Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Sinnfreier Vandalismus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem nicht näher eigrenzbaren Zeitpunkt zwischen dem 12.06.21, 20.00 Uhr und dem 14.06.21, 07:00 Uhr wurde ein Aufzug des Gerichtsgebäudes in der Robert-Stolz-Straße vermutlich durch Tritte beschädigt. Zwischen dem 11.06.2021, 17:00 Uhr und dem 12.06.2021, 22:00 Uhr haben noch unbekannte Täter an der Dr.-Albert-Finck-Grundschule in Hambach einen fest installierten Mülleimer aus seiner Verankerung im Boden gerissen und die Tür eines Holzschuppens eingetreten. In beiden Fällen fehlen konkrete Täterhinweise. Im Rahmen folgender Vandalismustaten konnte hingegen Beschuldigte festgestellt werden: Am 14.06.2021 beschädigte ein 20-Jähriger um 14:15 Uhr einen Müllereimer im Bereich der Notaufnahme des Krankenhauses in der Stiftstraße. Er hatte sich darüber echauffiert, dass er seine Freundin nicht besuchen konnte und im Folgenden seinem Ärger in strafrechtlich relevanter Art und Weise Luft verschafft. Eine couragierte Zeugin meldete am 15.06.2021, um 00:30 Uhr einen 31-Jährigen, der einen auf dem Bürgersteig der Landauer Straße abgestellten E-Scooter umstieß und zerstörte. Bis zur Feststellung durch die Polizei war der Übermütige in die Grainstraße weitergegangen. Dort warf er eine Mülltonne und ein mobiles Verkehrsschild um. Er wurde angehalten, die von ihm verursachten Gefahren so weit wie möglich wieder zu beseitigen.

Bad Dürkheim / Neustadt: Unbekannter Täter greift Personen mit Behinderung im Zug an

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Juni 2021 um ca. 14:30 Uhr in der Regionalbahn 13567 auf der Fahrstrecke Bad Dürkheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Bei den geschädigten Personen handelte es sich um eine 37-jährige Frau sowie einen 35-jährigen Mann, die beide im Rollstuhl sitzend den Zug nutzten. Während der Zugfahrt wurde die Dame durch einen unbekannten Mann körperlich angegangen, dieser versuchte sie zu schlagen, weshalb sich ihr Begleiter einschaltete. Zusätzlich beleidigte der unbekannte Täter die beiden. Nach der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße sprachen die Geschädigten eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Der Täter oder Zeugen konnten nicht mehr vor Ort ausgemacht werden. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen, für sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder Täter, sich unter 0631 – 34073-0 zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):