifahrerin am

Samstag (3.7.) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 24 Uhr waren zwei noch unbekannte Männer in das Taxi der 74-jährigen

Fahrerin am Luisenplatz gestiegen und hatten sich in die Haasstraße fahren

lassen. Nachdem die Frau stoppte fragten die Täter ob sie Geld wechseln könne.

Als die Fahrerin verneinte packte einer der Täter die lebensältere Dame

plötzlich an den Haaren, hielt ihr ein Messer an den Hals und forderte die

Herausgabe der Tageseinnahmen. Als die Attackierte nach dem Messer griff und

angab ihren Geldbeutel nicht mitzuführen, flüchtete das kriminelle Duo sofort zu

Fuß in Richtung Michaelisstraße. Zurück blieben ein großer Schrecken und

Schnittverletzungen an der Hand, die die Weiterstädterin im Anschluss ärztlich

versorgen lassen musste.

Das Kommissariat 35 hat ein Verfahren wegen des versuchten schweren Raubes

eingeleitet. Die Ermittler fragen: Wem ist das Duo vor 24 Uhr im Bereich des

Luisenplatzes aufgefallen? Wer konnte die Täter nach der Tat flüchten sehen?

Beide Männer wurden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer der beiden war zum

Zeitpunkte der Tat mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Nähere Details

zur Personenbeschreibung liegen den Beamten derzeit nicht vor. Vor diesem

Hintergrund bitten sie Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen

beobachten konnten, sich zu melden.

Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Kriminalpolizei

gegeben.

Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter auf Grundstück festgestellt / Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Mit Ermittlungen zu der Frage, was einen 22 Jahre alten Mann

aus Darmstadt dazu veranlasste, sich am Samstagnachmittag (3.7.) auf einem

Grundstück in der Heinrich-Delp-Straße aufzuhalten ist derzeit die Pfungstädter

Polizei betraut. Gegen 17 Uhr war der junge Verdächtige von Anwohnern auf dem

Grundstück beobachtet und angesprochen worden, woraufhin er sofort die Flucht

ergriff. Dank der folgerichtigen Reaktion der Zeugen, die sofort die Polizei

alarmierten und den Flüchtenden beschreiben konnten, erfolgte die Festnahme des

22-Jährigen bereits wenige Minuten später mit Unterstützung eines Diensthundes

in der Heidelberger Landstraße, Ecke Carl-Ulrich-Straße. Der Gestoppte wurde mit

zur Wache genommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Wegen des Verdachts

des Hausfriedensbruchs wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten

müssen.

Darmstadt: Hochwertiges Mountainbike und Ersatzteile aus Keller gestohlen / Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – Ein schwarzes Mountainbike „Gigant“ und Fahrradersatzteile im

Wert von mindestens 3500 Euro haben Einbrecher aus dem Kellerraum eines

Wohngebäudes in der Liebfrauenstraße erbeutet. Der Diebstahl wurde am späten

Sonntagabend (4.7.) bemerkt und der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen

dürfte die Tatzeit bis zum vergangenen Donnerstag (1.7.) , 17 Uhr,

zurückreichen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute

werden an die ermittelnden Beamten des K43 unter der Rufnummer 06151/9690

erbeten.

Südhessen: Polizei nimmt getunte Fahrzeuge in den Fokus

Südhessen (ots) – Fehlende Eintragungen von Rad-/Reifenkombinationen und

Spurverbreiterungen, dauerhaft leuchtende Blinker, unzulässig verbaute

LED-Lichter in Halogen-Scheinwerfern und ein getunter Motor eines

Kleinkraftrads, waren unter anderem Gründe für Beanstandungen im Rahmen einer

Schwerpunktkontrolle getunter Fahrzeuge in der Nacht zum Sonntag (04.07.), in

der Zeit zwischen 20.00 und 3.00 Uhr am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, am

Hafenbereich und der NATO-Straße in Gernsheim, am Europaplatz in Heppenheim

sowie in der Industriestraße in Mörfelden-Walldorf. Ein besonderes Augenmerk

legten die Polizisten hierbei auf technische Veränderungen an den Fahrzeugen.

