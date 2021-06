Hast du gerade dein Lieblingstraining beendet? Groß. Ich bin stolz auf dich. Aber nicht alles ist nach dem Training fertig. Eines der wichtigsten Dinge ist übrigens die Nachsorge und Hygiene nach dem Sport. Unten werde ich sicherstellen, dass Sie einige großartige Tipps für die gute Pflege haben.

Nach dem Training

Das, wovor ich mich wahrscheinlich am meisten gefürchtet hatte, nachdem ich gerade ein intensives Training beendet hatte, war das Post-Workout. Tatsache ist jedoch, dass dieses Post-Workout viele großartige Auswirkungen auf Ihren Körper und Ihre Muskeln hat und bei richtiger Ausführung die Muskelbelastung und das Verletzungsrisiko verringert. Achten Sie auch darauf, nach dem Training viel (aber nicht zu viel) Wasser zu trinken, Ihre Muskeln werden dies zusammen mit einem schnellen Snack lieben, der etwas Protein enthält! Die Nachsorge ist wirklich eines der wichtigsten Dinge für die Entwicklung Ihres Körpers.

Duschgel

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie beim Sport und beim Duschen verwenden sollten, ist die Körperwäsche. Was haltet ihr von einer der Duschgels von Eleven Australia? Es ist sehr wichtig, deinem Körper nach dem Training die richtige Aufmerksamkeit und Pflege zu schenken. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, seinen Körper mit den richtigen Produkten gut zu pflegen. Achten Sie daher auf eine gute Körperwäsche, die Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgt und glatt hält! Versuchen Sie, Körperwaschmittel zu vermeiden, die Alkohol oder viel Parfüm enthalten, da dies Ihre Haut austrocknen könnte.

Shampoo

Nun, das ist vielleicht etwas, das Sie immer noch leugnen, aber ein Duschgel und Shampoo in einem ist nicht gut für Sie! Entweder ist es nicht gut für Ihren Körper oder nicht gut für Ihr Haar, wenn nicht beides. Besonders Ihr Haar verdient die Aufmerksamkeit, die es braucht und Seife hineinzugeben, ist nicht die Antwort. Entscheiden Sie sich stattdessen für ein Shampoo, das Ihr Haar pflegt und es gesund macht und hält. Überprüfen Sie währenddessen, ob Ihre Lieblingslinie auch eine Spülung und eine Maske enthält, um Ihr Haar gesund zu halten.

Ein Tipp: Vermeiden Sie nach Möglichkeit Shampoos mit Alkohol, Sulfaten, Silikonen und Parabanen, da all diese Inhaltsstoffe Ihr Haar nachhaltig schädigen. Alternativen dafür gibt es genug und ihr werdet es mir später danken!

Massagen

Da Sie vielleicht intensiv trainiert haben, werden Sie dies möglicherweise in Ihrem Körper spüren, insbesondere in Ihren Muskeln. Die richtige Antwort darauf ist, sich eine Sportmassage zu gönnen. Im Gegensatz zu normalen Massagen fühlen sich Sportmassagen zwar meistens nicht gut an, während sie an Ihnen durchgeführt werden, aber sie haben ein gutes Ergebnis für Ihre Muskeln und Sie werden danach dankbar dafür sein. Dank mir später.

Können Sie aus irgendeinem Grund nicht zur Massage gehen? Eine gute Alternative könnte ein warmes Bad sein. Achten Sie darauf, eine gute Lotion zu verwenden oder gehen Sie stattdessen in ein Salzbad für Ihre Haut. Durch das warme Wasser verlieren Ihre Muskeln beim Sport einen Teil der Spannung, die auf ihnen aufgebaut ist. Schnappen Sie sich ein gutes Buch, zünden Sie ein paar Kerzen an und legen Sie gute Musik auf, um diesen Moment ganz für Sie und für Sie allein zu machen.