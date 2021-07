Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben: Polizei fahndet mit Foto nach Täterin und bittet um Hinweise

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar fahnden derzeit nach einer Frau, die am 28. April 2021 mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld vom Konto des Opfers abgehoben hatte. Da die bisherigen Ermittlungen wegen Computerbetruges nicht zur Identifizierung der Täterin führten, ordnete ein Richter die Veröffentlichung von Fotos der Frau an.

Die Unbekannte hatte am Mittwoch, dem 28. April 2021, um 11:20 Uhr, in einer Bankfiliale in der Mühlenstraße in Hofgeismar mittels der zuvor gestohlenen Kreditkarte unberechtigte einen fünfstelligen Betrag vom Konto des Opfers abgehoben. Die Karte mitsamt der Geldbörse war einem 61-Jährigen aus Hofgeismar wenige Minuten zuvor in einem Discounter in der Industriestraße unbemerkt gestohlen worden, nachdem er mit dieser an der Kasse bezahlt hatte.

Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, sich unter Tel. 05671 – 99280 bei der Polizei in Hofgeismar oder unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

25-Jähriger mehrerer Ladendiebstähle verdächtig und nach Parfüm-Diebstahl nun in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte: Am gestrigen Mittwochmittag rief der Ladendetektiv einer Drogerie am Königsplatz die Kasseler Polizei wegen eines Diebstahls. Wie der Zeuge gegenüber der gerufenen Streife des Polizeireviers Mitte angab, habe er einen Mann gegen 11:50 Uhr beim Diebstahl eines Parfümflakons im Wert von rund 80 Euro beobachtet und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife festhalten können. Die Beamten trafen im Büro des Ladendetektives auf einen 25 Jahre alten Mann aus Tunesien, der derzeit in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, aber in den letzten Wochen bereits bei rund einem Dutzend Diebstählen in Kasseler Geschäften ertappt worden war. Sie brachten ihn zunächst zur Dienststelle. Dort räumte er die jüngste Tat ein und gab an, Diebstähle zur Finanzierung seiner Drogensucht zu begehen. Aufgrund der neuerlichen Tat nahmen Beamte der Regionalen Ermittlungsgruppe 2 der Kasseler Polizei, die bereits in den zurückliegenden Fällen gegen den Tatverdächtigen ermitteln, Kontakt zur Staatsanwaltschaft Kassel auf. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht Kassel die Untersuchungshaft gegen den 25-Jährigen beantragt und im weiteren Verlauf von einem Richter angeordnet. Der Tatverdächtige befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt in Kassel-Wehlheiden.

Folgemeldung zum vermissten Senior aus Vellmar: Wasserleiche aus Bauna geborgen; Obduktion bestätigt Identität des 78-Jährigen

Vellmar (Landkreis Kassel): Ein trauriges Ende fand vergangene Woche die Suche nach dem vermissten 78-jährigen Rolf A. aus Vellmar. Ein Spaziergänger hatte am Freitag, dem 25. Juni, gegen 17:15 Uhr, in Baunatal eine Wasserleiche in der Bauna im Bereich der Brücke „Höllewiesenhütte“ entdeckt und die Polizei alarmiert. Die ersten Ermittlungen hatten bereits vage Hinweise darauf ergeben, dass es sich um den vermissten Senior aus Vellmar handeln könnte. Bei der am gestrigen Mittwoch durchgeführten Obduktion konnte nun zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich bei der verstorbenen Person um den 78-Jährigen handelt. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bei der gestrigen Obduktion jedoch nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden beim Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Der 78-Jährige aus Vellmar war seit Freitag, 11. Juni 2021, vermisst worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Tag seines Verschwindens, bei denen bis in die Nacht auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, sowie mehrere Zeugenaufrufe durch die Polizei hatten leider nicht zum Auffinden des Seniors geführt.