Insgesamt kontrollierten Spezialisten der Verkehrsinspektion sowie weitere

Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen 33 Autos, 5 Kleinkrafträder und 47

Personen. In drei Fällen untersagten die Ordnungshüter wegen gravierender Mängel

an Ort und Stelle die Weiterfahrt und stellten zudem ein Kleinkraftrad sicher.

Bei neun kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, hiervon

bei zwei Autos wegen technischer Veränderungen an der Beleuchtung. Die

Fahrzeugverantwortlichen erwarten nun Bußgelder und Punkte in Flensburg.

13 Kontrollierte erhielten Mängelanzeigen, mittels derer sie nun zeitnah die

Behebung der Beanstandungen bei der Polizei nachweisen müssen.

Auf dem Weg von einer Kontrolle zur Nächsten, stoppten die Gesetzeshüter gegen

0.40 Uhr auf der A 67 bei Pfungstadt zudem eine 33 Jahre alte Autofahrerin. Ein

Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Die Frau musste sich einer Blutentnahme

unterziehen und wird sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr zu verantworten haben.

Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle haben es auf Kellerräume abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf insgesamt sieben Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser im

Brunnenweg hatten es noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag (3.7.)

und Sonntag (4.7.) abgesehen. Über die jeweiligen Treppenhäuser waren die Täter

zu den Holzverschlägen gelangt, zu denen sie sich Zugang verschafften und nach

Beute suchten. Dabei transportieren die Unbekannten mehrere Werkzeuge aus den

Häusern. Weil die Beute zum Abtransport bereit, in einem Rucksack am Tatort

zurückgelassen wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter vermutlich bei

ihrem weiteren Vorgehen gestört wurden. Die Ermittler des Kommissariats 42 in

Pfungstadt sind mit den Fällen betraut. Zeugen, die die Täter beobachten konnten

oder andere sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich zu melden

(Rufnummer 06157/95090).

Darmstadt: Nach Zigarette gefragt und sexuell belästigt / Unbekannter greift 29-Jähriger in den Schritt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von schlanker Statur,

Dreitagebart und bekleidet mit einer grünen Jacke, blauen Jeans sowie weißen

Sneakern. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Freitag

(2.7.) gegen 20.15 Uhr eine 29 Jahre junge Frau in der Havelstraße ansprach,

nach einer Zigarette fragte und ihr plötzlich in den Schritt fasste. Als sich

die Frau aus Darmstadt verbal zur Wehr setzte, ließ der Kriminelle von ihr ab

und ergriff die Flucht. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei

ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder

Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690

sind die Beamten für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Darmstadt-Kranichstein: Baumaterial, Koffer und mehrere Paletten aus Keller entwendet / Wer hat den Abtransport der Beute möglicherweise beobachtet?

Darmstadt (ots) – Mehrere Paletten mit Getränkedosen, Baumaterialien und einen

Koffer haben Kriminelle bei einem Einbruch in die Kellerräume eines

Mehrfamilienhauses in der Grundstraße erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen

Mittwoch (30.6.) und Sonntag (4.7.) eingegrenzt. Nach ersten Erkenntnissen

gelangten die Täter über den Weg einer angrenzenden Garage in die Räume und

damit an ihre Beute, deren Wert auf mindestens 3200 Euro geschätzt wird. Das

Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt

alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen. Wer verdächtige Personen oder den Abtransport der Beute beobachten

konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Darmstadt: Weißer Motorroller Piaggio Vespa Primavera gestohlen / Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (4.7.) in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 12 Uhr

haben unbekannte Diebe eine weiße Vespa vom Hersteller Piaggio , Modell

Primavera in der Elisabeth-Selbert-Straße gestohlen. Das Kommissariat 43 von der

Darmstädter Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des

Fahrzeuges entgegen.

Darmstadt: Festnahme nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Darmstadt (ots) – Ein 40 Jahre alter Mann aus dem Odenwaldkreis wird sich nach

seiner Festnahme am Sonntag (4.7.) wegen des Verdachts des besonders schweren

Diebstahls zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 17 Uhr hatte der

Tatverdächtige die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts in der Ludwigstraße

eingeworfen, den Verkaufsraum betreten und sich dort an den alkoholischen

Getränken bedient, bevor er zu Fuß aus dem Laden in Richtung Marktplatz

flüchtete. Doch er kam nicht weit und wurde dort in den Räumen eines Restaurants

vorläufig festgenommen. Der von ihm durch den Einbruch verursachte Schaden in

dem Verkaufsladen wird derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Aufgrund

seines psychischen Zustandes wurde der 40-Jährige im Anschluss an alle

polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik überwiesen.

Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (3.7.),15 Uhr und Sonntag (4.7.),

18.30 Uhr hatten es Kriminelle auf einen in der Taunusstraße geparkten grünen

Mercedes abgesehen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Autos ein und

durchwühlten den Innenraum auf der Suche nach Beute. Glücklicherweise wurden sie

nicht fündig und traten die Flucht an. Der verursachte Schaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise nimmt das Kommissariat K43 von der Darmstädter Polizei unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Entblößt und sexuell beleidigt / Polizei nimmt 57-Jährigen fest und leitet Verfahren ein

Babenhausen (ots) – Ein 57 Jahre alter Mann aus Babenhausen wird sich nach

seiner Festnahme am Freitagnachmittag (2.7.) wegen exhibitionistischen

Handlungen und dem Verdacht der Beleidigung auf sexueller Basis strafrechtlich

verantworten müssen. Gegen 15 Uhr hatte sich der Tatverdächtige im Eppertshäuser

Weg gegenüber einem Jugendlichen entblößt und sexuelle Beleidigungen geäußert.

Hierauf kontaktierte der junge Mann das Ordnungsamt und damit verbunden die

Polizei. Diese stellte den beschriebenen 57-Jährigen noch im Bereich des

Waldweges und nahmen den Babenhausener fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

zeigte, dass der 57-Jährige mit einem Wert von 1,27 Promille dem Alkohol

zugesprochen hatte. Er wurde zur Wache gebracht. Dort wurde Anzeige erstattet

und ein Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen, die auch ein

erkennungsdienstliche Behandlung umfasste, wurde er am frühen Abend wieder nach

Hause entlassen.

Reinheim-Spachbrücken: Polizei legt getuntes Auto still/Gutachten gefälscht

Reinheim (ots) – Einen 23 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmittag (02.07.) in

der Engelbert-Wörz-Straße.

Bei der genaueren Inaugenscheinnahme bemerkten die Ordnungshüter, dass an der

Auspuffanlage des Fahrzeugs manipuliert wurde und kein Mittelschalldämpfer mehr

vorhanden war. Zudem legte der 23-Jährige für die Rad-Reifenkombination ein

gefälschtes Gutachten vor. Ein Sachverständiger stellte anschließend fest, dass

die Betriebserlaubnis des Wagens erloschen war. Neben den bereits festgestellten

Mängeln waren hierfür unter anderem auch ein offener Sportluftfilter sowie die

nicht regelkonforme Frontspoilerlippe ursächlich.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichen sowie die

Fahrzeugpapiere sicher. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie

eine Strafanzeige wegen Verdachts der Urkundenfälschung.

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Ergänzungsmeldung zu „Polizei ermittelt nach versuchten Raub auf Postfiliale Wer kann Hinweise geben?

Mühltal (ots) – Nachdem ein bislang noch unbekannter Mann am vergangenen Freitag

(2.7.) kurz vor 7 Uhr eine Angestellte der Postfiliale in der Dornwegshöhstraße

bedrohte hatte und versuchte sie gewaltsam in die Verkaufsräume zu drängen (wir

haben berichtet) suchen die Beamten von der Kriminalpolizei in Darmstadt

weiterhin Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass kurz vor der Tat ein

heller Fiat, vermutlich vom Modell „Punto“ auf dem Parkplatz gegenüber der Post,

ab etwa 6 Uhr parkte. Zu diesem Zeitpunkt soll das Auto mit einer männlichen

Person besetzt gewesen sein. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler des

Kommissariats 10 ergänzend: Wem ist ein solches Fahrzeug im Raum Nieder-Ramstadt

zwischen 6 und 7 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zu der im Auto sitzenden

Person geben? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Flüchtiger Mercedesfahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung nach mehreren Verkehrsunfallfluchten in Brandau, Hoxhohl, Nieder-Modau und Eberstadt.

