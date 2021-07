Polizeilichen Maßnahmen widersetzt,

Wiesbaden, Loreleiring, Mittwoch, 30.06.2021, 05:50 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es im Loreleiring in Wiesbaden zu einem Polzeieinsatz,

bei dem sich eine 48-jährige Hausbewohnerin gegen die Durchsetzung eines

staatsanwaltschaftlichen Beschlusses wehrte und hierbei zwei eingesetzte

Polizeibeamtinnen verletzte. Gegen 05:50 Uhr sollte die Frau zur Durchführung

einer erkennungsdienstlichen Behandlung abgeholt und auf eine

Polizeidienststelle gebracht werden. Nachdem eine vor Ort in der Wohnung

angetroffene Freundin der 48-Jährigen deren Anwesenheit verneinte, konnte die

Frau jedoch versteckt in der Wohnung aufgefunden werden. Weil die 48-Jährige

sich weigerte und die Einsatzkräfte nicht freiwillig begleiten wollte, erfolgte

eine Festnahme. Gegen diese wehrte sie sich und verletzte zwei Beamtinnen

leicht. Auch auf der Dienststelle leistete die Dame den Anweisungen der

Beamtinnen und Beamten nicht Folge, beschädigte Inventar und spuckte um sich. Da

die Wiesbadenerin zwischenzeitlich über gesundheitliche Problem klagte, wurde

ein Arzt sowie ein Rettungswagen verständigt. Eine körperliche Beeinträchtigung

konnte nicht festgestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

wurde die 48-Jährige entlassen.

Bewohner stellt Einbrecherduo,

Wiesbaden, Berliner Straße, Mittwoch, 30.06.2021, 09:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen gelang es einem Bewohner der Berliner Straße in Wiesbaden

ein Einbrecherduo auf frischer Tat zu erwischen und an die Polizei zu übergeben.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei 16-jährige Mädchen über ein

Seitenfenster Zutritt zum Einfamilienhaus eines 45-Jährigen und öffneten

daraufhin die Eingangstür. Im Anschluss nahmen die beiden Jugendlichen circa 160

Euro Münzgeld aus einer der Räumlichkeiten an sich. Zeitgleich kehrte der

Bewohner nach Hause zurück und entdeckte die offenstehende Eingangstür. Als er

daraufhin das Haus betrat, vernahm er Geräusche aus einem der Zimmer und konnte

dort die beiden Einbrecherinnen mitsamt dem Diebesgut antreffen, diese

festhalten und an die herbeigerufene Polizei übergeben. Gegen die beiden

Jugendlichen wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät bei Feststellungen dieser Art umgehend die Polizei zu

informieren und sich nicht eigenständig in die Gebäude zu begeben. Setzen sie

sich hierbei niemals einer Gefahr aus und wählen sie den Notruf 110!

Gegenseitige Körperverletzung unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, Schwalbacher

Straße, Donnerstag, 01.07.2021, 01:40 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Schlägerei

zwischen einem alkoholisierten Paar. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Renault

die Schwalbacher Straße, obwohl sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr

sicher dazu in der Lage war. Als sie auf den 29-Jährigen traf, der ebenfalls

deutlich unter Alkoholeinfluss stand, kam es zu einer intensiven Schlägerei, bei

der beide Kontrahenten verletzt wurden. Es soll gekratzt, geschlagen und an den

Haaren gezogen worden sein. Erst die herbeigerufene Polizeistreife konnte die

Streithähne trennen. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt,

zudem musste die 28-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie

erwarten zusätzlich Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und

Verkehrsunfallflucht, da frische Schäden am Fahrzeug zu erkennen waren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Streit führt zu Körperverletzung,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Mittwoch, 30.06.2021, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend endete ein Streit in einem Café in der Adolfstraße in Bad

Schwalbach in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 50-Jähriger eine

Kopfverletzung davontrug. Zuvor sei es laut dem Geschädigten im Gastraum des

Cafés zu einem Streit mit einem ihm fremden, 175 cm bis 180 cm großen Mann mit

kurzen, schwarzen Haaren gekommen. Der, mit einem roten T-Shirt und blauer Jeans

bekleidete Mann, habe den 50-Jährigen zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht

geschlagen und anschließend mit dem Knie gegen den Kopf getreten. Der Unbekannte

habe sogleich die Flucht ergriffen. Aufgrund der dabei entstandenen Verletzungen

musste ein Rettungswagen verständigt werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Ladendieb mit Betäubungsmitteln erwischt, Rüdesheim, Europastraße, Mittwoch,

30.06.2021, 11:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines

Einkaufsmarktes in der Europastraße in Rüdesheim ein Ladendieb auf, welcher

daraufhin festgehalten und an die Polizei übergeben wurde. Der 29-Jährige

entwendete zuvor eine Powerbank und Zigarettenpapiere im Wert von 18 Euro aus

dem Einkaufsmarkt und konnte dabei beobachtet und im Anschluss durch die Polizei

kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Kleidungsstücke des Mannes wurden

weiterhin geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. In beiden Fällen

wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrrad vor Turnhalle gestohlen,

Idstein, Seelbacher Straße, Mittwoch, 23.06.2021, 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Vormittags hinderte die Sicherung eines Fahrrads im

Bereich einer Turnhalle in der Seelbacher Straße in Idstein einen Täter nicht

daran, sich das Zweirad zu eigen zu machen. Der 13-jährige Nutzer des Rades

stellte dieses gegen 07:30 Uhr in einen Fahrradständer vor der Sporthalle ab und

sicherte es sogleich mit einem Fahrradschloss. Als der Junge gegen 12:30 Uhr zu

seinem Fahrrad zurückkehrte fehlte von diesem mitsamt dem Schloss jede Spur.

Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugeinbrecher unterwegs,

Taunusstein-Hahn, Im Obergrund, Dienstag, 29.06.2021 bis Mittwoch, 30.06.2021

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in

Taunusstein-Hahn in einen geparkten PKW ein und entkamen anschließend mit ihrer

Beute. Ersten Ermittlungen zufolge stand der schwarze Audi A3 über Nacht am

Fahrbahnrand der Straße „Im Obergrund“, als die Diebe eine Scheibe einschlugen

und ein Portemonnaie samt Inhalt stahlen. In dem schwarzbraun karierten

Portemonnaie der Marke „Louis Vuitton“ befanden sich neben Ausweisdokumenten,

Kundenkarten und einer EC-Karte, auch Bargeld in Höhe von 90 Euro. Am Audi

selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.