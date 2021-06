Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Neustadt: Unbekannter Täter greift Personen mit Behinderung im Zug an

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Juni 2021 um ca. 14:30 Uhr in der Regionalbahn 13567 auf der Fahrstrecke Bad Dürkheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Bei den geschädigten Personen handelte es sich um eine 37-jährige Frau sowie einen 35-jährigen Mann, die beide im Rollstuhl sitzend den Zug nutzten. Während der Zugfahrt wurde die Dame durch einen unbekannten Mann körperlich angegangen, dieser versuchte sie zu schlagen, weshalb sich ihr Begleiter einschaltete. Zusätzlich beleidigte der unbekannte Täter die beiden. Nach der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße sprachen die Geschädigten eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Der Täter oder Zeugen konnten nicht mehr vor Ort ausgemacht werden. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen, für sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder Täter, sich unter 0631 – 34073-0 zu melden.

Bad Dürkheim: Reifen geplatzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.06.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es Im Röhrich in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall durch einen geplatzten Reifen. Ein 33-jähriger Fahrer eines VOLVO befuhr die Straße „Im Röhrich“ in Fahrtrichtung B37, als ihm plötzlich aus nicht bekannten Gründen der hintere linke Reifen platzte und er infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach touchierte er einen geparkten Mini Cooper und fuhr auf einen ebenfalls geparkten VW Tiguan auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1600 Euro.

Bad Dürkheim: Verkehrsschilder umgefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.06.2021, gegen 11:00 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung, an der Einmündung L 455/ Erpolzheimer Straße, mehrere beschädigte Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel festgestellt werden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Abbiegen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Verkehrsschilder und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Hinweise auf den Verursacher liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Betrügerische Spendensammler

Haßloch (ots) – Für gehörlose Kinder im Auftrag der Organisation „handicap international “ sammele er Spenden, erklärte ein Mann am Dienstagvormittag (15. Juni, 11:30 Uhr) auf dem Parkplatz eines Discounters passierenden Kunden. Ein 47-Jähriger Haßlocher hegte Verdacht entriss dem Mann eine Liste, auf der er sich als Spender hätte eintragen können. Der Spendensammler flüchtete. Handicap international informiert auf seiner Website darüber, dass man keine Haus- oder Straßensammlungen durchführe und Betrüger sich Namen und Embleme der Organisation zu Nutze machten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang von betrügerischen Spendensammlern.

Deidesheim: Mit 1,76 Promille unterwegs

Deidesheim (ots) – Weil ihr am Montagvormittag (14. Juni 2021, 11 Uhr) ein Mann mit schwankendem Gang an einem Einkaufsmarkt auffiel und dieser im Begriff war sich hinter das Steuer eines Opels zu setzen, informierte eine Zeugin die Polizei. Beim Eintreffen Streife war das Auto schon weg. Über das notierte Kennzeichen gelangten die Beamten zur Wohnaschrift des Autobesitzers. Er habe einige Bier am Vorabend getrunken, sagte der 52-Jährige. Der Atemalkoholtest zeigte 1,76 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei.

Ellerstadt: Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht

Ellerstadt (ots) – Am 14.10.2021, 11:00 Uhr wurde ein Verkehrsschild an der Feuerbergkreuzung in Ellerstadt beschädigt. Eine Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die L526 von Ellerstadt kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. An der dortigen Kreuzung fuhr sie aufgrund bislang unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel auf und kollidierte mit einem Verkehrsschild. An dem Verkehrsschild entstand ein Schaden von 200 Euro. Danach hielt sie am Fahrbahnrand, schaute nach ihrem Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei. Am Unfallort konnte noch das vordere Kennzeichen aufgefunden werden. Dadurch konnte eine 70-jährige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift im Bereich Frankenthal ermittelt werden. An ihrem Seat entstand ein Sachschaden von 3000 Euro im Frontbereich. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wachenheim: Kinderfahrräder gestohlen

Wachenheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 29.05.2021 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurden zwei Kinderfahrräder, am Fahrradständer am Bahnhof in Wachenheim entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss mit dem die beiden Kinderfahrräder am Fahrradständer zusammengeschlossen waren. Es handelte sich um ein weiß-rosa-farbenes Fahrrad mit rosa Fahrradkorb und ein schwarz-lila-farbenes Rad mit schwarzem Korb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):