Ludwigshafen: Stadtnotizen 24.06.2021

Theater im Pfalzbau: Jessica and Me

Mit ihrem bilderstarken Tanzstück Jessica and Me gastiert Cristiana Morganti am Freitag, 2.7. und am Samstag, 3.7.2021, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

„Möchten Sie mich tanzen sehen oder möchten Sie lieber, dass ich mit Ihnen spreche?“ In dieser Frage, die die Tänzerin und Choreographin gleich zu Beginn ihrem Publikum stellt, liegt der Schlüssel zu ihrer Produktion. In ihrem Stück nimmt sich die langjährige Solotänzerin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch Zeit, mit Charme und unbändiger Lebenslust über sich selbst, ihr Verhältnis zu ihrem Körper und zum Tanz nachzudenken.

Das Resultat ist eine Art tänzerisches Selbstportrait, erzählt mit zwei Stimmen: der des inneren Selbst (Ich) und der ihres Alter-Egos (Jessica), in dem Morganti mit pikanter Ironie die Lebensgeschichte einer Tänzerin auf und außerhalb der Bühne erläutert. Mit lebhaften Gesten und bezaubernden Effekten, mit Muskelkraft, beharrlicher Entschlossenheit und zarter Respektlosigkeit taucht sie in vergangene Erinnerungen ein und entwirft kühne Visionen der Zukunft. Zwischen Übungsmatte und großem Auftritt im prächtigen weißen Ballkleid, in berührenden Tanzszenen und im witzigen Dialog mit ihrem Publikum präsentiert sie sich als charismatische Künstlerin von umwerfender Bühnenpräsenz, wortgewandt, mit Humor und äußerst vielseitig in ihren künstlerischen Mitteln.

Die Produktion entstand am Kulturzentrum Il Funaro Pistoia (Italien) in Zusammenarbeit mit Fondazione I Teatri Reggio Emilia unter der künstlerischen Mitarbeit von Gloria Paris. Das Licht richtete Laurent P. Berger ein, das Video zum Stück stammt von Connie Prantera. Die Musik schuf Kenji Takagi

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

VHS: Noch Plätze frei in Schulabschlusskursen

Ab 6. September 2021 bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen wieder Tages- und Abendkurse zur Vorbereitung auf den Hauptschul- und Realschulabschluss an. Noch sind einige Plätze frei. Interessierte sollten sich bei Petra Paula Marquardt melden, Telefon 0621 504-2631, oder per E-Mail an petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de.

„Wie Menschen weltweit das Klima retten“ – Lesung der VHS im Live-Stream

Ja, es gibt sie, Menschen, die die Hoffnung in Sachen Klimarettung noch nicht aufgegeben haben und überall auf der Welt kreativ und entschlossen zur Tat schreiten. Thomes Kruchem stellt in einem Buch sechs hoffnungsvolle Initiativen vor, die trotz widrigster Umstände in ihren Heimatländern, Beeindruckendes zum Klimaschutz leisten. Am Donnerstag, 1. Juli 2021, hält er für die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen den Vortrag „Wie Menschen weltweit das Klima retten“. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr als Live-Stream. Thomas Kruchem ist Journalist, Autor und viermal ausgezeichnet mit dem Medienpreis Entwicklungspolitik des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die Veranstaltung wird auf dem YouTube-Kanal der VHS Ludwigshafen und auf dem Offenen Kanal gesendet, sie ist für die Teilnehmer kostenfrei. Bei

Anmeldung unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de erhält man den Link zur Veranstaltung. Sie ist eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, Mundenheimer Straße 220, am Donnerstag, 1. Juli 2021 findet nur telefonisch statt. Die Bürger können sich in der Zeit von 16 bis 18 Uhr telefonisch unter der Nummer 0171 5247720 an den Ortsvorsteher wenden.

Radarkontrollen für die Woche vom 28. Juni bis 4. Juli 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 28. Juni: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 29. Juni: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 30. Juni: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 1. Juli: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 2. Juli: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 3. Juli: Friesenheim, Gartenstadt und Maudach.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.