Mühltal (ots) – Am 04.07.2021 ab 18:50 Uhr verursachte eine unbekannte Person

mit ihrem schwarzen Mercedes gleich mehrere Verkehrsunfälle auf ihrer Fahrt

zwischen Brandau und Darmstadt-Eberstadt. Gegen 18:50 Uhr befuhr der schwarze

Mercedes die Straße: Am Sandrain in Brandau. Hier prallte das Fahrzeug beim

Abbiegen gegen einen Zaun und eine Hecke eines dortigen Anwesens. Dabei verlor

das Fahrzeug diverse Teile. Anschließend setzte der Fahrer unmittelbar seine

Fahrt in Richtung Hoxhohl fort. Bei der Fahrt auf der L3099 zwischen Brandau und

Hoxhohl kam der schwarze Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen ein Verkehrsschild und schließlich in den Straßengraben. Auch hier setzte

der Fahrer die Fahrt in den Straßengraben und dann wieder auf die Landesstraße

3099 fort. In Nieder-Modau bog der Fahrer von der Odenwaldstraße nach links auf

die K 137 ab, verlor dabei jedoch zum wiederholten Male die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das

Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Auch hier wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Vor

Ort berichteten Zeugen über einen schwarzen Mercedes, welcher kurz zuvor mit

überhöhter Geschwindigkeit den Unfall verursacht hat. Schließlich setzte auch

hier der Fahrer seine wilde Fahrt fort und fuhr in Richtung Frankenhausen

weiter. Weitere Zeugen meldeten kurz darauf einen weiteren Verkehrsunfall am

Mühltlalbad in Eberstadt. Dort konnten Zeugen beobachten, wie der schwarze

Mercedes gegen einen Leitpfosten prallte und weitere Fahrzeugteile verlor.

Der schwarzer Mercedes müsste massiv an der Fahrzeugfront beschädigt sein,

Abblendlicht und Nebelscheinwerfer müssten zumindest teilweise nicht mehr

funktionstüchtig/ vorhanden sein!

Der entstandene Schaden beläuft sich derzeit auf ca. 3,500 Euro.

Zeugen die den flüchtigen Mercedesfahrer gesehen haben oder weitere Angaben zum

Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation

Ober-Ramstadt zu melden! Tel: 06154/6330-0

Unfallflucht nahe Jugendstilbad

Darmstadt (ots) – Darmstadt: Am Samstag (03.07.) zwischen ca. 15:30 und 17:00

Uhr kam es im Bereich der Lindenhofstraße Ecke Riedlingerstraße zu einem

Verkehrsunfall bei einem Parkmanöver zwischen einem schwarzen Fiat und einem

roten Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht in Unfallzeugen, die

Beobachtungen hierzu gemacht haben. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in

Darmstadt, Telefon 06151/969-3610. Berichterstatter/in: Schlander, PK-A’in /

Palzer, PHK.

Groß-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Motorroller gestohlen (896-BMB)/Wer hat etwas bemerkt?

Einen schwarz-weißen Motorroller der Marke Piaggio, entwendeten Unbekannte am Samstagnachmittag (03.07.), in der Zeit zwischen 14.00 und 15.30 Uhr, vor einem Haus in der Rudolf-Diesel-Straße.

An dem motorisierten Zweirad ist das Versicherungskennzeichen 896-BMB angebracht. Wer in diesem Zusammenhang etwas bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Rüsselsheim: Mit 2,4 Promille am Steuer

Einen 40 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagabend (03.07.), gegen 21.20 Uhr, in der Innenstadt.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 40-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,4 Promille an. Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem musste er zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Riedstadt-Crumstadt: Tür eingetreten/Zeugen gesucht

Die Eingangstür eines Hauses in der Walther-Rathenau-Straße, trat ein Unbekannter am Sonntagmittag (04.07.), in der Zeit zwischen 14.15 und 14.30 Uhr, ein. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Alkoholisierter Bootsführer entzieht sich der Kontrolle und löst Rettungseinsatz aus

Ginsheim-Gustavsburg / Wiesbaden (ots) – Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 23.00

Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Sportboot mit signifikant auffälliger

