Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Wabern und Melsungen: Versuchter Betrug durch „Schockanruf“

Versuchter Betrug durch „Schockanrufe“ – Betrüger schildern Unfallgeschehen Zeit: 01.07.2021, ab 10:00 Uhr Heute Vormittag versuchten unbekannte Täter in bisher zwei Fällen telefonisch durch einen sog. „Schockanruf“ an Bargeld zu gelangen. Den angerufenen Personen wurde hierbei über ein aktuelles Verkehrsunfallgeschehen berichtet, an dem angeblich Angehörige beteiligt sind. Da diese aber vor Ort nicht über einen großen Geldbetrag verfügen würden, sollten die Angerufenen nun spontan finanziell einspringen und zur Abwendung einer Haft oder für die entstandenen Krankenhauskosten größere Bargeldbeträge bezahlen. Die beiden Angerufenen erkannten den versuchten Betrug und beendeten jeweils das Gespräch. Verhaltenshinweise: Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Legen Sie einfach auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Knüllwald-Rengshausen: Einbruchsversuch in Doppelhaushälfte

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 30.06.2021, 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Ersröder Straße. Die Täter versuchten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug eine Eingangstür eines Doppelhauses aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht. Die Tür wurde hierdurch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740