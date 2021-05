Zwei Autos zerkratzt

Marburg: Einen in der Cappeler Straße geparkten schwarzen Volvo zerkratzten Unbekannte entlang der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Volvo stand zwischen 19.50 Uhr am Montag (17.05.) und 06.45 Uhr am Dienstag auf dem Klinik-Parkplatz. Den Schaden schätzt die Marburger Polizei auf 2.000 Euro.

An einem grauen Mercedes entstand auf dem gleichen Parkplatz zwischen Dienstag 18.05.21 um 11 Uhr und Mittwoch 19.05.2021 um 17 Uhr ein Schaden von 500 Euro.

Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (tel. 06421/406-0).

Mauer angefahren

Marburg: “Verschoben und zerbröckelt” hinterließ es Unfallverursacher am Dienstag (18.05.) eine Grundstücksmauer in der Straße Blumengarten. Zwischen 12 Uhr und 15 Uhr verursachte der Fahrer den Schaden in Höhe von 750 Euro und fuhr anschließend einfach davon. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Autoscheibe eingeschlagen

Kirchhain: Ohne erkennbaren Grund schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten BMW im Bodenbacher Weg ein. Die Sachbeschädigung geschah zwischen 22.15 Uhr am Mittwoch (19.05.) und 13.45 Uhr am Donnerstag. Die Reparatur dürfte etwa 250 Euro kosten. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

