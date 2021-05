Dillenburg-Manderbach: Diebe unterwegs – Fahrräder geklaut (siehe Foto)

Anwohner aus Manderbach machten die Dillenburger Polizei heute in den frühen Morgenstunden (20.05.2021) auf verdächtige Personen aufmerksam. Mindestens zwei Männer betraten im Morgengrauen Vorgärten und Grundstücke, um sich offensichtlich nach lohnender Beute umzuschauen. Zudem meldeten sich Zeugen, die in diesem Zusammenhang das Öffnen und Zuschlagen einer Schiebetür hörten. Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Diebe mit einem Transporter unterwegs waren.

In der Straße “Kistenbach” entdeckte ein Anwohner, dass in der Nacht von Mittwoch (19.05.2021) auf Donnerstag (20.05.2021) zwei E-Bikes aus einem Abstellraum auf seiner Garage gestohlen wurden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Beobachtungen in Manderbach mit dem Diebstahl der Fahrräder im Zusammenhang stehen.

Die beiden gestohlenen E-Mountainbikes sind von der Marke “Haibike”. Ein weißes Fully mit 29 Zoll Bereifung vom Typ “SDURO FullNine 7.0” sowie ein schwarzes 28 Zoll-Bike vom Typ “SDURO HardSeven 3.5”.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wem sind die Männer in Manderbach und Frohnhausen heute in den frühen Morgenstunden noch aufgefallen? Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise zu einem Transporter mit Schiebetüren geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden gestohlenen E-Bikes machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Überschlag endet im Krankenhaus –

Gestern Abend (19.05.2021) verunglückte auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Oberscheld ein Peugeot-Fahrer. Gegen 19.30 Uhr kam er vermutlich aus Unachtsamkeit von Hirzenhain kommend nach links von der Fahrbahn ab. Auf einer Wiese durchfuhr er einen Zaun, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Letztlich kam sein Peugeot in einer Böschung zum Stehen.

Der 23-jährige Dillenburger befreite sich selbst aus dem Wagen und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Sein “206” hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Dillenburg-Oberscheld: Radfahrer stürzt –

Der Versuch mit zwei Fahrrädern zu fahren brachte einem 27-Jährigen einen Aufenthalt in einer Marburger Klinik ein. Der in Marburg lebende Mann hatte sich gestern Nachmittag (19.05.2021) ein Fahrrad am Nikolausstollen zwischen Oberscheld und Hirzenhain gekauft. Er selber war mit einem Rad angereist um es abzuholen. Kurzerhand schwang er sich auf eines der Räder und fuhr los und hielt das zweite neben sich führend fest.

Die Pedalen der Fahrräder verhakten sich und der 27-Jährige stürzte zu Boden. Er schlug mit dem Kopf auf und trug Verletzungen am Gesicht und den Zähnen davon. Mit einem Rettungswagen ging es für ihn in ein Marburger Krankenhaus.

Driedorf: Einbruch in Sportheim scheitert –

Auf Beute aus dem Sportheim der Driedorfer Kicker hatten Einbrecher in den vergangenen Wochen gehofft. Wie jetzt bekannt wurde, versuchten die Unbekannten die Eingangstür des Vereinsheim gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt stand und die Diebe flohen ohne Beute. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im Zeitraum vom 15.04.2021 bis zum gestrigen Mittwoch (19.05.0221) an der Sportanlage in Driedorf beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

