Ehringshausen-Kölschhausen: Wer erkennt diesen Transporter? / Unbekannter entsorgt Sperrmüll –

Der Umweltsachbearbeiter der Herborner Polizei hat derzeit einen dreisten Fall von illegaler Müllentsorgung auf dem Schreibtisch liegen. Der unbekannte Umweltsünder warf alte Schränke und Kunststoffmüll in die Natur. Am 05.06.2021, gegen 20.00 Uhr bemerkte ein Zeuge im Feld zwischen Kölschhausen und Dreisbach einen weißen Transporter und beobachtete aus der Ferne das Abladen des Mülls. Ihm gelang es ein Foto von dem Fahrzeug zu machen, schaffte es aber nicht das Kennzeichen abzulesen. Die Polizei bringt dieses Fahrzeug mit weiteren Umweltdelikten, unter anderem in Daubhausen, in Verbindung. Offensichtlich stammt der Unbekannte aus dem Bereich Ehringshausen oder kennt sich dort aus. Wer kann weitere Angaben zur Herkunft des weißen Transporters machen? Wo ist der Transporter in diesem Zusammenhang noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen – Kölschhausen: Reichlich Schutzengel nachts in Kölschhausen unterwegs –

Der Freiheitsdrang eines dreijährigen Mädchens hielt die Herborner Polizei heute in den frühen Morgenstunden (09.06.2021) auf Trapp. Gegen 04.00 Uhr meldete sich eine Autofahrerin aus Kölschhausen über Notruf bei der Polizei. An einer Kreuzung stand plötzlich ein Kleinkind auf der Straße, so die Anruferin. Die Frau stoppte und kümmerte sich sofort um das mit einer Sporthose, T-Shirt und Sportschuhen bekleidete Mädchen. Eine Rettungswagenbesatzung und eine Streife der Herborner Polizei nahmen das etwa dreijährige Kind zunächst in Obhut. Fragen zum Namen oder zur Herkunft beantwortete das Mädchen nicht. Offensichtlich hatte sich der kleine Mensch unbemerkt aus dem Haus geschlichen. Überprüfungen eines Teils der über Einwohnermeldedaten ermittelten Haushalte mit dreijährigen Mädchen verliefen ohne Erfolg. Ebenso blieben Lautsprecherdurchsagen erfolglos. Letztlich meldeten sich die Eltern des dreijährigen Mädchens bei der Herborner Polizei. Wie vermutet hatte es die Kleine geschafft, unbemerkt aus dem elterlichen Haus auszubüxen. Überglücklich nahmen sich Eltern und Tochter in der Polizeistation Herborn in die Arme.

Hüttenberg-Rechtenbach: Polizei sucht Radfahrer nach Unfall im Kreisverkehr –

Mit offensichtlich leichten Verletzungen kam ein bisher unbekannter Radfahrer nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in Hüttenberg-Rechtenbach in der Hochelheimer Straße davon. Nach dem Unfall rappelt er sich auf und fuhr davon. Die Polizei sucht nun nach dem Biker. Am Dienstagabend (08.06.2021), gegen 21.10 Uhr durchfuhr der Unbekannte den Kreisverkehr. Eine 45-jährige Nissanfahrerin fuhr von der Frankfurter Straße aus in den Kreisverkehr hinein, übersah den Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß mit dem roten Nissan stürzte der Unbekannte über die Motorhaube zu Boden. Der Mann rappelte sich auf und reparierte die abgesprungene Fahrradkette. Als die Unfallfahrerin ihn bat zu warten, entgegnete der Unbekannte nicht gut Deutsch sprechen zu können und fuhr davon. Der südländisch aussehende Mann war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Er hatte kurze schwarze Haare, trug eine graue Jacke sowie eine dunkle kurze Hose, zudem steckte eine Sonnenbrille in seinen Haaren. Durch den Sturz trug er Schürfwunden an den Armen davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall gestern Abend am Kreisverkehr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mülleimer angesteckt –

Auf dem Buderusplatz setzten Unbekannte heute Nacht (09.06.2021) einen Mülleimer in Brand. Gegen 01.10 Uhr informierte ein Verkehrsteilnehmer die Wetzlarer Polizei. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den in Höhe eines Drogeriemarktes montierten Plastikmülleimer. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei bitten Zeugen sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.