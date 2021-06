Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 (mit Ergänzung)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain – Die Bundesstraße 62 ist seit ca. 16 Uhr wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Kirchhain Ost und Kirchhain Mitte voll gesperrt. Nach ersten Informationen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Rettungskräfte kümmern sich um die Fahrzeuginsassen. Die Polizei nimmt den Unfall auf, sperrt und leitet den Verkehr ab. Weitere Einzelheiten zu den Beteiligten und einem Unfallhergang können derzeit noch nicht bekanntgegeben werden. Zur Klärung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Kfz-Sachverständigen an.

Ergänzung:

Die Polizei bittet dringend darum, dass sich etwaige noch nicht bekannte Unfallzeugen melden.

Golf verkratzt

Fronhausen – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage verkratzten Unbekannte einen braunen VW Golf mit Marburger Kennzeichen. Bei der jetzt angezeigten Tat, die sich in der Nacht zum Mittwoch, 09. Juni, ereignete, entstand an dem Golf ein Schaden von ca. 2500 Euro. Beide Seiten waren mit entsprechenden Schäden übersät. Das Auto parkte zur Tatzeit in der Burgstraße an der Burgmauer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizei nimmt 56-Jährigen nach Einbruch in Lagerhalle am Twistesee fest, Überprüfung ergibt: polizeibekannter Mann wird mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Aufgrund eines mehrfachen Bezugs zum Landkreis Marburg-Biedenkopf leite ich die Presseinformation der Pressestelle der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg zur weiteren Verwendung weiter.

Der festgenommene 56 Jahre alte, einschlägig in Erscheinung getretene Mann steht unter dem Verdacht, im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Gartenhütten und Keller eingebrochen zu haben. Nach dem Ergebnis und der Auswertung einer gesicherten Spur steht zumindest seine Beteiligung an einem Kellereinbruch im Damaschkeweg fest. Die Ermittlungen der hiesigen Kriminalpolizei gegen den Mann dauern noch an.

Bad Arolsen – Polizei nimmt 56-Jährigen nach Einbruch in Lagerhalle am Twistesee fest, Überprüfung ergibt: polizeibekannter Mann wird mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Am Donnerstag (3. Juni) nahm die Polizei Bad Arolsen einen 56-Jährigen nach einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Bootsclubs am Twistesee fest. Der wohnsitzlose Mann steht im Verdacht, zahlreiche weitere Straftaten begangen zu haben. Außerdem lagen noch drei Haftbefehle gegen ihn vor. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Donnerstag gegen 01.50 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei Bad Arolsen. Er berichtete von einer verdächtigen Person, die sich in einem Bootsschuppen am Twistesee in Bad Arolsen-Wetterburg aufhalten soll. Die Bad Arolser Polizisten fuhren umgehend zu der beschriebenen Lagerhalle. Da von außen Licht erkennbar war, forderten sie eventuell darin befindliche Personen auf, herauszukommen. Daraufhin kam ein verbal drohender Mann aus der Lagerhalle gerannt. Er kam jedoch nicht weit: Nach einem Sturz über einen Stacheldrahtzaun und eine Parkbank landete er direkt vor den Füßen eines Polizisten. Er konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Einbruchswerkzeug. Mit diesem war er wahrscheinlich in der Lagerhalle eingedrungen und hatte bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 56-jährigen Deutschen handelte, der der Polizei seit Jahren wegen Eigentumsdelikten und anderen Straftaten bekannt ist und der mit drei Haftbefehlen von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

In Tatortnähe konnte die Polizei einige Zeit später einen VW Golf feststellen, an dem sich Kennzeichen befanden, die im Bereich Marburg gestohlen wurden. Es besteht der Verdacht, dass dieser Golf von dem festgenommenen Tatverdächtigen genutzt wurde. Das Auto wurde sichergestellt.

Nach Erkenntnissen der zuständigen Ermittler steht der aus dem Raum Marburg stammende 56-Jährige außerdem im Verdacht, in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf zahlreiche weitere Straftaten, überwiegend Einbruchsdiebstähle, begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizei Bad Arolsen, der Kriminalpolizei Korbach und der Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf geführt.

Marburg – Paket aufgerissen – Festnahme dank aufmerksamer Zeugen

Dank der Reaktion zweier aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei am Dienstagnachmittag (08. Juni, einen polizeibekannten, 38 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Er steht unter dem Verdacht, ein abgestelltes Paket auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Mörikestraße geöffnet zu haben. Durch die Ansprache der ihn beobachtenden Zeugen flüchtete der Mann ohne Beute. Aufgrund der guten Personenbeschreibung endete die Fahndung wenig später durch die Festnahme. Der Mann fiel den Zeugen zuvor bereits durch sein Verhalten auf. Er zog durch die Straße und schaute sich überall auffällig um. Zeitgleich mit der Meldung der Beobachtung an die Polizei, beobachteten die Zeugen das Aufreißen des Pakets. „Sich nicht selbst in Gefahr bringen, beobachten und sofort melden. Das ist ein Zeugenverhalten, wie es sich die Polizei wünscht!“

Kirchhain – Positiver Drogentest

Ein in Kreuznach lebender Mann in einem mit Kölner Kennzeichen versehenem Auto geriet am Dienstag, 08 Juni, um 16.30 Uhr, in Kirchhain in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Das Ergebnis war die Veranlassung einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt, denn die bei der Kontrolle aufgekommenen Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, bestätigte der auf THC reagierende Drogentest.

Marburg – Hilferufe im Damaschkeweg

In der Nacht zum Mittwoch, 09. Juni um kurz vor Mitternacht informierten Anwohner im Damaschkeweg die Polizei über Hilferufe eines Mannes, der auch um die Häuser schleicht und gegen Türen und Scheiben klopft. Die Polizei nahm einen erheblich betrunkenen, wohnsitzlosen 57 Jahre alten Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Hinweise auf etwaige Straftaten durch sein Verhalten ergaben sich bislang nicht.

Marburg – Graffiti

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem ein noch unbekannter Täter mit brauner Farbe eine ca. 55 x 60 Zentimeter große Zahlen-/Buchstabenkombination auf eine Hauswand in der Weidenhäuser Straße sprühte. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit war von Dienstag auf Mittwoch, 09. Juni, zwischen 18 und 08 Uhr. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.