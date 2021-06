Neustadt: Gedenkveranstaltung zu Ehren Conrad Freytags am 04. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 4. Juli 2021 um 14 Uhr veranstaltet die Stadt Neustadt an der Weinstraße eine kleine Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Todestages von Conrad Freytag in der Hallenkirche des Herz-Jesu-Klosters Neustadt an der Weinstraße.

Conrad Freytag, 1846 in Lachen als Sohn einer alten pfälzischen Bauernfamilie geboren, später ansässig in Neustadt, war Bauunternehmer, Mitbegründer der Firma Wayss & Freytag und Pionier des Eisenbetonbaus in Deutschland.

Von 1895 bis 1920 war Conrad Freytag nahezu lückenlos Mitglied im Neustadter Stadtrat. 1916 erhielt er die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Neustadt verliehen. Er war Gründungsmitglied des 1898 gründeten Deutschen Betonbauvereins, dessen Vorstand er bis 1905 angehörte und 1918 zum Ehrenmitglied ernannte wurde. 1905 wurde er zum königlich bayerischen Kommerzienrat ernannt und 1918 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Darmstadt.

Am 2. Juli 1921 starb Conrad Freytag nach längerer schwerer Krankheit im Alter von fast 75 Jahren.

Nach Gedenkworten von Oberbürgermeister Marc Weigel wird Dr. Axel Rehe bei der Veranstaltung einen Vortrag mit dem Titel „Hinauf zum Mausoleum – Ein kleiner Ausschnitt aus dem Wirken von Conrad Freytag in Neustadt an der Weinstraße“ halten. Der Vortrag führt die Zuschauer vom Bahnhofsgelände am Saalbau entlang den Viehberg hinauf zur Mozartstraße, zur Waldstraße, zum Conrad Freytag Blick und zum Mausoleum der Familie Conrad Freytag. Auf dieser Wegstrecke befinden sich viele bestehende bzw. verschwundene Zeugen des Wirkens von Conrad Freytag. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernehmen die Neustadter Alte Musik Spezialistinnen Jennifer Harris und Andrea Baur auf einem Fagott der klassischen Epoche und der historischen Geib-Gitarre aus dem Neustadter Stadtmuseum. Mit Werken von Komponisten wie Göpfert, Lobe und Satie begleiten sie den Lebensweg Conrad Freytags.

Auf Grund eines begrenzten Platzangebotes wird um Anmeldung zur Veranstaltung gebeten: stadtarchiv@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321 855-1540.

Veranstaltungsort: Herz-Jesu-Kloster Neustadt an der Weinstraße, Waldstraße 145, 67434 Neustadt an der Weinstraße