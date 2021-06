Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ohne Licht und in Schlangenlinien

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne Licht und in Schlangenlinien befuhr ein 23-jähriger aus Worms am Freitag, den 25.06.2021 um 00:55 Uhr, mit seinem Fahrrad die Amalienstraße in Neustadt/W. entgegen der Einbahnstraße. Aufgrund dieser Tatsachen wurde der Mann durch eine Streife der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle des Mannes konnte bei diesem zudem starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Durch die Fahrweise, sowie die Alkoholisierung des Mannes war der Anfangsverdacht einer Straftat gegeben, weshalb der Wormser zur Dienststelle verbracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad des 23-jährigen wurde zu Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Erneut mit einem E-Scooter negativ aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Erneut mit einem E-Scooter negativ aufgefallen ist ein 17-jähriger Neustadter, welcher am 23.06.2021 um 23:05 mit seinem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in Neustadt durch eine Streife der Polizei Neustadt kontrolliert wurde.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem jungen Mann.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Da der 17-Jährige exakt vor einem Monat mit seinem E-Scooter wegen gleicher Sache in Erscheinung getreten ist, wurde dessen Fahrzeug sichergestellt.

Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