Fahrweise festgestellt, welches von der Bundeswasserstraße Rhein in den

Ginsheimer Altrhein mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit einfuhr. Der Zeuge

meldete den o.g. Sachverhalt der hiesigen Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden

und teilte weiter mit, dass der vermeintlich alkoholisierte Sportbootführer auch

beim Anlegemanöver mit unsicherer und unkoordinierter Fahrweise auffiel. Eine

Funkstreifenbesatzung der WSPSt. Wiesbaden unterzog den Sportbootführer vor Ort,

beim Verlassen der Steganlage, einer Kontrolle. Der Betroffene fiel während der

Kontrolle durch einen schwankenden Gang, Alkoholgeruch und verwaschener

Aussprache mit deutlichen Ausfallerscheinungen auf. Ein durch die Beamten vor

Ort angebotener Atemalkoholtest mit entsprechend mitgeführtem Gerät wurde durch

den Betroffenen abgelehnt. Während der Kontrollmaßnahme drehte sich der

Betroffene unerwartet zur Seite, sprang spontan in den Altrhein und entfernte

sich in Richtung Nonnenaue in den dortigen Uferbereich. Durch eine unmittelbar

eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahme, unter Beteiligung eines

Polizeihubschraubers, mehrerer Einsatzboote der örtlichen Feuerwehr und der DLRG

sowie einer Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Bischofsheim, konnte der

verantwortliche Sportbootführer nicht aufgefunden werden. Gegen den

verantwortlichen Sportbootführer wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die

zuständige sachbearbeitende Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden eingeleitet.

Die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wem in der angegebenen Tatzeit ein Sportboot mit auffälliger Fahrweise, welches

möglicherweise andere Personen oder Fahrzeuge auf dem Rhein gefährdete, auffiel,

möge sich bitte unter folgender Telefonnummer melden: 06134-5566-0 oder per Mail

an: wspst.wiesbaden.hbpp@polizei.hessen.de.

Odenwaldkreis

Unfallflucht in Erbach, nahe Brudergrund, Zeugen gesucht

Am Sonntag (04.07.) gegen 12 Uhr kam es in der Mossauer Straße in Erbach, wenige hundert Meter vor dem Wildpark „Brudergrund“ zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mofa-Fahrer wurde nach dem Überholvorgang eines PKW´s „geschnitten“, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Da der Verdacht besteht, dass er erheblich alkoholisiert mit seinem Mofa gefahren ist, musste er im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die bisher unbekannte PKW-Fahrerin hielt laut Zeugenaussagen zunächst im Bereich der Unfallstelle an, sprach mit einer Zeugin und entfernte sich anschließend mit ihrem PKW wieder von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein.

Die PKW-Fahrerin selbst bzw. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden.

Michelstadt: Rennen auf der B45 – ein Teilnehmer erwischt, der zweite wird gesucht

Am frühen Sonntagmorgen (04.07.) wurde eine Streifenbesatzung der Polizeistation Erbach um kurz nach 5 Uhr Zeuge eines offensichtlichen Autorennens mitten auf der B45. Dabei lieferte sich nach aktuellem Ermittlungsstand ein auffälliger lilafarbener BMW ein Wettrennen mit einem anderen weißen PKW. Nachdem es am Potsdamer Platz beinahe zu einer Kollision mit dem Funkstreifenwagen kam, konnte der lilafarbene BMW auf einem nahegelegenen Tankstellengelände einer Kontrolle unterzogen werden. Dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Michelstadt wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt daraufhin der Führerschein entzogen. Weiter wird er sich wegen dem Begehen einer Verkehrsstraftat verantworten müssen. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Erbach unter 06062-9530 zu melden.

Reichelsheim: Fahrt mit selbstgebauter „Seifenkiste“ endet mit zwei verletzten Personen

Am Freitag (02.07.) gegen 21:30 Uhr kam es Am Schloßberg in Reichelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem selbstgebauten Fahrzeug. Zwei Zwanzig-Jährige und eine Neunzehn-Jährige aus Reichelsheim befuhren die Straße Am Schloßberg mit ihrer selbstgebauten „Seifenkiste“. Vor einer Grundschule verloren sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses hat sich daraufhin überschlagen, sodass die Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert wurden. Zwei der Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an dem selbstgebauten Fahrzeug beläuft sich auf mindestens 500 Euro.